Historias de la calle

Virginia Carrasco Madrid Miércoles, 22 de noviembre 2023, 10:41 | Actualizado 16:48h.

Carlos pasó hace ya tiempo una temporada en la cárcel y está decidido a no volver a delinquir. Óscar se separó y acabó perdiendo también el trabajo. Tommy vino buscando un lugar mejor para traer a su hija y a sus padres. Y uno de los mayores miedos de Nani es no lograr salir de la calle esta vez, la tercera, después de sufrir malos tratos a manos de una de sus ex parejas. Jimmy muestra un optimismo prudente. Acaba de conseguir una habitación para dormir.

En España, más de 7.000 hombres y mujeres duermen en la calle. Otras 21.000 personas pernoctan en albergues o centros sociales. Además de los servicios públicos, a la lucha contra la exclusión y la marginación se suman también iniciativas privadas como las de la Fundación la Caixa, que impulsa proyectos contra el 'sinhogarismo' como 'La morada Housing First' o el apoyo a través de bancos de alimentos y comedores sociales.

Y es que estas son historias contadas a la intemperie, con frío y lluvia, bajo la luz de la farola o al abrigo de unos cartones en un parque infantil. «Algunos tienen grandes historias» afirma Tommy. «Otros tenemos historias que también vale la pena escuchar»

Créditos Guion, dirección y montaje Virginia Carrasco

Producción Óscar Chamorro

Imagen Fernanda Carvalho y Virginia Carrasco

Mezcla de sonido Rodrigo Ortiz de Zárate

Entrevistas Doménico Chiappe y Virginia Carrasco