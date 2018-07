Música de los noventa y teatro clásico despiden el ocio extremeño de julio Badajoz acoge el 'Alcazaba Festival' con la presencia de Ara Malikian, 'Filoctetes' llena de intriga el Teatro Romano de Mérida, Hugo Salazar canta en Don Benito y Nacho Campillo en Garrovillas de Alconétar GONZALO BLÁZQUEZ Viernes, 27 julio 2018, 08:37

Julio concluye pero su agenda no descansa. Badajoz presenta el 'Alcazaba festival' con nombres destacados de la música de los noventa y el folk será protoganista en Cáceres. En Mérida continúan las representaciones del Festival de Teatro con 'Filoctetes' y en las Vegas Bajas arranca el Festival de Teatro Clásico 'Villa Romana de Torreáguila'. Por si fuera poco, la región acoge numerosos conciertos en diferentes zonas que permitirán estar entretenido durante este periodo estival.

Badajoz 'Love the 90's' y Ara Malikian protagonizan el 'Alcazaba festival'

La muralla árabe de Badajoz será el escenario protagonista durante el fin de semana. El viernes 27 comienza el 'Alcazaba festival', un espectáculo que se iniciará con la participación de 15 artistas que representarán la música de la década noventera. Comenzará a las 21.00 horas con 'Love the 90's', seguido de Rozalla, Twenty 4Seven, Taleesa, Alexia o Alice Deejay, entre otros. Por su parte, el sábado 28 a partir de las 22.00 horas será el turno del violinista Ara Malikian. Este artista se encuentra de gira por diferentes puntos de España y presenta un notable reconocimiento por diferentes lugares del mundo.

El López de Ayala, concretamente su terraza de verano, sigue con su programa de propuestas veraniegas. El proyecto liderado por José Luis Arroyo 'The Let it be' reunirá a 40 músicos. El evento que relaciona la música de los 'Beatles' con la de sus contemporáneos comienza a las 22.00 horas. El sábado 28, 'Los Míticos Play Boys' y 'Full de Medianoche' nos harán rememorar canciones de los años 60 en una cita que dará comienzo a las 22.00 horas.

La Universidad de Extremadura organiza una observación astronómica del eclipse total llamado 'Luna de Sangre', que se producirá este viernes. El evento tendrá lugar en la Biblioteca Central del Campus a partir de las 21.30 horas.

Los días 28 y 29 volverá a escena el show de Paca Prenda en el embarcadero del parque del río. El espectáculo de Lola Sánchez llenará de humor la margen derecha.

Cabe recordar que la ciudad continúa desarrollando su programa estival 'La Ciudad encendida'. Habrá espectáculo de luces y sonido en la Plaza Alta, se podrán visitar monumentos y se celebrará la actividad 'De Puerta a Puerta II'.

Cáceres Folk en el Museo Pedrilla

Los conciertos del Museo Pedrilla siguen su curso. Si el fin de semana pasado pisaba su escenario el extremeño Luis Pastor, este viernes 27 la música folk estará presente con el binomio formado por Kepa y un grupo de 10 jóvenes conocidas como 'Sorginak'. El evento comenzará a las 22.30 horas.

'Sorginak' acompañadas del percusionista Kepa

El deporte también estará presente en la ciudad con el I Torneo de Padel Verano en el pabellón Padelencubierto. Se desarrollará durante los días 28 y 29.

Mérida El suspense se apodera del Teatro Romano con 'Filoctetes'

La 64º edición del Festival Internacional de Teatro Clásico llega a su ecuador con Filóctetes de Sófocles. Desde el miércoles 25 al domingo 29 se podrá disfrutar de una representación bajo la dirección de Antonio Gómez y protagonizada por Pedro Casablanc, Pepe Viyuela, Félix Gómez y Samuel Viyuela. Esta obra hace referencia a Filóctetes, uno de los héroes griegos que formaron parte de la expedición en la conquista de Troya. Suspense, intriga y drama en una representación que reflexiona sobre la impunidad.

La obra cumplió sus expectativas en su estreno en el Teatro Romano. La obra cuestiona las artes maquiavélicas del ser humano para conseguir la victoria. Y Pedro Casablanc lo bordó con un personaje totalmente creíble, metido en la piel de un desgraciado que pide compasión por su infortunio.

Actores protagonistas de 'Filoctetes'.: / BRÍGIDO

Plasencia Musicoterapia en 'Las Claras'

Plasencia acoge las III Jornadas Estivales de Musicoterapia 'Sonando Juntxs' en el Centro Cultural Las Claras. Del 27 al 29 de julio, se llevarán a cabo diferentes talleres, conferencias y una sesión específica de Musicoterapia, señalada en suprogramación.

En la capital del Jerte también habrá opción de poder presenciar el eclipse de luna durante el viernes de 23.00 a 00.00 horas. La Asociación Mintaka ha organizado una convivencia en el paraje de Valcorchero para poder contemplar este fenómeno tan singular.

Provincia de Badajoz Teatro Clásico en Torreáguila

El Festival de Teatro Clásico 'Villa Romana de Torreáguila' se inicia en Montijo el viernes 27 con la obra 'Viriato', aunque no será la única durante estos días. El 28, la compañía granadina Histrión Teatro representa 'Juana, la reina que no quiso reinar' y el 29 de julio Verbo Producciones llevará a cabo 'Los Gemelos', representación estrenada en Mérida y que lleva mostrándose por toda España desde hace cinco años. Todas las actuaciones comenzarán a las 22.30 horas en un evento que no tendrá su próxima y última cita hasta el 1 de septiembre.

Las obras de 'Viriato' y 'Los Gemelos':: HOY

Contributa Ludica V en Medina de las Torres

A su vez, la provincia volverá al pasado a través de Contributa Ludica V en Medina de las Torres. Se trata de una actividad donde la localidad y sus habitantes recrearán de nuevo las costumbres romanas de aquella época a través de mercados artesanos, tabernas, demostraciones de combate o representaciones teatrales, entre otras. Dicho evento lleva desarrollándose desde el martes y concluirá este domingo 29. Aquí la programación completa.

Representaciones en Guareña

Sin escapar del ámbito teatral, Guareña prosigue con el XII Festival Escénicas de Teatro en su Centro Cultural. Para el día 27, está programada la comedia 'Encuentros casuales', dirigida por Francis Lucas e interpretada por Paca Velardiez y el 29 se representará '25 de marzo de 1936'.

Festival de la Sierra de Fregenal y circo en Cabeza del Buey

El día 27 se pondrá en marcha la 37 edición del Festival Internacional de la Sierra. La danza, la música y diferentes ámbitos de la cultura tradicional de la zona destacan como principales actividades de un evento que se prolongará hasta el 11 agosto. Asimismo, Herrera del Duque proyecta desde el 26 de julio el XI Festival 'Herrera en Escena' con diferentes obras y talleres infantiles, que durarán hasta el día 28.

Vídeo.

El entretenimiento está presente desde el martes en Cabeza del Buey. La octava edición del 'Festival Internacional Nuevo Circo', que finalizará el domingo día 29, contará el sábado a las 12:00 horas con la compañía extremeña 'La escalera de tijera'. Además, ese mismo día, otros grupos como 'Circobaya', de Extremadura, y 'Mag Malastruc', de Valencia, proporcionarán espectáculos y talleres de magia respectivamente.

Zalamea de la Serena acoge un nuevo formato del 'Día de la Música' los días 27 y 28. Habrá actuaciones para todas las edades y de diversos estilos, como también talleres infantiles, mercadillo sonoro y mucho más. Vea el programa completo aquí.

Capullo de Jerez:: / ABC

Flamenco Capullo de Jerez y Canelita en Campanario

Los conciertos llevarán la batuta este fin de semana con estilos musicales muy variados. El flamenco ofrece la oportunidad de presenciar la actuación de Canelita y El Capullo de Jerez. Ambos estarán el sábado 28 en Campanario a partir de las 22.00 horas. El rock vibrará en Fuenlabrada de los Montes el mismo 28 de julio con el festival 'Enjambre Rock 2018', que iniciará a las 23.30 horas y donde destaca la presencia del artista español Huecco. El reggae agitará Montijo con el Rotockom Launch Party. Este evento contará con más de 6 horas de este tipo de música con las actuaciones especiales de Malaka Youth, Calee Arias & Tha' Groove Elements feat special guest Tosko y las sesiones de Black Corner Sound y RMD Beatmaker & Pab´Loparte y El Bomba. En Guadiana del Caudillo la Rondalla rendirá homenaje al grupo Mocedades el domingo 29.

Hugo Salazar

Hugo Salazar en Don Benito

Las fiestas regionales son un clásico y más durante estas fechas. En Don Benito concluyen las fiestas de Santiago y lo hacen con una actuación del sevillano Hugo Salazar, concursante de la segunda edición de Operación Triunfo. Previamente, el viernes, tendrá lugar el 'Día de los Jóvenes', con la presencia de los grupos Made in Aki y Manolo & Cia. También pondrá su fin la feria de Villafranco del Guadiana con diferentes planes como torneos de cartas, charangas, discotecas o una tarde de piscina repartidas entre el viernes, sábado y domingo. Concluirá con un gran espectáculo pirotécnico de fuegos artificiales. Por el contrario, el domingo 29 darán comienzo las fiestas en Santa Marta de los Barros en honor a su patrona.

Cena bajo las estrellas en Tentudía

Siempre hay cabida para disfrutar de la gastronomía de la zona. 'Gastro Star' ofrecerá el día 28 de julio la oportunidad de poder disfrutar de una cena a la luz de las estrellas en el punto más alto de la provincia, el monasterio de Tentudía.

También en Higuera de la Serena habrá una ruta gastronómica por diferentes bares del municipio. Transcurrirá durante los días 28 y 29.

En cuanto a la actividad deportiva, Salvaleón acoge el VII Triatlón Sprint el 28 de julio, Villanueva de la Serena una ruta nocturna y en Puebla de la Calzada se disputará del 28 al 30 el 'Torneo de padel Adecom-Lácara'.

Provincia de Cáceres El territorio baila a ritmo de conciertos y festivales

La programación de Estivalia estará repartida con varios conciertos en diferentes puntos. La música celta llegará el día 27 de julio al municipio de Madroñera a cargo de 'Briganthya'. La cita tendrá lugar en la Plaza Ramón y Cajal a partir de las 21.30 horas. El rock, el indie y el folk tendrán presencia en Torrecilla de los Ángeles con Tontxu el sábado 28, evento que comenzará a las 22.30 horas en la Plaza de España del municipio. Por su parte, las tres voces del grupo 'El Arte de la copla' sonarán en Navas del Madroño el día 28 a las 23.00 horas. A su vez, el grupo 'La Musgaña' actuará en Cedillo.

Los grupos Briganthya, Bambinika, 'El Arte de la Copla', 'La Musgaña' y el cantautor Tontxu.

Navalmoral de la Mata acogerá la sesión de 'La Bossa y la Vida' el viernes 27 a partir de las 22.00 horas. Con carácter más reservado, el grupo musical 'B-Tones' estrena batería en Guijo de Santa Bárbara el sábado 28 desde las 23.00 horas

Cedillo también será el escenario delXIV Mercado Medieval durante el 29 de julio. Esta cita, que tendrá lugar en la zona de 'El Viñal', acogerá a 60 expositores procedentes de toda Extremadura y mostrarán a los visitantes productos artesanales, gastronómicos o de bisutería. Además, para amenizar la jornada, las calles del casco antiguo albergarán espectáculos como luchas medievales, entre otros.

Nacho Campillo en 'Alconétar Fest'

En los festivales destacan el 'Bellota Rock Fest' y Festivadillo, ambos los días 27 y 28. El primero desarrollará en Valdecín su tercera edición. Serán dos días de música en directo y multitud de actividades como catas de cerveza, talleres, exposiciones o juegos.

En Losar de la Vera tendrá lugar un espectáculo de carácter solidario con la asistencia de hasta trece formaciones musicales, entre las que destacan tributos a 'El Barrio' o Extremoduro. El evento se proyectará en el campamento 'El Venero de Losar'. No hay que olvidar el 'Alconétar Fest', que se celebrará en Garrovillas de Alconétar el día 28. El evento, que arrancará desde las 23.00 horas, destaca por la presencia del pacense Nacho Campillo.

Celia Romero, en Villanueva de la Vera

El cierre de las fiestas de Santa Ana en Villanueva de la Vera es lo más llamativo en este apartado de la región. Esta festividad, la cual lleva celebrándose desde el pasado martes, concluirá a ritmo de flamenco con la cantaora Celia Romero el sábado 28 a las 23.30 horas.

Nacho Campillo y Celia Romero:: HOY

Senderismo

El senderismo estará muy presente en la agenda deportiva. Habrá una ruta en Valencia de Alcántara y comienza el circuito senderista de la Diputación de Cáceres con una marcha en Nuñomoral, en la comarca de Las Hurdes. También se desarrollarán carreras nocturnas en Navalmoral de la Mata y Montánchez. Si prefiere aprovechar el buen tiempo en el agua, el sábado 28 tendrá lugar la 1ª Edición de la Regata 'Puente de la Huerta' en la Sierra de Gata a partir de la 18.00 horas, mientras que el pantano de Portaje en Torrejoncillo estará disponible durante la mañana del domingo para disfrutar de una travesía en piragüa.