«Llevamos 90 años desvelando el mañana y estamos preparados para cumplir otros 90 más»

Bienvenidos a la fiesta de los Extremeños de HOY en un año de doble celebración, como han comentado mis compañeras: los 90 del diario y los 35 de estos premios, que nacieron en 1989 con el propósito de reconocer el talento y el compromiso brindados a Extremadura, un espíritu que se ha visto inalterado a lo largo de todos sus años de trayectoria. Con ellos, Diario HOY afianzaba su apuesta por la sociedad extremeña en su conjunto, como seguimos haciendo y ratificamos esta noche con nuestro reconocimiento a la científica e investigadora María Escudero, al empresario financiero Fernando Palacios, al reconocido periodista Juan Manuel Benítez y al prestigioso arquitecto Emilio Tuñón.

El histórico director de HOY, Teresiano Rodríguez, creó estos premios como otra forma más de afianzar la vocación regionalista que había caracterizado al periódico desde su fundación en 1933, muchísimo antes de que se fraguara el Estado de las autonomías. «HOY fue regional cuando no había periódicos regionales», dijo, refiriéndose a que en aquella época algunos diarios aspiraban a ser nacionales y el resto se limitaba a tratar la información local. Y lo argumentó con este ejemplo: ya en el primer número de HOY aparecían informaciones de Cáceres, Logrosán, Badajoz, Zafra o Mérida entre otros muchos municipios de la región. Y así llevamos 90 años, siendo fieles a aquella vocación y desvelando el mañana.

Esa vocación regionalista y de hacer comunidad sigue intacta y nos define. Extremadura alberga distintas ideologías, opiniones y sensibilidades (no en vano las dos provincias más grandes de España conforman esta región); por eso tenemos la obligación profesional de dar voz a todas ellas desde la responsabilidad que exige ser el periódico líder en Extremadura. Sí, quiero insistir en que HOY es líder en esta comunidad tanto en papel como en web. En papel es indiscutible con más de un 70% de cuota y vendiendo cinco ejemplares por cada ejemplar de la competencia. En internet y por mucho que otros grupos jueguen con los datos sumándose audiencias de fuera de nuestra comunidad autónoma, también somos líderes de la región, superando incluso a la prensa deportiva, caso insólito en nuestro país. Y eso pese a que nuestro modelo de portal es de pago. Y el motivo de esa pequeña suscripción es que nuestra independencia sólo se consigue por la vía de la rentabilidad.

Desde que hace casi tres años el diario decidió cobrar por la mayoría de sus contenidos, tenemos cerca de 5.000 suscriptores en la web, lo que nos hace estar muy optimistas porque se valora el trabajo de toda la Redacción, de los equipos de marketing y publicidad, de los corresponsales y de nuestros columnistas y colaboradores. En definitiva, se confía en nuestra cabecera, en nuestra empresa. Cada día somos leídos en la web por una media de 150.000 extremeños que navegan por cerca de 400.000 páginas.

Si los lectores han encontrado su cauce en HOY.ES también lo ha hecho la publicidad digital. Cada vez más se apuesta por proyectos a la medida de los anunciantes. Y es que la prensa está obligada a convivir en un escenario en constante cambio, incierto, y probablemente siempre ha sido así. Sin una prensa de calidad, no tengan duda de que todos perderíamos derechos, porque la prensa libre es uno de los pilares de la democracia y, sin ella, el sistema se tambalearía.

Parece que fue ayer cuando en las redacciones decíamos que los diarios web eran el futuro. Pues bien: la edición digital de HOY cumple 25 años. Sí, un cuarto de siglo haciendo periodismo también 'on line', desvelando el mañana, siendo, una vez más, pioneros. Lo fuimos al nacer como periódico regional, al cambiar el plomo por el sistema de impresión offset y sustituir las máquinas de escribir por los avanzados sistemas de Apple, al todo color, y lo fuimos al acercar el diario a las generaciones que han adquirido otra forma de llegar a la información y a la opinión: desde la tablet, el ordenador y los teléfonos inteligentes.

Por eso nos estamos formando continuamente, para contar la realidad extremeña no solo con texto y fotos, sino con vídeos, con podcast, con gráficos interactivos, con historias visuales y todo ello adaptado a la pantalla del PC y del móvil. El diario, 90 años después, se puede leer, ver y escuchar. Esto es posible también porque HOY pertenece a un grupo editor, Vocento, que además de ir por delante al asumir retos, cree en la información, defiende la libertad de expresión y apoya a sus periódicos en la reivindicación honesta. Para dar contexto a esto que digo les contaré que la reclamación de un tren digno que exigimos desde el periódico ha llevado a tener que lidiar en alguna ocasión con 'quejas' por cómo el HOY «insistía» en contar las averías o los retrasos de proyectos. Suelen ser esas llamadas de presión que en Vocento no tienen cabida.

También estamos en redes sociales, pero para aportar verdad frente a las noticias falsas. Las redes se han convertido en un espacio bronco, de desinformación, de bulos, de anonimato y con las que multinacionales tecnológicas hacen negocio a nuestra costa al vampirizar los contenidos de la prensa.

Llevamos 90 años desvelando el mañana y estamos preparados para cumplir otros 90 más. No sabemos cómo nos llegará la información en un futuro ni qué dispositivos usaremos para acceder a ella, pero sí está demostrado que el periodismo es y será necesario. Sobre todo hoy en día, en un mundo inmerso de nuevo en la incertidumbre. Las nuevas tecnologías (ahora de la mano de la Inteligencia Artificial) están amenazando la estabilidad tal y como la conocíamos. Esa es la cara B del conocimiento. Si no se regulan, pueden poner contra las cuerdas no solo a los gobiernos, sino a poblaciones enteras. Esa tecnología puede alterar elecciones y enfrentar a las naciones.

De ahí que su uso deba regularse sin demora. El HOY, que ejerce el periodismo serio desde su fundación, estará alerta, como una vía de acceso a la información veraz. Confíen en nosotros y en el compromiso rubricado por nuestros editores. Muchas gracias.

