De Cáceres a Nueva York: HOY reúne al talento extremeño

El diario HOY de Extremadura organizó el pasado jueves, con el patrocinio de Iberdrola y la colaboración de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Cáceres, su 35º edición de los premios Extremeños de Hoy. En esta ocasión, la celebración anual del periódico regresó a Cáceres, concretamente al Palacio de Congresos de la ciudad, para reconocer a aquellos que con su trabajo llevan el nombre de la región más allá de sus fronteras.

El evento, que contó con la presencia de María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura; Ignacio Ybarra, presidente de Vocento; Álvaro Rodríguez Guitart, director general de HOY Extremadura y ABC en Andalucía; Mar Domínguez, directora de HOY, o Rafael Mateos, alcalde de Cáceres, entre otras personalidades, tuvo sobre todo como protagonistas a los premiados.

En estos 35 años, en pleno noventa aniversario del periódico, más de 150 extremeños han visto aplaudido no sólo su trabajo profesional, sino también por la importancia de Extremadura en él, ya sea por influencia temprana, por estar en la región o por, estando fuera de ella, dejarla en lo más alto.

Un periodista en Nueva York

El primero de ellos fue Juan Manuel Benítez. Nacido en Badajoz hace 49 años, este reputado periodista ganó un Emmy por un programa especial sobre cómo afecta el cambio climático a la ciudad en la que lleva viviendo desde hace un cuarto de siglo: Nueva York. Allí ha trabajado para el canal de noticias NY1, donde ha ejercido de reportero, presentador de informativos o llevando un programa de actualidad económica llamado Pura Política.

En la cima de su carrera, Benítez decidió pasarse a su otra pasión, la docencia, y desde hace pocos meses es profesor en la facultad de Periodismo de la Universidad de Columbia, en la materia Periodismo local. Antonio Chacón, jefe de Cierre del diario HOY y amigo de la infancia del galardonado, fue el encargado de darle la «encina cúbica», la icónica escultura de José Luis Hinchado que reconoce a los Extremeños de HOY.

«Cuando me comunicaron hace un mes que me iban a entregar el galardón, me ofrecieron la oportunidad de estar aquí por videollamada. La verdad es que no quería faltar», admitió Benítez: quería llevar a Manhattan el trofeo de Hinchado. «Y en mi despacho, para que mis alumnos lo vean».

Según él, todo es cerrar un círculo, pues fue el periódico HOY quien le inspiró en su infancia a dedicarse al periodismo. «Ahora, sólo espero formar a las nuevas generaciones y aportar mi pequeña contribución a formar un futuro estable dentro y fuera de los EEUU. También en Extremadura».

La Marie Curie del siglo XXII

La siguiente premiada fue María Escudero, una científica cacereña que, a pesar de su edad, ya lleva varios años con un grupo de investigación propio en el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología. Como le recordó María José Torrejón, redactora de HOY en Cáceres y quien le entregó la encina, Escudero ya cuenta con una foto como aquella de 1927 en la Conferencia Solvey, y que es considerada como la «fotografía más famosa de la historia de la ciencia». En ella, sólo había una mujer: Marie Curie.

En otra nueva foto, en la que los nuevos 34 mejores científicos de primer nivel posaron, estaba la cacereña. Estudiante de ingeniería química en la Universidad de Extremadura –y defensora de la educación pública–, Escudero invierte todas sus horas de trabajo en frenar el cambio climático y conseguir un modelo de sociedad más sostenible.

«Después de haber pasado tantos años fuera de España, en Dinamarca, California o Austria, ser premiada en Extremadura tiene un valor especial para mí. Ahora, es urgente revolucionar nuestros sectores, tener más inversión en ciencia y que quienes están en el poder se comprometan a realizar un cambio real. Las mujeres científicas seguimos poco representadas y mi compromiso es luchar por eso. Somos la mitad», reivindicó.

Después, la artista Chloé Bird amenizó la entrega de premios con dos canciones de su álbum 'Parenthesis'. La cantante y pianista cacereña también quiso reivindicar varias cuestiones capitales para los extremeños. En primer lugar, «tener un tren en condiciones». En segundo lugar, creer en Extremadura, pues «nos hemos acabado creyendo que lo de fuera es lo mejor». Y, en tercer lugar, que es posible mantener una carrera profesional sin desligarse de la región.

Un buen hombre en un banco

Tras estas palabras, Evaristo Fernández de Vega, redactor de HOY en Badajoz, presentó al tercer galardonado de la noche, Fernando Palacios, presidente de Cajalmendralejo, como un buen hombre. También, como el hombre que ha liderado la expansión de la entidad financiera, en la que empezó a trabajar llevando pequeñas oficinas rurales. Actualmente, lleva 29 años al mando de todo un referente empresarial extremeño. Amante de la normalidad, cree que un banco sólo es rentable si ayuda a mejorar la sociedad en la que vive.

Para Palacios, como subrayó al recibir el galardón, estos premios «son los más importantes de la región a nivel privado», por lo que agradeció al periódico HOY su predisposición a nombrarlo como un extremeño de hoy. «Estoy feliz, pero no por mi persona. Tengo muchos defectos, pero la vanidad no es uno de ellos. Estoy feliz porque se concede al presidente de una entidad donde todo se hace diferente. Tenemos un código genético desde 1903 que nos marca para lo que hemos sido creados: trabajar exclusivamente en favor del interés general. Por todo ello, quiero que este premio sirva para homenajear a aquellas personas que ayudan a mejorar la sociedad sin esperar nada a cambio. Quiero compartir este premio con todas las personas de Cajalmendralejo. Este premio no es mío, es de todos».

Asistentes a la gala de entrega de los Extremeños de HOY 2023. ARMANDO

El cacereño de Madrid

El último premio no fue para un extremeño. Uno con DNI que lo acredite, al menos, porque el arquitecto Emilio Tuñón es un cacereño más desde los años ochenta, cuando viajó a la ciudad por primera vez con Rafael Moneo. Este año se hizo público el anuncio de su Premio Nacional de Arquitectura. Un anuncio que, dicho sea de paso, le sorprendió en Cáceres, ya que va cada semana a supervisar sus edificios. Es más: pidió que la gala de entrega se hiciera en la ciudad.

«Los periodistas, científicos, financieros o empresarios son más importantes que los arquitectos. Nosotros aspiramos a otra cosa. Somos los representantes de las oficinas, estructuras complejas y cambiantes, y aspiramos permanentemente al sentido aunque también a lo lírico y lo poético, como puede ser lo público», declaró Tuñón.

El reconocido arquitecto se enamoró de Cáceres en los ochenta, y se ha vuelto a enamorar, según sus propias palabras, tras redes cubrir que la ciudad medieval no era tan medieval y sí un poco más renacentista. «Trabajo en el casco histórico, también fuera, y te enamoras de algo que se conoce, es imposible hacerlo de otro modo. Después de tantos años he aprendido a enamorarme de Cáceres y de los cacereños».

De Cáceres a Extremadura

La última parte del evento estuvo protagonizada por Rafael Mateos, alcalde de Cáceres, y María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura. El primero se preguntó que qué era ser un extremeño de hoy. Para él, ser una persona luchadora, sencilla, trabajadora, que disfruta de unas cañas y que saca tiempo para irse al campo, que se lo «curra mucho» y que no se conforma con lo de siempre.

Y añadió: «Que cuida con respeto a sus abuelos, que echa horas interminables en el parque con sus hijos, que compra en el súper con su familia y que compra en el barrio. Afortunado por vivir a cinco minutos del trabajo, pero no se pierde un plan en Madrid si toca. Alguien con ganas, que se pregunta ¿por que no? Y que sueña y pelea. Está claro que hay un talento que traspasa nuestras fronteras». Del mismo modo, señaló que tanto Cáceres como Extremadura tienen un reto por delante: ser capital cultural en el año 2031.

Por su parte, Guardiola recordó las palabras de Antonio Gala, cuando escribió que una casa es el lugar donde uno es esperado. «Y el talento aquí siempre tiene cabida. Quiero pensar en Extremadura como ese lugar lleno de oportunidades donde emprender un proyecto de vida, donde crecer, compartir, construir», afirmó.

«Ser extremeño es amar a nuestra tierra, ser justo y honesto, ser compatible con alguien de cualquier lugar. La unión nos hace tenaces, que encaremos el futuro con decisión y con ganas porque todo éxito es colectivo».

La presidenta de la Junta también quiso tener unas palabras para el periódico a través de sus premios. Y es que, para ella, en todos estos años, los galardonados han configurado una narrativa sobre el avance social de Extremadura.

