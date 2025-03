El país donde se pueden hacer todas las cosas

Hay dos fiestas en Extremadura que relucen más que el sol: la entrega de las medallas de oro de la región al final del verano y la gala de los Extremeños de HOY ya en otoño. Y destacan con brillo prístino porque en ellas se condensa la realidad sincrónica, la de ese momento, de la economía, la cultura, la política y la sociedad extremeñas. No se trata solo de un quién es quién ni de un ver y dejarse ver. No es solo una fiesta social, sino mucho más: una declaración de principios, un paréntesis para reflexionar, una cala que permite interpretar el estado de la región.

Si un marciano viniera a la tierra y viera… Si aplicáramos esta socorrida situación imaginaria a la gala del pasado jueves en el Palacio de Congresos de Cáceres, el marciano se habría percatado de que el HOY, tras 90 años de existencia, es un referente capaz de reunir a la sociedad civil y política, de relacionar a sus representantes y de insuflar estímulo, ilusión y ganas a todos.

Al extraterrestre, con su mirada asombrada y sin contaminar, le habría llamado la atención que la gala comenzaba tras acceder al gran auditorio del Palacio de Congresos, con sus lujosas butacas de cuero blanco y su buena audición tras las reformas, un grupo de mujeres y hombres contentos, satisfechos y entusiastas liderados por una señora vestida de negro que, desde que llegó hasta que se marchó, no dejó de dar besos, recibir felicitaciones y hacerse fotos con unos y otras. Era María Guardiola, que asistía por primera vez a una gala Extremeños de HOY como presidenta de la Junta de Extremadura.

María era solicitada continuamente para posar en fotografías, selfies y retratos con parejas, grupos, empresarios, , concejales, periodistas e invitados en general, que no dejaron pasar la ocasión de inmortalizar su imagen junto a la presidenta. A su alrededor, varios miembros de su equipo de gobierno y el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, conformaban el núcleo central del cóctel, servido por el catering San Jorge, que siguió a la entrega de premios. Y un detalle que no pasó desapercibido al grupo de periodistas de HOY que comentaban el acto a unos metros: no recordaban a ningún presidente de la Junta que se hubiera quedado tanto tiempo en el cóctel.

Éramos 500, un número redondo, pero también una cifra récord para la gala Extremeños de HOY en Cáceres. La puerta del Palacio de Congresos, más conocido en Cáceres como el Auditorio, era un hervidero asombroso de invitados que se saludaban y se alegraban de verse. Asombraba tanto que dos señoras que hacían su ruta del colesterol se preguntaban en voz alta si aquello sería una convención de testigos de Jehová. «Es que van todos de punta en blanco», razonaban. Efectivamente, de punta en blanco. En el libro 'Cosas de Casa', recientemente publicado, se recogen decenas de artículos, crónicas y reportajes del recordado periodista de HOY Antonio Sánchez Ocaña, ASO, y entre sus escritos, varias crónicas de estas galas Extremeños de HOY en las que reflejaba con detalle, conocimiento y gracia la punta en blanco. Ya entonces, finales de los 90, esa relación parecía discriminatoria porque solo se centraba en cómo sorprendían las mujeres con sus atuendos. Los caballeros no eran capaces de escapar al uniforme oficial: traje gris, azul o negro, camisa clara y la corbata como único guiño a la originalidad. En eso, no hemos cambiado nada y, en fin, no vas a dedicarte a describir corbatas. Pero ya estamos dentro de la sala y si antes recordábamos las crónicas de ASO, ahora debemos acordarnos de la joven periodista pacense Míriam Fernández Rua, que recibió un sencillo homenaje durante la gala al ser nombrada por las presentadoras. Homenaje que llegó al clímax cuando el periodista Antonio Chacón la recordó y no pudo contener su emoción.

Las presentadoras… Las redactoras de HOY Ana Belén Hernández, de verde, y Cristina Núñez, de negro, manejaron la gala con soltura y naturalidad. Ana Belén ya la había presentado en Plasencia. Cristina debutaba. Desparpajo, frescura, sencillez, pausas dramáticas, ironía, solvencia ante los problemas y hasta el detalle tonto, que tanto agradece el público de estos eventos, de dejarse abierto el micrófono y animarse la una a la otra desde bambalinas tras una improvisación inesperada: «Ha quedado perfecto». Efectivamente, perfecto.

Era la 35 edición de Extremeños de HOY, era el 90 aniversario del diario, asistía por primera vez a la gala Ignacio Ybarra, presidente de Vocento, aunque es la tercera vez en este año que viene a un acto del HOY a Extremadura. Y también estaban por primera vez como presidenta de la Junta María Guardiola, como presidente de la Diputación de Cáceres Miguel Ángel Morales y como alcalde de Cáceres Rafael Mateos.

Cuando una ceremonia o gala lleva ya 35 ediciones, se nota. Y se notó en el ritmo, la profesionalidad, la escenografía y una escaleta muy definida y estructurada. Todo funciona como un reloj y, atendiendo a ese guion, Mar Domínguez, subió al escenario y recordó al histórico director de HOY, Teresiano Rodríguez, que «creó estos premios como otra forma más de afianzar la vocación regionalista que había caracterizado al periódico desde su fundación en 1933». Se detuvo la directora en un punto fundamental, que explica también la capacidad de convocatoria de la gala: HOY es líder en esta comunidad tanto en papel como en web. «En papel es indiscutible con más de un 70% de cuota y vendiendo 5 ejemplares por cada ejemplar de la competencia (…). Superando incluso a la prensa deportiva, caso insólito en nuestro país», especificaba antes de aportar cifras demoledoras: 5.000 suscriptores en la web, que es leída cada día por una media de 150.000 extremeños que navegan por cerca de 400.000 páginas de la edición digital, que cumple 25 años y «supone una aportación de verdad frente a bulos y noticias falsas». «Confíen en nosotros», propuso Mar y ese sentimiento, confianza en el HOY, fue una sensación que revoloteó toda la noche por el Palacio de Congresos.

Los premiados fueron dando desde el estrado pinceladas de su exultante estado emocional: alegría, satisfacción, agradecimiento a los padres… Detrás de toda gran mujer y todo gran hombre siempre hay unos padres que se sacrificaron y creyeron. El periodista Juan Manuel Benítez, presentado emotivamente por Antonio Chacón, recordó cómo el HOY despertó su curiosidad por el periodismo. La investigadora María Escudero, introducida con espíritu feminista por María José Torrejón, confesó su emoción como cacereña. Fernando Palacios, presidente de Cajalmendralejo, que fue definido con orgullo de paisano por Evaristo Fernández de Vega, escapó de cualquier veleidad vanidosa para dejar claro que ese premio era para los 450 trabajadores de su entidad, y el arquitecto Emilio Tuñón, cuyo carácter de extremeño de adopción fue destacado por Claudio Mateos, recordó su enamoramiento de la región desde que hace 40 años visitó con Rafael Moneo las obras del Museo de Arte Romano de Mérida.

Entre premio y premio, Chloé Bird demostró con su voz y su piano que el talento creativo también tiene sus cauces si se hace en Extremadura. «Desde aquí se pueden hacer casi todas las cosas», resumió tras una actuación que nos suspendió en el aire. Para acabar, las palabras de los representantes políticos de los cacereños y los extremeños. Rafael Mateos, alcalde de Cáceres, definió con ejemplos cercanos y sencillos cómo es un extremeño de hoy y apostó por el gran reto de que Cáceres sea Capital Cultural Europea 2031. María Guardiola resumió Extremadura en cuatro características del premio que reciben los Extremeños de hoy: esa encina cúbica del escultor José Luis Hinchado y esta región son, según la presidenta, símbolos de arraigo, unión, fortaleza y deseo de trascendencia. Finalmente, la foto de familia, el cóctel y la confirmación de que, como reconoció Fernando Palacios, ser Extremeño de HOY es el premio de carácter privado más importante de Extremadura.

