Procesiones y veladores, las dos caras de la Semana Santa

La Semana Santa en Extremadura es devoción popular, pero también turismo. Con las Pasiones de Mérida y Cáceres declaradas fiestas de interés internacional y la de Badajoz, nacional, las procesiones de las principales ciudades de la región son un reclamo que llena las calles de turistas que se dejan su dinero en hoteles y restaurantes. Veladores y procesiones son las dos caras de la Semana Santa extremeña cuya convivencia, aunque no siempre sea fácil, es necesaria.

Que las calles muestren la solemnidad que merecen los cortejos y que los pasos no sean un freno a la actividad económica obliga a cofrades y bares a ajustar horarios y recorridos para que no se torpedeen. En algunos casos, como los de Cáceres y Mérida la maquinaria está cada vez más engrasada; en Badajoz este año ha saltado la polémica porque se han visto afectadas por las procesiones por primera vez, terrazas que no interrumpen su paso. En Plasencia, el debate se centra en la estética de las terrazas en el corazón monumental de la ciudad.

En Badajoz, una aviso por sorpresa a dos días de la Semana Santa

El malestar de la hostelería en Badajoz, que se ha concentrado fundamentalmente en los bares de las plazas de España y de la Soledad, ha surgido porque al margen de la norma fijada en el bando municipal de Semana Santa para retirar las terrazas una hora antes de las procesiones, la Policía Local entregó en mano a los bares una norma adicional que afectaba a negocios, que no son barrera para el recorrido de los cortejos. La decisión responde a una cuestión de seguridad, para garantizar pasillos de evacuación en caso de emergencias en las zonas de mayor afluencia de público. El problema es que es la primera vez que se hacía y se ha avisado con solo dos días de antelación, cuando los hosteleros ya tenían hechas sus previsiones de personal y trabajo.

En Cáceres, los hosteleros saben por escrito cuándo deben retirar

«No queremos perjudicar a la hostelería», aseguró Santos Benítez, presidente de la Unión de Cofradías Penitenciales de Cáceres, en la rueda de prensa en la que el alcalde, Luis Salaya, dio a conocer las medidas extraordinarias adoptadas de cara a la Semana Santa. En esa reunión se aprobó que bares y restaurantes tienen que retirar sus terrazas una hora antes del paso de la procesión.

La relación entre la hostelería y las procesiones no siempre ha sido buena en Cáceres, informa María José Torrejón. Hace unos años los empresarios del sector se quejaban de que las medidas eran excesivas y de que la Policía Local obligaba a retirar veladores en zonas donde realmente no era necesario. Así que los hosteleros se quedaban sin poder hacer caja mientras los pasos de Semana Santa desfilaban a metros de distancia de su establecimiento. «La cosa va mejorando», admite Emilio Rey, propietario de la cafetería El Pato de la Plaza Mayor de Cáceres, lugar frecuentado por turistas en estas fechas y escenario del paso de un gran número de procesiones de la Semana Santa cacereña, declarada de interés turístico internacional.

El hostelero explica que hace días recibieron un dosier bajo acuse de recibo en el que se detalla qué día deben retirar sus veladores y a qué hora. Y, además, según el protocolo fijado por el Ayuntamiento, la Policía Local pasará dos horas antes de la llegada de la procesión al local en cuestión para recordar que las terrazas deben ser retiradas.

Los hosteleros de Mérida consultan el GPS para levantar las terrazas

Paulino Álvarez, del Rex Numitor, es presidente de la asociación de bares y restaurantes de Mérida. Cuenta que desde la asociación hay reuniones previas con representantes de la Junta de Cofradías y con el Ayuntamiento para conseguir la convivencia entre hostelería y procesiones sin sobresaltos. «Entendemos perfectamente que hay que levantar las terrazas. Y en esas reuniones siempre pedimos es que nos informen con el tiempo suficiente para organizarnos. La Semana Santa es muy importante para nuestro sector y contribuimos a que siga creciendo. Sí tenemos claro que en cuanto pasa volvemos a poner las mesas».

Cuentan además los hosteleros de Mérida con la aplicación móvil que ha abierto la Junta de Cofradías de Mérida, informa Antonio Gilgado. A través de un sistema GPS saben por el sitio exacto que discurre la procesión y cuánto falta para que llegue a sus establecimiento. Miguel Ángel Valiente Caballero es uno de los hosteleros que más pendiente está estos días de esa aplicación móvil. Su bar, El Arcade, se encuentra en una esquina de la plaza de España. Pone la terraza junto al quiosco de prensa y tiene que desmontarse varias veces.

En Plasencia, el debate sobre las terrazas es más de estética

En Plasencia, la disputa por el espacio entre la Semana Santa y el turismo tiene dos escenarios principales: la Plaza Mayor, llena de terrazas, y la de san Nicolás, donde hay solo una. La iglesia ubicada en esta última, informa Antonio Armero, es desde febrero el primer templo de la Diócesis en sustitución de la Catedral, cerrada al culto para el montaje de la exposición 'Las Edades del hombre'. Esto sitúa a la plaza de san Nicolás como un referente porque todas las procesiones pasan por ahí.

El Consistorio explicó que «los hosteleros debían en unos casos retirar mesas y sillas de sus terrazas y en otros retranquearlas, desde las seis y media de la tarde, para garantizar el paso de las procesiones sin dificultad». Hasta ahora, no ha habido problemas con los desfiles, y el debate ciudadano está más focalizado en la cuestión estética y de ocupación del espacio público de san Nicolás, en un año en el que Plasencia aspira a que su Semana Santa sea declarada de interés nacional.

