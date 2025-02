Natalia Reigadas Badajoz Sábado, 8 de octubre 2022, 07:48 Comenta Compartir

Los motes son muy comunes, más a principios del siglo XX y aún más en un pueblo pequeño. Eso provocó que en 1918 en la Audiencia Provincial de Badajoz se celebrase un juicio con unos hechos de fondo muy trágicos, pero que resultó algo bizarro porque 'Raspapeces' y 'Magdaleno' mataron a Don Tomás.

A principios del siglo XX ser rico, y Don Tomás lo era mucho, era algo arriesgado. Aunque, eso sí, a los vecinos acaudalados no les ponían mote. No son pocos los casos de caballeros adinerados que fueron asesinados, a veces para robarles, a veces por venganza. Y esta fue la duda en el llamado crimen de Alconchel.

El 18 de septiembre de 1916 don Tomás M. terminó de comer temprano en su caserón de Alconchel y, como solía hacer cada día, se fumó un puro y se retiró a su despacho para echar la siesta en una mecedora. Su mujer, doña Asunción, contó en el juicio posterior que no podía acostarse en la cama porque se ahogaba y que, «dada la robustez» de su cuerpo, estaba más cómodo en esta silla.

Poco después de las tres de la tarde, dos hombres entraron en la casa. El primero se llamaba como el dueño del caserón, Tomás, pero nadie le aplicaba el don delante, sino que lo conocían como 'Raspapeces'. Junto a él estaba su primo Juan, 'Magdaleno'.

Ambos eran pobres y vivían de lo que salía: comprar un cerdo y revenderlo o hacer de jornaleros. Esos días su sueldo dependía de una hornada de ladrillos sin cocer que habían conseguido. El problema es que no tenían dinero para pagar la leña y el jornal para poder cocerlos y venderlos. Necesitaban 50 pesetas y decidieron pedírselas al rico del pueblo, que eso día, según contaron sus criados, llevaba 10.000 pesetas en el bolsillo. Toda una fortuna, pero es que le gustaba tener efectivo en casa.

'Raspapeces' y 'Magdaleno' entraron en el despacho de Don Tomás. Poco después se escucharon múltiples disparos. La criada de la casa encontró al propietario agonizando. Solo pudo susurrar: «Un cura, que me muero». En otra habitación Doña Asunción estaba herida con un tiro en el costado, y el cochero de la casa, que también recibió una bala en la mano, había cogido un caballo y perseguía a los dos visitantes por las calles de Alconchel.

Uno de ellos se escondió en el castillo de esta localidad y el otro en un bar, pero finalmente fueron detenidos.

Pero ¿Qué ocurrió en el despacho de Don Tomás esa tarde? Hay dos versiones que dibujan una imagen muy distinta de la víctima. La primera es que era un rico generoso que ayudaba habitualmente a los desfavorecidos que llamaban a su puerta, y que por eso 'Raspapeces' y 'Magdaleno' intentaron robarle y lo mataron. La segunda interpretación es muy distinta. Propone que este vecino acomodado despertaba muchas antipatías en la localidad y que fue una venganza.

La Fiscalía aseguró que fue un crimen brutal contra un hombre ejemplar. Que fue premeditado porque los primos compraron los revólveres días antes en Olivenza y que entraron en la casa con la intención de robar y matar. De hecho el Ministerio Público aseguró que Don Tomás estaba aún dormido cuando la pareja de asesinos posó las armas en su pecho y le dispararon numerosas veces a corta distancia.

A continuación dispararon en el pasillo a la mujer del muerto, que acudió al escuchar los disparos y finalmente al cochero, que llegó a la escena por la misma causa.

Las acusaciones se basaron en la buena reputación del fallecido, al que loaron incluso en la prensa. «Don Tomás era una persona conocidísima en esta capital y por ello y por sus humanitarios sentimientos, la noticia apenó a cuantos le conocían», publicó el 20 de septiembre de 1916 el diario El Correo de la Mañana, que añadió: «Fue en vida un excelente caballero; era además, el sostén de una familia bastante numerosa y el refugio al que acudían muchos necesitados de su pueblo».

Los medios de comunicación también consideraban imposible que el rencor ciudadano hubiese sido la causa del ataque. «Por más gestiones que hemos hecho acerca de los móviles del atentado, nada hemos podido averiguar», publicó un periódico sobre el crimen. Les extrañaba que un robo se produjesen en pleno día, pero rechazaban la otra posibilidad que señalaban los vecinos de Alconchel, que fuese una venganza.

La defensa de los acusados, sin embargo, presentó el testimonio de varias personas, entre ellas dos de las criadas de la víctima, que dieron pistas desconcertantes. Aseguraron que antes de la muerte de Don Tomás, su mujer había recibido anónimos amenazantes y que varias veces habían atacado las puertas de la casa. También revelaron que el día del entierro del muerto ardió una de sus fincas y que en el aniversario de su muerte quemaron otra de sus propiedades.

«Tenéis cara de ladrones»

Uno de los procesados, Tomás 'Rascapeces', no testificó alegando que sufría un trastorno mental. Juan 'Magdaleno' sí habló sobre el crimen. Negó haber disparado, responsabilizando de esa manera a su primo «el loco».

'Magdaleno' admitió que habían entrado en la casa para pedir prestadas 50 pesetas y aseguró que Don Tomás les respondió de malas formas. «Dijo 'No puedo, no puedo, yo tengo mucha gente a la que atender, pídeselo a otro,. Y si no, lo robáis, que tenéis cara de ladrones» y remató su enfado llamándoles pillos y granujas. Eso, según la versión del procesado, desató el tiroteo.

El jurado tuvo que elegir entre las dos versiones de Don Tomás y también tuvo que debatir sobre la epilepsia. En esa época, esta enfermedad se relacionaba con la locura y Tomás 'Raspapeces' la sufría. Hubo testimonios de médicos que apoyaban que, como no sufría un ataque durante los hechos, «era responsable de sus actos». Otros defendían que la epilepsia menguaba la capacidad mental y que no debía ser condenado.

Finalmente el jurado, tras dos horas de deliberación, optó por apoyar al 100% la versión de la Fiscalía. Consideraron que Don Tomás había sido atacado mientras dormía en su hamaca y que los dos acusados estaban cuerdos. Eso supuso dos penas de muerte para 'Raspapeces' y 'Magdaleno'.

Comenta Reporta un error