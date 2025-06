Análisis de los salarios en Extremadura

María Díaz Badajoz Lunes, 16 de junio 2025, 07:22 Comenta Compartir

El salario medio anual por trabajador en Extremadura fue de 23.684,22 euros en 2023, unos 1.760 euros más que el año anterior. Aunque, según la Encuesta anual de estructura salarial del INE, publicada este mes de mayo, la región se encuentra a la cola de España, seguida por Canarias con un sueldo medio de 24.033,57 euros. Es decir, aunque las remuneraciones aumentan, no es suficiente para alcanzar al resto de comunidades.

Respecto a la brecha de género, las mujeres continúan ganando menos que los hombres. Concretamente, en Extremadura el salario medio se encuentra 2.997,91 euros por debajo del de los varones. Esta cifra representa un retroceso para la región, pues la brecha de género disminuyó durante los años 2021 y 2022, auque no alcanza los tres mil euros de diferencia registrados en el 2020.

Las comunidades con la distribución salarial más alta son País Vasco (33.504,92 euros), Madrid (32.219,6 euros) y Navarra (31.199,66 euros). Aunque es destacable que en estas comunidades la brecha salarial también es mayor. De hecho, la comunidad de Navarra es la que anota una mayor diferencia entre el sueldo de hombres y mujeres (7.161,32 euros). Le siguen Asturias con una disparidad de 6.225,10 euros y Madrid con 5.802.

Sin embargo, aunque en Extremadura ha aumentado esta desigualdad respecto a los últimos dos años, es una de las regiones con menor diferencia en la distribución salarial. Se trata de la más equitativa en la península, y la tercera del país después de Canarias y las Islas Baleares.

Si nos centramos en los diferentes sectores de actividad, queda claro que la mano de obra masculina se paga mejor que la femenina. Los datos muestran que no existe la igualdad salarial ni en la industria ni en el sector servicios. Aunque, a la mujer se le remunera mejor en este último y al hombre en la industria. La construcción no aparece pues la muestra femenina recogida para elaborar la encuesta es insuficiente, por lo que podría afirmarse que es un sector muy masculinizado.

Por otro lado, a más edad mayores salarios. Aunque es lógico que a mayor experencia y años trabajados el sueldo sea mayor, la ganancia media anual de los trabajadores más jóvenes, los menores de 25 años, no alcanza al salario mínimo.

A la hora de analizar el salario medio de los trabajadores en Extremadura hay que recordar un factor de importancia, el tipo de contrato. Los empleados con contratos indefinidos no solo encuentran estabilidad laboral si no que disfrutan de una ganacia mayor a final de año respecto a los contratos temporales. Eso sí, desde el año 2021 el sueldo de este tipo de trabajos no para de subir y este 2023 ha alcanzado su máximo con una media de 19.835,65 euros. Aunque, aún se encuentra lejos de los 24.200 euros que apuntan los indefinidos.

El comercio es el mayor agrupador de empleo en Extremadura

El comercio junto a la reparación de vehículos engloba al mayor número de afiliados en Extremadura con una cifra de más de 59 mil trabajadores. Le siguen las actividades sanitarias y de servicios sociales con 48.785 afiliados y la administración pública y defensa con 42.789. Este último dato es destacable pues uno de cada cuatro ocupados en la región cobra del sector público. En ninguna otra comunidad autónoma tiene la Administración tanto peso en el mercado laboral.

Ampliar Afiliados medios en Extremadura por sección en mayo de 2025 María Díaz

A las secciones representadas debemos añadir cinco actividades más, que aunque recogen un menor número de afiliados también tienen su peso en el empleo extremeño. Los suministros de energía eléctrica, gas y similares con 1.543 trabajadores, las acividades inmobiliarias con 1.079, la industria extractiva con 742, las actividades de los hogares como empleadores con 198 y organismos extraterritoriales con tres afiliados.

Al analizar la evolución de los tipos de contrato, puede observarse un claro aumento en los últimos cinco años de los indefinidos, tanto a jornada completa como parcial. Por tanto, los contratos temporales se han visto disminuídos en la región. Este cambio viene asociado con la última reforma laboral, vigente desde 2022, cuyo principal objetivo es fomentar la contratación indefinida y reducir la temporalidad en el mercado laboral.

Si diseccionamos la contratación por sexos queda latente que la mujer obtiene trabajos más inestables que los varones. En mayo de 2025 se registra una diferencia de más de 43 mil hombres a la hora de emplear de forma indefinida a tiempo completo. En contraposición, las mujeres casi triplican a los hombres en trabajos temporales. También son más en trabajos fijos discontinuos y en formación y prácticas. Esto puede deberse a una búsqueda por parte de la mujer de la conciliación laboral y familiar, ya que empleos temporales o parciales le permitirían dedicar más tiempo al cuidado de los hijos.