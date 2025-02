Dónde comer en Valverde del Fresno

irene toribio Martes, 28 de junio 2022, 11:22 Comenta Compartir

Entre la Sierra de Gata y la frontera portuguesa se encuentra este municipio cacereño. Valverde del Fresno cuenta con una gastronomía única «para chuparse los dedos» de la que el propio Ayuntamiento destaca «a ensalá d´aceitunas cun naranja, u gaspachu de poleu, u molhu d´axins, u alhu de patatas, u alhu d´hovu, a bicatosta, a cuiciña, y as migas de gatu.» También es famoso su cabrito, sus quesos, las floretas endulzadas con miel, su leche frita, buñuelos o perrunillas. Hambre, lo que se dice hambre, en Valverde, no vas a pasar.

A Velha Fábrica

Si estás pensando en pasar unos días en Valverde, A Velha Fábrica es el lugar que buscas. Un hotel rural en el que además de disfrutar de sus instalaciones, incluida la piscina, puedes comer calidad y a buen precio. Cuenta con una amplia carta en la que degustar productos autóctonos elaborados de forma vanguardista. Ellos mismos destacan que se trata de «una experiencia gastronómica única y diferente».

Sus platos están elaborados a base de productos típicos de la zona y creaciones propias. Ibéricos, mariscos, carpaccios, tartar, ensaladas y una gran variedad de carnes presiden su carta restaurante. Para comer en su terraza en temporada de verano hay raciones como croquetas, gyozas, huevos rotos, solomillos, bacalaos...

Sin duda, el entorno de A Velha Fábrica convierte la comida en una experiencia única e inigualable.

Bar Inocencio

Otra opción imperdible en Valverde del Fresno es el bar Inocencio. Es ese lugar «de siempre» en el que comer como en casa. Dispone de una carta de raciones tradicional que mezcla la comida extremeña y la portuguesa. Carnes, pescados, marisco, arroces, hamburguesas... Su especialidad son los callos y si vas, no puedes perdértelos.

Hábitat Cigüeña Negra

«Los productos de nuestra finca llenarán de sabor tu viaje gastronómico», así se presentan desde Hábitat Cigueña Negra y no mienten. Se puede acudir al restaurante estando o no alojados en el hotel. En su asador, apuntan, «encontrarás una carta sencilla que homenajea a las mejores carnes de nuestra dehesa y a los mejores cortes para asar a la parrilla de nuestro cerdo ibérico de bellota y nuestra carne Retwagyu, un cruce de razas Retinta y Wagyu producida en exclusividad en la finca y que no puede faltar en un viaje gastronómico por Extremadura».

Además, disponen de una tienda gourmet donde comprar embutidos ibéricos de bellota elaborados con cerdos alimentados en la dehesa, AOVE ecológico Cigüeña Negra y otros productos gourmet producidos en Extremadura y en Portugal.

Casa Laura

Situado en el número 4 de la avenida de Portugal, en el restaurante Casa Laura se definen como «especialistas en carnes y pescados». Cuentan con una amplia carta en la que incluyen productos de temporada como setas, criadillas de tierra, etc. Además, hacen comidas por encargo.

Su carta es al más puro estilo mediterráneo y disponen de opciones vegetarianas, opciones veganas y opciones sin gluten.

Muchos de sus clientes destacan su bacalao gratinado y las croquetas, las favoritas por excelencia. Algunos, que conocen Casa Laura por casualidad, aseguran que es «un gran descubrimiento» y una de las mejores opciones calidad precio.

Puedes disfrutar de sus comidas tanto en interior como en terraza.

