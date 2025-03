Dónde comer en Plasencia

irene toribio Lunes, 11 de julio 2022, 15:52 Comenta Compartir

Situada al norte de Extremadura y a orillas del Jerte, Plasencia es esa ciudad en la que pasear desde el Palacio del Marqués de Mirabel hasta la Catedral o, mejor dicho, las dos catedrales; La Antigua o de «Santa María» y la nueva, dedicada a la Asunción a los Cielos de Nuestra Señora, sin perderte el Palacio Episcopal, la Terraza del Enlosado, el Palacio de los Monroy o la Galería del Obispo. Con sus cerca de 40.000 habitantes, la 'Perla del norte' presume de tener 21 de las 71 torres originales de la muralla que cercaba la ciudad entorno al año 1.200. Y entre tanto, una parada para comer y degustar la gastronomía extremeña de la zona.

Parada de la Reina

Haciendo honor a su nombre, es 'parada' obligatoria en tu visita a Plasencia. Aparentemente podría parecer simplemente el bar de la estación de autobuses, sin embargo la realidad es muy distinta. 'Martina Bistró Parada de la Reina' se ha convertido en un lugar «al que acudir para picar, compartir y disfrutar», apuntan desde el propio restaurante, definiéndose como «un equipo profesional, con una cuidada sala, que da servicio al vaivén de viajeros que paran en la estación y también al público de la región que va hasta ellos para viajar con sus platos». Es más, muchos de sus clientes aseguran que «nunca podíamos imaginar que hubiese un restaurante de tanta calidad en una estación de autobuses».

Tienen un 'Menú Destino', que se sirve de lunes a viernes de 13.30 a 16.00. Excepto puentes, festivos y vísperas de festivos, que por 19 euros ofrece varios platos a elegir. Disponen, también, de varios menús para grupos para celebraciones. Además, en su amplia carta encontrarás numerosos entrantes, platos principales, pescados y carnes que varían desde carrilleras o tartar hasta bao y arroces.

Ampliar Parada de la Reina

Succo

Recomendado por la guía Repsol, en Succo podrás escoger entre una gran variedad de platos en una carta en la que el sabor a nuestra tierra es protagonista. El propio restaurante destaca «el mimo y detalle» con el que elaboran sus platos. Su cocina «no olvida sus raíces y elabora sus platos adaptándolos acorde a la necesaria evolución. En función de cada temporada va incorporando a la carta nuevos platos y sugerencias», añaden desde el restaurante.

Entrantes de ibéricos y quesos de la tierra y numerosos platos que fusionan la cocina extremeña con un toque vanguardista, como su lasaña de tomates ibéricos con perdiz, los espárragos blancos en tempura con ají y mahonesa de kimchee o la costilla glaseada con cerveza negra y manzana asada. Además, encontrarás pescados y hasta su típica hamburguesa con carne extremeña. En su carta no faltan los vinos de la tierra.

La mayoría de sus clientes lo tiene claro, Succo es un lugar «para recomendar y repetir».

Ampliar Succo

Casa Tomás

Si prefieres algo más de comida tradicional, tu lugar es Casa Tomás. Allí podrás disfrutar de un picoteo disfrutando desde las vistas de su terraza a los pies del Acueducto Romano o elegir platos de la carta y hasta su menú diario.

Son especialistas en pescados y asados, pero en su carta encontrarás una amplia oferta gastronómica; Entrantes que varían desde ibéricos hasta tostas, croquetas o huevos estrellados, ensaladas, primeros platos como gazpacho o salmorejo, arroces, pescados y carnes.

Si eres más de picoteo, allí te ofrecen raciones con entrantes, carnes y pescados y montados y tostas. En su menú podrás elegir entre varios primeros y segundos por 15 euros incluyendo postre, pan y agua o una copa de vino de la casa.

Ampliar Casa Tomás

Macadamia

Se ha convertido en un restaurante de referencia local y ha conquistado incluso a don Poleo: «es un restaurante de carta corta, pero entretenida y con un apetitoso y casero menú del día de lunes a viernes: sopa de ajo, lentejas estofadas, arroz con costillas, tortilla de atún, merluza a la romana, natillas...».

Para los clientes de Macadamia cabe destacar la relación calidad-precio y aseguran que se trata de un restaurante en el que todo está «riquísimo y es innovador».

Ampliar Macadamia

El Parador

Es el lugar «donde en un incomparable entorno se come una paletilla de cordero fantástica», así lo define nuestro crítico Turófilo, y no le falta razón. En el Parador se come lo de siempre, y cuando decimos lo de siempre, es lo de siempre. Comida de la tierra, tradicional, y no le hace falta más. Jamón ibérico de bellota Dehesa de Extremadura, quesos extremeños de pasta dura y Torta del Casar, migas extremeñas, receta del pastor, con secreto ibérico, salteado de mollejas de cordero estofadas con níscalos de la Vera... No faltan guisos como su arroz caldoso de la Vega del Guadiana con pollo de corral y setas silvestres al aroma dela azafrán.

Platos como la sopa de patatas, pucherete de perdiz, lomitos de cordero a la miel de la dehesa, compota de higos de La Vera, jabalí de la Dehesa de Extremadura estofado con higos secos y miel de las Hurdes, caldereta de cordero recental de Extremadura con pimientos secos al pimentón de la Vera... ¿Aún no te hemos convencido?

Ampliar El Parador

Tentempié

El lugar perfecto para tapear en la ciudad y quedarte, después, de sobremesa. Ofrecen una gran variedad de comida mediterránea con toques tradicionales. No faltan las patatas bravas ni las croquetas, así como los huevos rotos o los calamares fritos, pero también encontrarás su versión del pato pekín, sus nachos ibéricos, cochinita pibil, curry de langostinos. En Tentempié también ofrecen 'bocatas con carácter', ramen, cachopos, tatakis y hasta torrijas saladas.Disponen de opciones vegetarianas, veganas y sin gluten.

Ampliar Tentempié

Los Monges

Su carta de presentación es clara: «Cocina extremeña innovadora preparada con las últimas tendencias». Los Monges presume de tener una cocina tradicional donde las técnicas modernas se fusionan para lograr los mejores platos.

Restaurante, bodega, y zona de bar. Allí encontrarás una sala acogedora para disfrutar de tus comidas y cenas de manera tranquila, así como una terraza y zona 'chill' donde tomar algo y degustar su selección de tapas y pinchos.

En su amplia carta encontrarás más de 40 platos distintos, desde pastel de bogavante, ensaladas templadas, carnes y setas, crepe de morcilla de berza, carpaccio de pulpo...

Ampliar Los Monges

El Rincón de Amador

Tostadas, ibéricos, raciones y tapas. En el Rincón de Amador, gastrobar y restaurante, encontrarás una amplia oferta de productos con los que chuparse los dedos. Su sencillez junto a la comida de siempre hacen de este lugar un sitio perfecto para pasar un buen rato en familia o con amigos. Allí podrás comer albóndigas, patatas, hamburguesas, huevos rotos, croquetas, migas, zorongollo... ¡Hay para todos los gustos!Además, disponen de menú diario (de lunes a viernes) por unos 15 euros, y menú degustación para ocasiones más especiales por 35. También ofrecen menús especiales para grupos si deseas celebrar allí algún evento importante para vosotros.

Ampliar El Rincón de Amador

Temas

Gastronomía

Alimentación

Plasencia