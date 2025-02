Dónde comer en Olivenza durante la Feria del Toro

Alba Baranda Viernes, 4 de marzo 2022 | Actualizado 02/03/2023 20:53h. Comenta Compartir

Olivenza es una ciudad preciosa, es la capital del toro y es un enclave gastronómico. ¿Qué más se puede pedir para disfrutar de un fin de semana formidable? Los encantos de la Raya y la belleza del toreo unidos durante un fin de semana de ovaciones, reencuentros y emociones. Para que nada falte, los placeres de la mesa se suman a la fiesta porque Olivenza es una de las mejores plazas gastronómicas de la región.

EN SALSA les lleva esta semana a la Feria del Toro y les guía por las calles más bonitas de España y Portugal. Vengan con nosotros y les enseñaremos algunas de las pastelerías más originales de la Península, donde lo dulce alcanza cotas inimaginables. Y a la hora de comer, hemos seleccionado media docena de restaurantes donde recuperar fuerzas disfrutando de una cocina de categoría, la misma que ha alcanzado la mejor Feria del Toro. Comienza la temporada taurina y EN SALSA se suma a la fiesta.

Lo habitual en la Feria del Toro son miles de personas de muchas partes de España y Europa –y por supuesto, de Extremadura– callejeando por Olivenza estos días. Por ello, los hosteleros de la localidad no se la juegan y apuestan por los menús cerrados. En ellos hacen una representación de la gastronomía extremeña con platos repletos de ibéricos, verduras de temporadas y buenas carnes. El bacalao tampoco falta. En Dosca lo ponen con espinacas. Es uno de los platos que componen su menú especial. Además, para quien no quiera un menú o no encuentre hueco, que será habitual, pues es complicado comer durante la Feria del Toro sin reserva (aunque le desvelamos una opción más adelante), han dedicado las mesas altas para raciones. En esta casa son especialistas en el cachopo de retinto, en las alcachofas rellenas de torta de la Serena, en la tortilla de trigueros y –entre otras elaboraciones– en el cochinillo. Además, los 'gastrotaurinos' también encuentran aquí croquetas de rabo de toro y rabo de toro estofado.

En Casa Maila su menú tiene siete opciones de primero y otras tantas de segundo. En los primeros se decantan por los platos tradicionales: arroz de ibéricos, guiso de alcachofa y chipirones, judiones con rabo de toro... Mientras que en los segundos, abren la puerta a elaboraciones más sofisticadas, como el bacalao confitado con chipirones caramelizados o la pierna de cordero con puré de castañas. Lee aquí la crítica de Don Poleo.

Los que, además de para comer y ver las corridas, tengan tiempo para hacer un poco de turismo por uno de los pueblos más bonitos de España, sin duda, deben ir a El Convento. Tiene a tiro de piedra la Oficina de Turismo Municipal y, además, se ubica en el convento de San Juan de Dios, por lo que es posible visitarlo en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 (esto último solo el sábado). En cuanto al restaurante, también cuenta con un menú con entrantes al centro de la mesa y con un primer plato de alcachofas confitadas con velouté de jamón y a elegir en el segundo entre una presa a baja temperatura o un balacao asado. Para el final proponen tarta de queso o piña especiada a baja temperatura. Asimismo, han reservado la terraza para mesas altas, en las que se podrán pedir raciones frías y su especialidad: las croquetas.

Antes hablábamos de un restaurante en el que es posible comer este fin de semana sin previo aviso. Volviendo a la declaración de Vara, esto de reservar siempre se ha estilado, pero se ha enfatizado con la pandemia, así que podríamos decir que es una consecuencia de la nueva normalidad. En La Paz Barata, la mesa es para quien antes llegue. Esta abacería gourmet no ha querido renunciar a su carácter y personalidad, repleta de detalles históricos y culturales. Sin embargo, sí han elaborado una carta específica para el cónclave taurino. En ella destaca su chacina de caza: tienen chorizo de jabalí, de ciervo o de corzo. Pero, además, han lanzado dos platos que solo estarán hasta el domingo. Se trata del solomillo Strogonoff y el arroz caldoso con marisco.

Técula para salir por la puerta grande

Olivenza es la capital del toro, pero también de la técula mécula. Este dulce, original y propio de la Casa Fuentes, lleva conquistando paladares desde 1942. Al menos, desde ese año es cuando se tiene constancia, ya que fue el momento en que Juan Fuentes y Celestina Martínez fundaron esta pastelería, que hace muchos años que es ya todo un estandarte de la localidad rayana.

Según cuentan sus propietarios actuales –nietos de los fundadores– la receta se la dio una persona que se hospedó en una fonda que regentaban como pago por la pernocta. Lo que se intuye es que se trata de un dulce conventual y que posiblemente su origen sea árabe. Lo que se sabe es que sus ingredientes principales son la almendra y la yema de huevo (hay muchas recetas circulando por internet, pero la original es más secreta que la de la Coca-Cola). Y lo que le da aún más valor es el significado y la impronta que dejaron Juan yCelestina: «Para ti, para mí, para compartir». Y, siguiendo esa filosofía, hace unos meses, Casa Fuentes creó una nueva variedad, además de los tres tamaños en los que ofrecen la técula. Se trata de las mini-téculas. Son seis 'teculitas' envueltas individualmente con un papel antihumedad y que tienen fecha de caducidad de un mes. Más ideal, si cabe incluso, para compartir.

Durante este fin de semana y los días previos, el horno de Casa Fuentes no se enfría ni un segundo, y es que triplican su producción, ya que es 'una faena' pasar por Olivenza y no llevarse una técula en la maleta. También tienen otras exquisiteces, como tarta de nueces y licor de bellota, bollería y una rama salada con empanadas, hojaldres... En total, más de cien referencias. Así que, escoja una (o varias) y salga por la puerta grande.

Más información Dosca Plaza Constitución, 15. 924491065

Casa Maila Calle Colón, 3. 687809159

Restaurante El Convento Paseo de Pizarro, 24. 693037128

La Paz Barata Plaza de la Constitución, 9.

Casa Fuentes Calle Moreno Nieto, 11. 924490169

La Rala Calle López de Ayala, 7. 924900843

Cafetería del ibérico (Hotel Heredero) Carretera de Badajoz, km. 23,700. 924490835

