Un gran rabo de toro en Casa Maila

Precios muy razonables, bastantes clientes portugueses, reservas desde hace meses para este fin de semana taurino y un memorable rabo de toro estofado para conmemorar que Olivenza es el prólogo de la temporada española de la lidia y la fiesta. Casa Maila, en el centro de Olivenza, un restaurante con varios salones bien puestos, mesas amplias, sillas cómodas y un servicio acogedor y atento a los más mínimos detalles.

Los salones no tienen mucha luz externa. Cuando están llenos, que es casi siempre, el ruido es importante. Pequeños inconvenientes que no impiden disfrutar de la comida. Maila no es un restaurante de lujo, pero sí es un restaurante digno. Vajilla inglesa Steelite, mesas sin mantel, servilletas de papel, cristalería sencilla y música setentera tipo Creedence Clearwater Revival.

Cuidan el aperitivo de cortesía: un volován con ensaladilla que emplatan con gracia. Pan del tipo portugués, suave e idóneo para hacer 'barquitos' en las salsas. Vamos con la carta de vinos. Correcta selección de tintos extremeños con La Raya, Viña Puebla Selección, Coloma Merlot, Ruiz Torres Syrah, Carlos Plaza Selección… Y precios muy ajustados, dos euros menos de lo que hemos visto en la mayoría de restaurantes. 27 referencias de Ribera del Duero sin sorpresas ni riesgos: están todos los que son y son todos los que están. 13 riojas bien elegidos y picoteo en seis DO variadas. Menos atención a los blancos con Rueda apabullando, un Dulce Eva como única representación extremeña y algo de Rías Baixas, algo de Somontano…

La carta de restaurante tiene una sección de platos de cuchara que debería ser de obligado cumplimiento en los restaurantes extremeños. Difícil escoger entre judiones con rabo de toro, sopa de tomate, potaje de garbanzos con langostinos, cardos con almejas o sopa de picadillo. Pusimos a prueba al chef con el arroz negro de chocos, un plato siempre llamativo, pero no siempre conseguido y no hubo fallo: toque elegante y portugués de cilantro, arroz en su punto de cocción y grano perfumado y con sabor. A estas alturas de la comida, ya se pueden ir extrayendo conclusiones: emplatan con solvencia, pero sin virguerías, cocinan con detalle y mimo y las raciones son abundantes (la foto del arroz es de media ración pues pidiendo para compartir, lo dividieron en dos platos: uno para la fotógrafa y otro para el crítico). No hemos hablado de la oferta de entrantes, donde no faltan los productos de la tierra, las croquetas ni los carpaccios de solomillo, de pulpo con cítricos, de tomate y sepia…

En pescados, lo básico: bacalao, merluza, almejas y chipirones. Tomamos el bacalao al horno con salsa verde, patata asada y brócoli. La preparación era a pecho descubierto, sin cremas, purés, mayonesas, disimulos ni zarandajas. O triunfaba el producto y el punto de horneo o el fiasco se haría patente. Y no hubo fallo: bacalao de verdad, matices destacando, sabores al punto, guarnición sencilla, pero realzando la calidad de la posta. Muy bien.

Y llegamos al apartado de las carnes, que en este fin de semana taurino y en cualquier fin de semana son la estrella de la carta en Maila. Dividen la oferta en cerdo (solomillo, carrilleras, presa, pluma y cochinillo), cordero (paletilla, pierna, carré o chuletillas empanadas) y ternera (solomillo, entrecot y rabo de toro). Las preparaciones son básicas, tradicionales (esas chuletillas empanadas tan rayanas y extremeñas), apostándolo todo al producto y con guarniciones y salsas sencillas, sin sofisticaciones. Hicimos honor a la tradición taurina y disfrutamos de un rabo de toro guisado con experiencia, gelatinoso, deshaciéndose en la boca…

Acabamos la comida con un pastel de chocolate, en el que triunfaba el cacao y no decía nada el helado, y un café de menos calidad que el resto de la comida.

Casa Maila Dirección Calle Colón, 3

Localidad Olivenza

Teléfono 687 80 91 59-924 491 505

Horario Mar-Sab: 12:30-17:00 y 20:00-1:00 Dom: 12:30-17:00 y 20:00-24:00 Lun: 12:30-17:00

Terraza Sí