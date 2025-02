Los cafés extremeños más especiales para este verano

Alba Baranda Viernes, 26 de julio 2024, 14:09 | Actualizado 20:53h. Comenta Compartir

En una época donde la experiencia culinaria va más allá de la simple ingesta, el café ha encontrado su lugar como una bebida que deleita a los sentidos. Tomar un café especial no es solo un ritual; es una experiencia que transforma cada sorbo en un viaje de sabores y aromas. Desde las notas afrutadas y florales de un café de origen único hasta las complejas capas de un espresso perfectamente extraído.

Durante el verano, la creatividad de los baristas se despliega en refrescantes combinaciones que van más allá del café con hielo: un nitro cold brew con su textura suave y su frescura burbujeante o un affogato donde el espresso caliente se encuentra con el helado cremoso en una danza de temperaturas y sabores.

«El desayuno y el café son para mí el mejor momento del día». Son palabras de Marcia Cabás, del restaurante Xodó, en Plasencia. Por eso ha puesto especial mimo en esta sección. Cuenta con ocho cafés especiales, que van cambiando cada vez que modifican la carta de comidas. La última incorporación ha sido el Brown Coffee, que consiste en un vaso pequeño lleno de hielo pilé al que se le añade café espresso y nata montada. Sobre ella, azúcar moreno que Marcia quema con soplete para que se forme una costra al más puro estilo crema catalana.

Pero, sin duda, asegura que el que más éxito tiene es el affogato. Un café que bien podría ser un postre. De hecho, enItalia, de donde procede, es lo que se considera esta bola de helado de vainilla 'ahogada' (es la traducción) en el café. En Xodó lo completan con sirope de caramelo y una neula de chocolate. «Lo tenemos desde el principio y costó que la gente lo probase, pero es llamativo y muy refrescante, así que ahora es el más demandado», detalla.

También lo elaboran en Amado Charra Cheesebar, otro establecimiento placentino de difícil calificación: podría ser una cafetería, también un bar, una tienda gourmet... En este ejemplo, como suele ser habitual, las etiquetas molestan. El caso es que ofrecen un delicioso affogato con helado de vainilla ecológico y extremeño. Siempre utilizan Zeri's Coffee, un café de especialidad que ya se ha convertido en sinónimo de calidad. «Es de cercanía, ya que lo tuestan en la zona (concretamente en Casar de Cáceres) y artesanal, una filosofía similar a la de nuestros quesos», explica Rubén Martín, propietario de Amado Charra, que también denomina a una marca de quesos, elaborada con leche de sus propias ganaderías caprina y ovina.

Y como aquí los quesos tienen mucha relevancia, Rubén Cuenta que está a favor del café con queso. De hecho, sirve una tablita con piezas de elaboración propia junto al café y también hay quien pide un café solo con requesón –también de elaboración propia– en el interior de la taza. Además, tienen leche fresca ecológica de vacas en pastoreo, lo que aporta al café un sabor auténtico y tradicional.

En cuanto a cafés diferentes para estos días de calor, proponen el Iced Latte Caramel (café, leche, hielo y caramelo) y el Mocha Frappé (café, leche, chocolate y granizado de hielo). Se pueden tomar en la tienda o también llevar afuera, al más puro estilo Starbucks, pero con infinitamente mucha más calidad.

Café con galleta Lotus

En estas páginas ya habíamos hablado de la fiebre por la galleta Lotus. Si modernizamos el pequeño placer de mojar esta galleta de origen belga en el café, el resultado es un café con Lotus. Parece sencillo, pero lo cierto es que lleva más elaboración, ya que en la preparación de estos cafés especiales, los baristas tienen que contar con la misma precisión que los reposteros para que casen bien los ingredientes, que ninguno sobresalga, que no esté muy dulce... En la cafetería Chocolat's de Cáceres el café Lotus lleva crema de Lotus, galleta caramelizada, café con leche y nata montada.

También tienen otro que levanta pasiones, según cuenta Iker Haba. Se trata del Oreo, «al que le va súper bien el helado de vainilla. El café no lleva leche porque ya se queda súper cremoso con el helado». Tras quince años con este negocio, su mujer y él, ambos propietarios, apostaron desde el primer momento por un café colombiano natural. «Que en boca sea agradable, es decir, que no haya que echarle azúcar. Eso se consigue también trabajando bien la leche, calentándola como es debido», detalla este experto. Además, lo sirven recién molido para que no pierda los aromas y siempre en material porcelánico. «Nuestra única manera de atraer al cliente es cambiando continuamente y conjugando lo tradicional, como un buen grano de café, con productos de moda», apostilla Iker.

Quien no ha cambiado el café del que vamos a hablar a continuación a pesar de que llevan 25 años con este proyecto es la Taberna Irlandesa pacense. Su café más emblemático es el irlandés. Pero también tiene mucho éxito el Macchiato: un café vistoso con crema de chocolate, vainilla o caramelo (o incluso Baileys) en la base, leche, café y crema de leche, coronado por cacao en polvo.

Así mismo, disponen de opciones para los más calurosos: el frappé de café con mucho hielo picado y un poco de leche (hay quien le añade nata por encima), y otro muy especial, ya que realmente es un cóctel. Se trata de café solo, licor de café y un poco de vodka, todo ello, introducido en la coctelera con tres piezas de hielo y a agitar se ha dicho. Se sirve, ya sin hielo, en una sofisticada copa fría de Dry Martini. «Es un trago corto que entra muy bien y, además, es chulísimo», define Hugo de la Cruz, uno de los bartenders de esta taberna tan querida por los pacenses.

Por último, en Almendralejo acaba de abrir Floco su tercera cafetería de la provincia, siendo la primera fuera de los límites de la capital. Como propuesta veraniega, destaca su Cold Brew, una bebida refrescante, con sabores suaves y a la vez intensos, muy energizante y 100% natural. Es el resultado de infusionar con agua a una temperatura idónea durante 24 horas granos de su café de Etiopía. Además, hay variantes: Cold Brew con tónica y lima; con diferentes sabores (caramelo, coco, almendras, chocolate blanco o chocolate); con miel y canela; con nata y cacao... Solo para los paladares más atrevidos.

