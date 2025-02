La fiebre de la galleta Lotus llega a Extremadura

Alba Baranda Jueves, 25 de abril 2024 | Actualizado 26/04/2024 11:02h. Comenta Compartir

Las galletas Lotus, también conocidas como galletas speculoos, tienen sus raíces en Bélgica, remontándose su historia al siglo XIX, cuando los panaderos belgas comenzaron a elaborar galletas especiadas para celebrar la festividad de San Nicolás. Su sabor es una combinación de especias como canela, nuez moscada, clavo y jengibre, junto con un punto de caramelo que las hace tener numerosos adeptos.

En el año 1932, la empresa belga Lotus Bakeries comenzó a producir galletas speculoos bajo la marca 'Lotus'. Estas galletas conservaban la receta tradicional, pero tenían un toque distintivo que las hacía únicas. Con el paso de los años, la empresa continuó afinando su receta y expandiendo su línea de productos, incluyendo pasta y crema de speculoos.

El éxito de las galletas Lotus en Bélgica llevó a su introducción en otros mercados internacionales, donde rápidamente ganaron popularidad. Hoy en día, se encuentran prácticamente en todo el mundo, así que Extremadura no iba a ser una excepción. En la región, la Lotus comenzó siendo un acompañamiento dulce de algunas cafeterías generosas, que la colocaban junto al café de media tarde, pero ha acabado entrando hasta la cocina de algunos establecimientos.

No obstante, María Jesús Trejo ya las conocía antes de que llegase esta fiebre a España. «Estuve en Bruselas de viaje hace algunos años y las vi en muchas pastelerías de la ciudad en gofres, toppings, etc», detalla. En aquel momento no podía ni imaginar que unos años más tarde pilotaría su propio proyecto gastronómico y que tendría varias elaboraciones con esta galleta caramelizada. Basándose en las iniciales de su nombre, creó Emeté, un espacio cultural, gourmet y dedicado a eventos en el que también elabora comida casera para llevar, con plato del día inclusive. María Jesús es educadora social pero tiene un don para la cocina en general y para la repostería en particular, además de mucho estilo para las mesas dulces.

Ampliar María Jesús Trejo es el alma máter de Emeté. J. V. ARNELAS

«Está claro que la galleta Lotus está de moda, igual que pasó anteriormente con la Oreo», indica. De hecho, la propietaria de este local abierto en diciembre recuerda cómo en las pasadas Navidades era «imposible» encontrar estas galletas belgas por ningún lado. «La gente, sobre todo joven, cuando les empiezas a decir las cosas que tienes y escuchan 'Lotus' ya no quieren saber más», detalla. Por eso su catálogo 'lotusiano' es amplio. Tiene berlinas rellenas, palmeritas, una tarta que visualmente parece de anuncio, pues es de chocolate blanco y lleva crema Lotus chorreante por los bordes, y también ha incorporado esta delicia a dos de los productos más significativos de Emeté: las trufas y las cookies. Una galleta dentro de otra galleta; placer al cuadrado.

En Emeté hay numerosos postres con Lotus. En la foto, tarta de chocolate blanco, cookies y berlinas. J. V. ARNELAS

También se ha entusiasmado con esta galletita rectangular Álvaro Holgado Fernández, propietario de la pastelería Chef Alia y del restaurante Maná, ambos en Cáceres. «Cuando ofrecía la cookie rellena de Lotus la gente me preguntaba que qué era eso y yo tenía que ir explicando que era una galleta speculoos con sabor a canela y caramelo... Hasta que poco a poco fue implementándose y haciéndole competencia a la Nutella», cuenta el cacereño.

Álvaro ha encontrado en estas galletas una fuente inagotable de inspiración. Las ha introducido en uno de los productos más emblemáticos de Chef Alia: sus pequeños pasteles para llevar (a los que les ha puesto el ingenioso nombre de cake away), además de en tartas grandes o como complemento para otros dulces. También asegura que los cinnamon rolls (rollitos de canela) de Lotus son los primeros en volar de la vitrina.

Ampliar A los cacereños les apasionan estos cinamons rolls de Lotus.

Así mismo, la próxima semana incorporará un catálogo de helados artesanos y, por supuesto, habrá uno de Lotus. Esto dará un revulsivo a las meriendas, pues Chef Alia comenzará a ofrecer otros productos que incluyen helado, como gofres, affogatos y una suculenta novedad: un pan brioche relleno de helado y topings que se calienta, por lo que está frío por dentro y templado en su exterior. Puro contraste y gochismo.

Ampliar El próximo 1 de mayo, Chef Alia incorporará elaboraciones más fresquitas con helados.

Son las dos mismas características que la hamburguesa que Álvaro sirve en Maná. Una smash burger que nace de una bonita historia, ya que este joven cocinero vino a una feria gastronómica a Badjoz sin aún tener abierto el restaurante y realizó 900 hamburguesas en la plancha de hierro de su abuelo, con la que hacen las barbacoas familiares los domingos. Así que dado el éxito, le puso 'Sabor' de nombre y cuando abrió Maná la incorporó a su propuesta, pero añadiéndole una crema de Lotus. «Al principio la ponía por encima, pero ahora la colocamos al lado. Yo que era de ketchup y mayonesa con las patatas, ahora cada vez que veo esa salsa, tengo que mojar una patata en ella y comérmela porque está buenísima», asevera. La hamburguesa tiene doble de carne de ternera, doble de cheddar, doble de pepinillo y salsa Maná, además de la Lotus y las patatas de acompañamiento. Al estar aplastada la carne, es fina, crujiente y tiene un ligero punto caramelizado.

Ampliar Esta hamburguesa de Maná es plato principal y postre a la vez.

Este plato y otros más informales están pensados para degustarse en la terraza de Maná, mientras que el interior está reservado para otras elaboraciones más distinguidas. En cuanto a los postres, Álvaro ofrece un flan hecho al vacío y acompañado de un churrito recién frito y una galletita Lotus. Esta bombaza es efímera, ya que saldrá de la carta con el cambio de verano, que sucederá muy pronto, así que quedan pocos días para saborearla.

También lleva un tiempo elaborando hamburguesas de Lotus Diego Monge, del restaurante placentino Los Monges. Concretamente desde la pandemia, cuando descubrió el universo de las burgers y las carnes maduradas como forma de supervivencia durante los meses de cierre. «Cuando dejaban reunirse a diez personas, nos juntamos diez vecinos y quedamos en hacer hamburguesas, y así empecé, repartiendo a domicilio», rememora.

Ahora, las hamburguesas funcionan de maravilla en su local con más de 40 años de historia y muchos giros de tuerca. Con pan brioche elaborado ad hoc por la Ecotahona del Ambroz, lleva en su interior un filete de 200 gramos de falda y aguja picado y aliñado por él, dos lonchas de queso cheddar, una crema cheddar entre medias, dos lonchas de bacon crujiente, una mayo-bacon hecha en casa y la salsa Lotus casera en la parte superior, impregnando todo el conjunto con su sabor. Una galleta insertada en el pan corona la hamburguesa.

Ampliar Esta hamburguesa de Los Monges es todo un bocado gourmet.

Es un plato principal que también podría ser un gran postre, pero para los que no dan por concluida una comida hasta que el azúcar no ha entrado en sangre, Diego, que es un cocinero-repostero con más de una decena de postres caseros en carta, tiene una insignia dulce: la Bailona. Así se llama su tarta de queso súper fluida, que remasteriza con muchísima crema de galleta Lotus. Casi que hay que pedir pan para aprovechar hasta el último suspiro. ¡Buen provecho!

Ampliar Esta tarta de queso baila en crema de Lotus.

Más información Emeté Paseo Condes de Barcelona, 26. Badajoz. 661 07 41 03

Chef Alia Avda. Virgen de la Montaña, 15. Cáceres. 633 16 33 21.

Maná Plaza Santa Clara, 4. Cáceres. 613 19 42 43

Los Monges Calle Sor Valentina Miron, 24. Plasencia. 927 42 08 08