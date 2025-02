Diez bocados únicos en un restaurante efímero Los comensales que ayer asistieron a la primera edición de Badajoz Gastronómica no se limitaron a degustar, sino a vivir una auténtica experiencia culinaria ofrecida por ocho de los mejores chefs de la provincia

El Hospital Centro Vivo se convirtió ayer en un gran espacio gastronómico de la ciudad de Badajoz. Nada más entrar algo cautivó la atención. No fue algo concreto, fue un todo, era la atmósfera que lo rodeaba; quizá quedara algo de los muchos usos que ha tenido el edificio a lo largo de sus cuatro siglos de vida.

Cuando los comensales entraron, accedieron a un espacio de paredes blancas y de techos en los que pudieron perder la mirada al alzarla. En ese momento los camareros les invitaron a pasar a la siguiente estancia para degustar el cóctel de bienvenida. Los comensales llegados hasta ese momento aprovecharon para saludarse, ya se sabe que en estos lugares es fácil toparse con conocidos. Algunas bebidas para hacer tiempo hasta pasar al comedor; «prueba el jamón, es de lo mejor que he comido nunca», se escuchó en uno de los corrillos. «Qué bonito es el espacio», susurró otro. «Pues aún no ha visto el resto», podrían haber pensado los dos camareros que en ese instante se miraron de forma cómplice. En realidad, en ese momento, fueron unos privilegiados porque conocían la magia que envolvería la comida que vivirían, porque es justo eso lo que pasaría, no se limitarían a degustar, sino a vivir una auténtica experiencia gastronómica.

Llegó la hora de trasladarlos al comedor, les esperaba un menú degustación de ocho platos elaborados y dos postres acompañados de bebida al gusto. Para llegar hasta allí tuvieron que atravesar el pasillo empedrado que los llevó hasta el amplio y luminoso patio interior delicadamente decorado, aunque sin excentricidades porque el propio edificio lo decía todo. El suelo restaurado, el pozo central o los grandes ventanales que se ven en el segundo piso pintan un atractivo decorado.

Ampliar PKP

Mesas blancas para 150 comensales, sillas cómodas que invitan a pasar una agradable velada, de esas en las que no se aprecia el paso del tiempo. Conversación agradable porque los decibelios no obligan a gritar. «El segundo plato muy bien, con caballa, puré de coliflor, piñones y maracuyá. Tiene un sabor de mar y tiene un sabor fuertecito que con la cerveza va muy bien», es la explicación que daba uno de los que ya se habían sentado a la mesa. Otros acaban de llegar «aún estamos por la primera tapa, pero lo que estamos viendo nos está gustando mucho, desde el espacio hasta el servicio», respondió uno de los comensales que ha escogido a su pareja para disfrutar de esta jornada gastronómica, quien se mostraba contenta con la ubicación «nos ha tocado una mesa muy buena, está todo muy bien organizado».

La gente estaba tan metida en el ambiente que incluso se olvidó de las altas temperaturas. «Con el calor que hace hoy en Badajoz aquí se está muy fresquito, es como un microclima». Es el frescor que ofrecen las anchas paredes de esta antigua construcción recién restaurada. Esta misma pareja, sentada en una de las esquinas de este patio convertido en salón comedor, hacía mención a los platos, aunque de momento iban por el primero: «Hemos tomado jamón y queso; y visto esto, nos esperan buenas sorpresas».

Ampliar PKP

Por supuesto que las habría, porque un detalle de esta nueva experiencia es que no hubo un único chef, sino que se juntaron ocho de los mejores cocineros de Extremadura para darle vida. Un menú variado y exquisito. «Todos hemos elaborado una tapa de formato pequeño, casi de bocado y sofisticado».

Tras los dos postres artesanos, las caras reflejaban satisfacción por la agradable velada que habían pasado y por la variedad de platos; por la experiencia al completo. Y ante ello, los chefs, orgullosos: «Es de estas cosas que te gusta hacer que te gustaría estar repitiendo siempre porque lo que te permite es seguir imaginando y soñando con hacer cosas buenas, porque el sueño que tienes en tu cocina se haga realidad».

Ampliar PKP

Una de las peculiaridades de esta nueva experiencia que les hemos presentado es que cerró sus puertas a la media noche. Es de nueva creación, pero efímero porque solo duró un día, el de ayer viernes. Fueron unos pocos los afortunados que pudieron disfrutar de la experiencia. Pocos y ágiles, porque las reservas se agotaron en cuestión de minutos. Para disfrutar de él otra vez habrá que esperar a la próxima edición de este evento organizado por el Diario HOY.