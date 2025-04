Los socialistas pisan el acelerador

Antonio J. Armero Cáceres Viernes, 26 de mayo 2023, 08:34 | Actualizado 08:54h. Comenta Compartir

De Mérida a una central hortofrutícola a diez kilómetros de la capital autonómica; de ahí a Azuaga; luego a Cáceres; vuelta a Mérida; de allí a Ceclavín; después a Coria; de ahí a Plasencia; y por último, vuelta a Mérida. Es la ruta que hizo ayer Guillermo Fernández Vara. En total, 800 kilómetros, todos ellos para participar en actos de su campaña electoral excepto el viaje a Azuaga, que formaba parte de su agenda como presidente de la Junta. Porque él tiene esa dualidad, es a la vez dirigente y candidato.

Vara lleva cinco campañas electorales como líder de los socialistas extremeños, y algunas cosas no han cambiado en todos estos años. Por ejemplo: la cantidad de gente que le llama Guillermo, que resultaba llamativo en 2011 o 2015, pero ya no. Este nivel de conocimiento entre la ciudadanía y esa proximidad siguen siendo una de las grandes bazas electorales del candidato socialista, y su partido lo sabe. Y lo explota, cargándole la agenda de actos abiertos a los medios de comunicación, en contraste con la campaña de Guardiola, más ceñida a las declaraciones antes los medios y con el resto de su agenda al margen de la prensa. Para certificarlo, basta comparar las convocatorias de prensa de él y de ella, la de ayer o la de otros días anteriores.

«La diferencia que yo noto con respecto a otras campañas es que ahora formas parte de toda la vida de toda la gente. Esto me lo dijo una vez Juan Carlos (Rodríguez Ibarra), que cuando me pasara esto, ya no había vuelta atrás». Reflexiona Fernández Vara a las puertas de la caseta 'La bola de cristal', una de las emblemáticas del recinto ferial de Cáceres. Allí se citó este jueves para un encuentro con militantes. El partido les invitó a un picoteo sencillo (ensaladilla, queso, empanadas, croquetas y demás) y cerveza de barril, no de botellín.

Allí, el candidato y presidente dio besos, estrechó manos y posó para todo el que le pidió una foto. «De la gente, en esta campaña, percibo sobre todo empatía, y amabilidad, ha sido una campaña sin un solo incidente», cuenta el aspirante a iniciar su cuarto mandato al frente del Gobierno regional.

La fruta como ejemplo

En la de hace cuatro años, y en la de hace ocho y en la de hace doce, él repitió jornadas de cruzarse media región, como hacen también otros candidatos. Ayer, su primera parada fue en la central hortofrutícola El Escobar, que sufrió un incendio en el año 2021 y no solo sobrevivió, sino que ahora está implantando «una tecnología de las más avanzadas de Europa, que nos permitirá trabajar hasta 700.000 kilos de fruta al día», le explicaron a Vara, que en esa visita tuvo unas palabras cariñosas para Jordi Catalá, de la familia propietaria del negocio y fallecido recientemente.

«La marca Extremadura es especialmente competitiva en fruta de hueso», declaró el líder socialista en esa central hortofrutícola, donde se refirió a uno de los temas fetiche de su campaña: la industria. Él mantiene que la comunidad está viviendo un fenómeno asimilable al de una revolución industrial, pero asociada a las energías limpias. Y para que esta carrera (gigafactoría en Navalmoral de la Mata, minas de litio en Cañaveral y Cáceres, fábrica de condensadores en Badajoz y de diamantes en Trujillo) tenga continuidad, hace falta más suelo. «Tenemos el compromiso de desarrollar cinco millones de metros cuadrados nuevos», recordó el candidato, que luego, en Cáceres, profundizaba en el asunto. «Todas las comarcas quieren tener suelo industrial», comenta el líder de los socialistas, que califica la campaña que acabará este viernes como «muy intensa», aunque la está viviendo «muy tranquilo».

«Nos estamos movilizando mucho –amplía–. De hecho, somos los únicos que estamos haciendo campaña. Los únicos que estamos todos los días con la gente, en la calle. Otros dicen que los mítines son una cosa del pasado, pero yo creo que son también estar con la gente».

Él lo hizo ayer por duplicado. Primero en Coria –antes participó en un encuentro con militantes en Ceclavín– y después en Plasencia. Llegó Vara puntual a ese primer mitin, el de Coria, que se celebró en el auditorio de la barbacana del castillo, un espacio al aire libre coqueto, más bien pequeño para un acto así, y en el que quedaron libros algunas sillas. Bajo las escaleras del auditorio el candidato agarrando por el hombro a Lara Garlito, que subió al atril después de Héctor Lisero. Habla bien Garlito, que además fue breve, algo que siempre agradece cualquier en este tipo de actos. Dijo lo justo y cedió el sitio a su jefe, que no deja de ser el cabeza de cartel en cada acto de este tipo.

«En el año 2015 cogimos una Extremadura quebrada, y ocho años después tenemos una Extremadura saneada, con 75.000 desempleados en vez de los más de 150.000 que había entonces», dijo Fernández Vara. Tras aludir a los proyectos ligados a las energías renovables, dejó una frase para recordarle en las elecciones del año 2027. «En cuatro años, a Extremadura no la va a conocer ni la madre que la parió, os lo puedo asegurar», añadió el líder del PSOE este jueves en Coria.

Y de allí se marchó a Plasencia, una plaza difícil para el partido donde el PP de Fernando Pizarro lleva tres mayorías absolutas seguidas y aspira a una cuarta. Ahí, en Plasencia, Fernández Vara despidió uno de los días más largos y ajetreados de su campaña electoral, a la que ya solo le queda el epílogo.

