Las 24 horas en las que el pacto de PP y Vox reventó

Su elección como presidenta de la Asamblea cogió por sorpresa a la socialista Blanca Martín y a otros muchos de los que el pasado martes asistieron a la constitución del Parlamento extremeño. Pero no a los 28 diputados del PP y a los cinco de Vox. Porque a las 10 horas de ese día, cuando comenzó la sesión en Mérida con la que se puso en marcha la nueva legislatura, ellos ya sabían lo que iba a ocurrir, lo que habían intentado evitar las 24 horas anteriores y no pudieron conseguir.

El 9 de junio, a las 12 horas, en el Parador de Mérida, arrancó oficialmente la negociación entre PP y Vox por alcanzar un pacto de gobierno en la región. Un pacto posible porque con la suma de sus diputados alcanzan los 33 escaños en los que se sitúa la mayoría absoluta en el Parlamento extremeño.

Por parte de los populares asistieron la presidenta del partido y el secretario general, María Guardiola y Abel Bautista, respectivamente. Por parte de la formación de ultraderecha, el líder regional, Ángel Pelayo Gordillo, y el que es uno de los hombres de confianza de Santiago Abascal, a quien encargó la reconstrucción del partido en la provincia pacense, a quien ahora ha designado número uno por ella al Congreso, Ignacio Hoces.

Fue él quien en esa primera reunión en el Parador de la capital autonómica puso sobre la mesa las medidas que Vox quería incluir en el acuerdo programático, las que son su seña de identidad: inmigración ilegal, okupación, reforma de la ley LGTBI y supresión del término 'violencia machista'. Medidas que generan el primer desencuentro.

El PP quiere escuchar acciones concretas que mejoren Extremadura. Guardiola explica a Hoces que ni la inmigración ilegal ni la okupación son un problema en la región, que los extremeños no piden una reforma de la ley LBTBI, que la violencia machista existe y que ella va a llamar a las cosas por su nombre.

El malestar va a más cuando, tras las medidas, Vox reclama ya entrar en el Gobierno regional. No pide en este primer encuentro la Vicepresidencia de la Junta, pero sí las consejerías de Agricultura y Cultura y la Presidencia de la Mesa de la Asamblea. Y se encuentra con el no rotundo de la líder del PP de Extremadura. Les dice, como después ha explicado de manera pública, que ha dado su palabra de que no gobernará en coalición y la va a cumplir.

Llega la llamada

Así que, tras dos horas de reunión, PP y Vox se levantan de la mesa sin pacto y con no muchas posibilidades de alcanzarlo. De hecho, el mayor acuerdo que logran es que si alguno cambia su postura, se ponga en contacto con el otro.

Esa llamada se produce ocho días después. El sábado 17 de junio por la tarde, cuando ya ha concluido la constitución de los ayuntamientos y después de que María Guardiola, el día anterior, dijera en los medios de comunicación que tenía ganas de alcanzar el acuerdo, que estaba disponible para ello las 24 horas de cada día.

Recibe la llamada de Pelayo el sábado por la tarde y se emplazan a un segundo encuentro la víspera de la constitución de la Asamblea, en la que se elegiría la Presidencia de la Cámara. En ese momento PP y Vox creen que el pacto será posible.

Este segundo encuentro comienza a las 10 horas del lunes 19 de junio. De nuevo en el Parador de Mérida, de nuevo con los cuatro protagonistas en la reunión. El PP entrega a Vox el acuerdo que después hizo público: 15 medidas programáticas en las que no aparece ni la violencia machista ni la inmigración ilegal ni la okupación ni la reforma de la ley LGTBI. Solo aquellas en las que hay sintonía entre los dos partidos. El PP le ofrece la Presidencia de la Asamblea, pero en el acuerdo especifica que Guardiola tendrá libertad para conformar el Gobierno de la Junta.

Hoces llama a Madrid y la respuesta que da al PP es que no firmarán el acuerdo si no entran en el Ejecutivo. Guardiola no da marcha atrás, mantiene el no y ambas formaciones son conscientes de que perderán la Asamblea. A las 11 finaliza este segundo encuentro y poco después los populares hacen pública la propuesta que le acaban de plantear a Vox, al que avisan antes de que lo van a hacer.

Pero el PP quiere el acuerdo. A las 21.41 horas del lunes amplía su oferta a través de un whatsap: además de la Presidencia de la Mesa, la secretaría primera y el puesto de senador autonómico.

Vox no lo acepta. El PP tarda 46 minutos en saberlo. Son las 22.42 horas cuando llega la respuesta. Los de Abascal les dicen que con la publicación del acuerdo han dinamitado la posibilidad del pacto, que quieren entrar en el Ejecutivo y que no les basta ya con las consejerías de Agricultura y Cultura. También quieren la Vicepresidencia de la Junta. Y ahí cesan los contactos y se rompe la negociación.

