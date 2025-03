Entre el bolsillo y el ego: ¿Se da más importancia a los premios que a las becas?

Los premios que se reparten en el mundo del cómic no siempre son remunerados, pero suponen un buen incentivo para la venta de ejemplares, sobre todo en ferias y eventos en torno a la historieta. En algunas ocasiones los galardones van acompañados de una cantidad notable que permite a la persona premiada trabajar con más holgura, como es el caso del Premio Finestres de Cómic en Catalán, impulsado por la conocida librería barcelonesa, dotado con 25.000 euros, un buen respiro para elaborar el proyecto. Este año ha caído en manos de Nadia Hafid ('Chacales') e inició su andadura con un nombre veterano de la talla de Max, también ganador del primer Premio Nacional de Cómic en 2007 con 'Bardín, el superrealista' (La Cúpula), cuya entrega marcó un antes y un después en el reconocimiento mediático del arte secuencial.

‘Chacales’, de Nadia Hafid Premio dotado con 25.000 € ‘Chacales’, de Nadia Hafid Premio dotado con 25.000 € Premio dotado con 25.000 € ‘Chacales’, de Nadia Hafid Premio dotado con 25.000 € ‘Chacales’, de Nadia Hafid

Cada vez hay más premios en esta línea en el mapa, pero no todos van acompañados de una cantidad en metálico que alivie la economía del artista. «Parece ser que los premios ayudan a dar cierta visibilidad a las obras premiadas, pero creo que deberían ser remunerados», reivindica Pep Domingo, alias Nadar, ganador del Premio a la Mejor Obra de Autoría Nacional con 'Transitorios' (Astiberri) en el Salón del Cómic de Barcelona de 2023, acompañado con un cheque de 2.000 euros.

Pons - % , Premio dotado con 2.000 € ‘Transitorios’, de Pep Domingo (alias Nadar) ‘Transitorios’, de Pep Domingo (alias Nadar) Premio dotado con 2.000 € ‘Transitorios’, de Pep Domingo (alias Nadar) Premio dotado con 2.000 € Premio dotado con 2.000 € ‘Transitorios’, de Pep Domingo (alias Nadar)

«Cada persona les otorga la importancia que quiere a los premios. En mi caso, es relativa. No niego que puedan ayudar un poco a subir la autoestima de los premiados, y quizá a fomentar un ambiente dinámico en la industria... Las becas son otra historia. Son realmente importantes, y las que hacen viables los proyectos. Deberían tener mucha más importancia y prestigio, sin duda. Por ejemplo, yo mismo nunca podría haber hecho mi primer tebeo sin la beca Alhóndiga. Son vitales».

Nadar ('El mundo a tus pies') pudo escribir y dibujar 'Papel estrujado' (Astiberri) gracias a una agradecida ayuda institucional que ahora ha derivado en una residencia internacional impulsada por Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao. Se trata de una residencia cruzada, para tres personas que visitan con gastos pagados la Maison de la Littérature de Quebec, la Cite Internationale de la Bande Dessinée et de L'image, en Angulema, y el propio Azkuna Zentroa, Centro de Sociedad y Cultura Contemporánea de Bilbao.

Comic Barcelona también ha lanzado varias becas de interés, uniéndose a esta tendencia, entre ellas una propuesta en asociación con Lyon BD Organisation. Consiste en un programa de residencia de tres meses en Lyon, fomentando el acceso de jóvenes dibujantes y guionistas al ámbito del cómic profesional. Esta ayuda a la creación de un proyecto de un cómic inédito, dirigida a jóvenes talentos, pretende promover la imaginación en el ámbito específico de la historieta gráfica, facilitar las redes de colaboración entre creadores, promover la movilidad de los artistas nacionales en el extranjero, fomentar la innovación en la producción artística y fortalecer los vínculos entre instituciones culturales de Francia y España.

Creadores que han recibido ayudas en los últimos 5 años 10% ha recibido ayudas Creadores que han recibido ayudas en los últimos 5 años 10% ha recibido ayudas Creadores que han recibido ayudas en los últimos 5 años 10% ha recibido ayudas Creadores que han recibido ayudas en los últimos 5 años 10% ha recibido ayudas

Entidades como INJUVE, el Instituto de la Juventud, también cuenta con su propio programa de ayudas, apoyando la creación y el talento. «Creo que, en general, cualquier selección de tu trabajo, ya sean galardones, concursos, becas e incluso reseñas, por parte de un medio o de una institución, son oportunidades para todos los artistas, bien para sacar adelante proyectos como para que tu trabajo tenga un impulso y llegue a más público, y también para encontrar el reconocimiento», argumenta Mireia Pérez, que debutó en formato largo con 'La muchacha salvaje' tras ganar el Premio de Novela Gráfica Fnac – Sins Entido en 2011, con una dotación de 10.000 euros.

Premio dotado con 10.000 € ‘La muchacha salvaje’, de Mireia Pérez ‘La muchacha salvaje’, de Mireia Pérez Premio dotado con 10.000 € ‘La muchacha salvaje’, de Mireia Pérez Premio dotado con 10.000 € Premio dotado con 10.000 € ‘La muchacha salvaje’, de Mireia Pérez

«Que alguien con gran capacidad de difundir o de aportar económicamente seleccione tu trabajo por encima del de otros no debería tener nada de malo, pero también pienso que es importante fijarse en quién está otorgando esas menciones, desde dónde viene ese reconocimiento».

Creadores que han recibido ayudas en el último año en al menos uno de sus trabajos de cómic Lo desconocen No han recibido Sí han recibido 57% 26% 17% Creadores que han recibido ayudas en el último año en al menos uno de sus trabajos de cómic Lo desconocen No han recibido Sí han recibido 57% 26% 17% Creadores que han recibido ayudas en el último año en al menos uno de sus trabajos de cómic lo desconoce un 57% 26% no ha recibido ayudas 17% sí ha recibido ayudas Creadores que han recibido ayudas en el último año en al menos uno de sus trabajos de cómic lo desconoce un 57% 26% 17% no ha recibido ayudas sí ha recibido ayudas

«Conviene fijarse en qué institución o medio está otorgando el galardón, quién está haciendo la labor de seleccionar», continúa Pérez, también activista del cómic alternativo como gestora. «En este sentido, creo que los esenciales de la ACDCómic, Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic, son un buen ejemplo de que se puede respetar la cada vez más infinita diversidad de géneros y formas que existen dentro de este medio. En festivales autogestionados como GRAF, en el que participo, hay un esfuerzo por seleccionar artistas más jóvenes o aquellos que trabajan en los límites formales del cómic para que convivan con aquellos artistas y editoriales que ya están asentados dentro del panorama indie. Es la manera de enriquecer esa parte de la industria».

«Una ayuda, un empujón en una profesión complicada siempre se agradece», afirma Genie Espinosa, Premio Miguel Gallardo a Autora Revelación en Comic Barcelona 2022. «Los premios, aunque a veces son más problemáticas las nominaciones, no siempre reflejan el carácter actual de nuestro entorno, pero de una beca nos alegramos todos. Para mí, los galardones siempre son inesperados, hace muy feliz sentir que has podido llegar a tocar el corazoncito de la gente».

Premio dotado con 1.500 € ‘Hoops’, de Genie Espinosa ‘Hoops’, de Genie Espinosa Premio dotado con 1.500 € ‘Hoops’, de Genie Espinosa Premio dotado con 1.500 € Premio dotado con 1.500 € ‘Hoops’, de Genie Espinosa

Respecto a la crítica -y la teoría- del cómic, antes citada, como ocurre en general a la hora de hablar del periodismo cultural, se realiza en gran parte gracias al tesón y la entrega de personas apasionadas por las viñetas que trabajan sin ánimo de lucro. A esto podemos añadir la gestión de eventos relacionados con la historieta (aquí entramos en un terreno pantanoso más relacionado, en general, con la cultura y la educación).

Newsletter

¿Se da demasiada importancia a los premios y no tanto a las becas? «Es una apreciación bastante inteligente que poca gente hace, supongo que porque, al fin y al cabo, los egos dominan las industrias de las artes», responde Vicente García, editor de Dolmen Editorial, que cuenta en su haber con referencias como la revista especializada 'Dolmen', prácticamente única en su especie, o el rescate de 'Esther y su mundo'. «Nadie reclama becas más justas, o que sencillamente haya más, pero sí se pone el grito en el cielo en una cosa que no deja de ser algo trivial. Todos los premios tienen una idiosincrasia propia que hace que tenga unos 'ganadores predeterminados'; es decir, es casi imposible que un tebeo de Superman o un manga gane el Premio Nacional, hay premios más enfocados al mainstream, otros gafapasta… Y a sabiendas de las filias y fobias del jurado, se arremete contra ellos queriendo cambiar las bases. Y todos se olvidan que en vez de cambiar al jurado, o lo que piensa, sería más interesante cambiar la sociedad y lo que provoca esos resultados».

Afortunadamente, el sector de la viñeta está cambiando en algunos aspectos clave. La sensación es que un determinado público está cerrado a nuevas tendencias, donde las mujeres, por ejemplo, están despuntando, pero la oleada vanguardista se antoja imparable. «El mundo del cómic ya ha cambiado, pero a algunos les falta abrir la mente y dejar de pedirse el mismo plato de macarrones cada día», afirma contundente Espinosa ('Tiburón blanco'). «Tenemos mucha suerte con la oferta de cómics que tenemos en España como para seguir consumiendo lo mismo continuamente».

«El mundo del cómic ha cambiado radicalmente», asume Vicente García. «Hace 40 años no había un solo manga, ni novela gráfica, ni tantas otras cosas. Ahora mismo tenemos una oferta complicada de superar. Hace unas décadas las mujeres no leían por ser un mercado con una oferta muy limitada, hoy en día no es así y se están pudiendo incorporar. Es una guerra que, los que estamos dentro, llevamos décadas llevando a cabo. Organizando festivales, llevándolo hasta los políticos, los medios de comunicación... Se ha perdido mucho la idea de que es un medio enfocado a niños». Espinosa da la puntilla al tema: «Sólo hay que vivir un poco en la actualidad e ir a los eventos para ver lo mucho que han cambiado las cosas y lo poco que parece que se refleja en según qué ámbitos del sector. Ya sea por ignorancia, voluntaria o no, no creo que se pueda sostener durante mucho más tiempo. El entorno refleja una realidad diversa con naturalidad».

¿Qué es 'El cómic por dentro'? Este es un gran reportaje que se publica por entregas cada miércoles, vinculado a una newsletter a la que te puedes apuntar aquí . El cómic, la novela gráfica, los tebeos, o como queramos llamar al arte secuencial impreso, subió como la espuma en ventas durante la tremenda pandemia. Las cifras actuales superan los números manejados antes del coronavirus, donde la lectura significó una opción magnífica para matar el tedio durante el encierro, pero 2024 trae una recesión incierta que afecta a las librerías y editoriales. En general, el medio sigue siendo un gran desconocido, tanto para el gran público como para los medios e instituciones, pero se van dando algunos pasos firmes de cara a su «normalización», como el ya consolidado Premio Nacional o el Libro Blanco del Cómic, incompleto pero necesario, publicado a principios de este año. Urge arrojar luz sobre una disciplina artística en expansión, en continua efervescencia inventiva, que no siempre permite vivir holgadamente al artista. Al habla con varios profesionales del sector sobre su estado actual, las últimas tendencias del mercado, la precariedad laboral, su internacionalidad y lo difícil que es emplear la palabra industria por encima del altruismo, entre otros temas básicos que afectan a un arte gráfico en constante movimiento. Creativamente, el cómic está mejor que nunca, se edita más que nunca, pero parece imposible quitarse de encima la dichosa palabra crisis.

Créditos Narrativa, coordinación y desarrollo Sara I. Belled

Redacción Borja Crespo

Diseño e infografía Leticia Aróstegui