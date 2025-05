La gran asignatura pendiente del cómic: su presencia en el aula es prácticamente «nula»

El cómic está por explorar como herramienta pedagógica. «Nadie discute su validez como fuente unidireccional de información ni nadie pone en duda su presencia en los planes lectores de cualquier centro educativo», indica Pedro Cifuentes ('Un viaje por las letras', '¡Un planeta a la fuga!'), profesor de sociales de secundaria en Castellón y dibujante de cómics, aptitud que aplica en el aula. «Nos queda muchísimo camino en aspectos como la creación del cómic en el aula, la exploración de sus capacidades didácticas entre la chavalería... Yo siempre digo que el siglo XXI es el siglo de las aulas y las viñetas».

El cómic no es solo dibujar, sino narrar. Cifuentes se considera, especialmente, educador, y utiliza el cómic «como recurso didáctico, en mis clases y en mi faceta como autor profesional». En su interesante trayectoria destaca el modo en el cual mezcla las viñetas y la pedagogía: «Es un matrimonio bien avenido, aunque reconozco que en los últimos tiempos, con el boom que están teniendo mis cómics didácticos, cuesta mucho compaginar y tarde o temprano me tocará aparcar las clases por un tiempo: quiero disfrutar de este momento tan dulce, pero me resisto. Adoro mi trabajo docente... y también me gusta la vida pegado al tablero de dibujo».

Cadena de valor de la edición tradicional de cómic Tejido autoral Tejido industrial Tejido educativo Tejido cultural Artistas (guionistas, entintadores, coloristas, portadistas) y traductores Agentes, editoriales, imprentas, distribuidoras y puntos de venta Eventos, medios, asociaciones, concursos, museos privados Ciclos educativos, bibliotecas, museos, instituciones públicas Público lector Viñetas de Jordi Bayarri ('Crónicas de un calzador de mesas'), Teresa Valero ('Contrapaso'), Borja Crespo y Chema García ('Cortocuentos'), Jordi Bayarri ('Einstein. El salto cuántico') y Ana Galvañ ('Graf').

¿Cómo surgió la idea de unir tus dos profesiones? «En la primera sesión que impartí en mi vida. Venía de aprobar las oposiciones y del mundo del diseño gráfico. Pensaba que tocaría separar ambas cosas, pero nada más lejos de la realidad: justo al entrar en clase me di cuenta de que tras de mí se encontraba la viñeta más grande que existe, aunque hasta ese momento había sido solo una pizarra».

Viñetas de 'Arrugas', de Paco Roca

«Utilizar la narrativa gráfica dentro del aula permite, por un lado, gestionar la comunicación audiovisual de forma eficiente», continúa Cifuentes. «Permite también estimular la creatividad, trabajar de forma inclusiva, desarrollar la imaginación y probar infinidad de formatos dentro del aula, pero lo más importante: permite frenar, sentarse ante un folio en blanco y comenzar a crear cosas, combinando recursos, para hacerse entender de forma significativa».

España cuenta con una docena de centros artísticos con formación específica en cómic... ...que forman a más de 1.500 alumnos cada año con edades muy diversas, aunque la mayoría tiene entre 18 y 25 años. Cada uno representa 10 alumnos

«Como medio, el cómic lo tenemos sobadísimo y todavía sigue sorprendiendo», defiende Pedro F. Medina, editor de Fandogamia ('Giant Days', 'Gente basura'), sobre las posibilidades de los tebeos dentro y fuera de las aulas. «Las adaptaciones transmedia a cine o televisión demuestran la creatividad que hay en las viñetas y sus historias, y su capacidad de asombrar a cualquiera que se acerque a él. Lo que tenemos que explorar es cómo colar el cómic en el curriculum escolar, en bibliotecas, universidades, en la televisión pública... cómo generar público, fomentar el hábito lector de tebeos. Y seguir sacando buenos cómics, que el listón está alto. Pero de nada sirve sacar joyas si no le llegan a la gente».

Estos son los canales de comercialización empleados por las editoriales:

Y este es, respetando el mismo orden que en el gráfico anterior, el porcentaje de ventas por canal de comercialización:

El Libro Blanco del Cómic tilda la escasa presencia del sector de la viñeta en el tejido educativo como «la gran asignatura pendiente del cómic». Santi Selvi, Doctor en Historia de la Ciencia y Comunicación Científica y en la fecha de redacción del informe profesor del Máster de Educación y Cómic de la Universidad de Valencia, explica que la presencia curricular del cómic en todas las etapas preuniversitarias «es nula». Así, sin tener en cuenta los estudios que pueden realizarse fuera de la educación obligatoria (academia privadas, profesores particulares, talleres de cómic...), advierte que la única excepción es el título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Cómic, que hasta marzo de 2023 se impartía en 12 centros en España.

Compartir conocimientos, en talleres, academias, escuelas o universidades, está también al orden del día como fuente de ingresos complementaria. «Diversificando, aseguras que puedes comer cada mes», advierte Teresa Valero ('Contrapaso', 'Brujeando'). «Luego ya, a nivel de realización personal, a mí dar clase me gusta muchísimo. Nuestro trabajo es muy solitario, tenemos tendencia a aislarnos mucho del mundo real y eso tiene un riesgo añadido cuando vas envejeciendo», advierte la historietista, profesora en el Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital (U-Tad). Asegura, además, que impartir clase con alumnos de entre 20 y 30 años la sitúa en el mundo: «Me da la satisfacción de persona mayor de poder contar muchas batallitas que a ellos les interesan. Cómo es la vida profesional y contarles toda tu experiencia, que la verdad es que también les viene muy bien». Sobre todo, explica, en un momento actual en el que «la gente joven sufre mucho porque con las redes todo se magnifica y compararnos continuamente les genera muchísima presión».

El cómic se puede estudiar como profesión, a pesar de que no da ninguna garantía, como oficio, a la hora de llegar a fin de mes. Como toda labor ligada a la cultura en el mundo actual, no siempre da para vivir holgadamente, de ahí que se compagine con la ilustración y otras disciplinas. La Escola Joso, por ejemplo, es una escuela de referencia si hablamos de artes visuales. Su especialidad es, precisamente, el cómic. Situada en Barcelona, cuna de un buen número de editoriales fundamentales en nuestra industria, de sus clases han surgido muchos nombres reconocidos que publican en diferentes mercados.

En la Facultad de Diseño e Ingeniería Elisava, también en Barcelona, se oferta un master universitario centrado en la Ilustración y la Narrativa Gráfica, con título propio. Dirige el programa la crítica cultural Mery Cuesta, con nueve años de trayectoria y una media de quince alumnos por temporada. «Nos centramos principalmente en el cómic experimental», comenta la también comisaria de arte bilbaína. «Nos interesa el estudio del lenguaje y la investigación. El cómic sirve como herramienta para educar, está por explotar, e invita a experimentar. Hay una intelectualización del lenguaje del cómic en el ámbito universitario».

