El auge del cómic infantil y juvenil: «Es un sector muy vivo, supercreativo y tremendamente difícil»

Se compran cada día más libros con los niños como público. Es un hecho palpable, corroborado por la última Feria del Libro de Madrid y por las cifras que se manejan en el sector. Los cómics dedicados a los más peques -y no tan peques- se llevan la palma, con fenómenos multiventas como 'Superpatata', de Artur Laperla, '¡Sonríe!', de Raina Telgemeier, o 'Hooky', de Míriam Bonastre.

Población lectora de cómics a partir de los 14 años Entre 14 y 24 años 17,7% Entre 25 y 34 16,5% Entre 35 y 44 15,4% Entre 45 y 54 10,9% Entre 55 y 64 6,8% 65 años o más 2,4%

La juventud también lee, al menos en parte, a pesar de la extendida idea contraria entre los adultos, quienes tienen la obligación de fomentar el uso de bibliotecas y alimentar el hábito de la lectura, sea en casa o en cualquier parte.

Familias que leen a los niños menores de 6 años Sí 76,3% No 23,7% Niños entre los 6 y los 9 años que leen libros que no son de texto Sí 86% No 14%

Los clubs de lectura proliferan, así como los talleres para la chavalería, donde se les enseña, por ejemplo, a «crear tu superhéroe», curso impartido por Natacha Bustos, creadora de la serie 'Moon Girl y Dinosaurio diabólico'. Ilustradora y dibujante, ha participado en algunos tebeos de de Marvel, destacando en la serie Spider-Woman, con lo cual su tirón es evidente entre los más jóvenes.

«Es estupendo el boom que está experimentando el cómic infantil», subraya Clara Soriano, que acaba de publicar 'Malababa' en el sello Mamut de Bang Ediciones, dedicado al tebeo infantil.

Viñetas de 'Malababa', de Clara Soriano

«Durante muchas décadas no había otra cosa y desde hace tiempo parece que estaba medio extinguido. No tienen ningún sentido. Me interesa mucho, además de por la parte que me toca, leer a autores que reinterpretan el cómic infantil con una visión y arte actual».

Inicios del cómic en España 1798 José y Bernabé Canga Arguelles publican su ‘Gaceta de los niños’, un periódico creado para la infancia 1904 La revista catalana ‘En Patufet’ aparece y marca una transición hacia el formato de tebeo actual, con una estructura narrativa secuencial. Alcanza gran popularidad y desaparece durante la Guerra Civil 1906 Surge ‘Gente Menuda’, del diario ABC, otra revista infantil que contribuye al desarrollo de los tebeos en España 1915 Aparece ‘Dominguín’, que incluye las primeras tiras de historietas ilustradas. Otras publicaciones similares también adoptan esta tendencia 1936 Durante la Guerra Civil, los tebeos adquieren un tono propagandístico. Se publican ‘Pelayos’ y, en 1937, ’Flechas’ 1937 ‘Pelayos’ y ‘Flechas’ se fusionan para crear ‘Flechas y Pelayos’, una publicación con influencias políticas que persiste tras la guerra 1940 Postguerra (1940-1950). Proliferan las publicaciones de tebeos con tintes políticos o religiosos, como ‘Maravillas’, ‘Clarín’, ‘Tin Tan’, y otras de carácter humorístico como ‘T.B.O.’, ‘Pulgarcito’ y ‘Jaimito’ 1950 Aparecen numerosos títulos comerciales, humorísticos y de aventura, como ‘El guerrero del antifaz’, ‘Roberto Alcázar y Pedrín’ y ‘El Coyote’ 1970 En España, fue en los años ’70 cuando el cómic dejó de ser únicamente un producto para público infantil y se produjo la eclosión de lo underground Inicios del cómic en España 1798 José y Bernabé Canga Arguelles publican su ‘Gaceta de los niños’, un periódico creado para la infancia 1904 La revista catalana ‘En Patufet’ aparece y marca una transición hacia el formato de tebeo actual, con una estructura narrativa secuencial. Alcanza gran popularidad y desaparece durante la Guerra Civil 1906 Surge ‘Gente Menuda’, del diario ABC, otra revista infantil que contribuye al desarrollo de los tebeos en España 1915 Aparece ‘Dominguín’, que incluye las primeras tiras de historietas ilustradas. Otras publicaciones similares también adoptan esta tendencia 1936 Durante la Guerra Civil, los tebeos adquieren un tono propagandístico. Se publican ‘Pelayos’ y, en 1937, ’Flechas’ 1937 ‘Pelayos’ y ‘Flechas’ se fusionan para crear ‘Flechas y Pelayos’ 1940 Postguerra. Se publican tebeos con tintes políticos o religiosos, como ‘Maravillas’, ‘Clarín’, ‘Tin Tan’, y otras de carácter humorístico como ‘T.B.O.’, ‘Pulgarcito’ y ‘Jaimito’ 1950 Aparecen numerosos títulos comerciales, humorísticos y de aventura, como ‘El guerrero del antifaz’, ‘Roberto Alcázar y Pedrín’ y ‘El Coyote’ 1970 En España, fue en los años ’70 cuando el cómic dejó de ser únicamente un producto para público infantil y se produjo la eclosión de lo underground Inicios del cómic en España 1798 José y Bernabé Canga Arguelles publican su ‘Gaceta de los niños’, un periódico creado para la infancia 1904 La revista catalana ‘En Patufet’ aparece y marca una transición hacia el formato de tebeo actual, con una estructura narrativa secuencial. Alcanza gran popularidad y desaparece durante la Guerra Civil 1906 Surge ‘Gente Menuda’, del diario ABC, otra revista infantil que contribuye al desarrollo de los tebeos en España 1915 1936 Aparece ‘Dominguín’, que incluye las primeras tiras de historietas ilustradas. Otras publicaciones similares también adoptan esta tendencia Durante la Guerra Civil, los tebeos adquieren un tono propagandístico. Se publican ‘Pelayos’ y, en 1937, ’Flechas’ 1937 ‘Pelayos’ y ‘Flechas’ se fusionan para crear ‘Flechas y Pelayos’, una publicación con influencias políticas que persiste tras la guerra 1940 Proliferan las publicaciones de tebeos con tintes políticos o religiosos, como ‘Maravillas’, ‘Clarín’, ‘Tin Tan’, y otras de carácter humorístico como ‘T.B.O.’, ‘Pulgarcito’ y ‘Jaimito’ 1950 Aparecen numerosos títulos comerciales, humorísticos y de aventura, como ‘El guerrero del antifaz’, ‘Roberto Alcázar y Pedrín’ y ‘El Coyote’ 1970 En España, fue en los años ’70 cuando el cómic dejó de ser únicamente un producto para público infantil y se produjo la eclosión de lo underground Inicios del cómic en España 1798 José y Bernabé Canga Arguelles publican su ‘Gaceta de los niños’, un periódico creado para la infancia 1904 La revista catalana ‘En Patufet’ aparece y marca una transición hacia el formato de tebeo actual, con una estructura narrativa secuencial. Alcanza gran popularidad y desaparece durante la Guerra Civil 1906 Surge ‘Gente Menuda’, del diario ABC, otra revista infantil que contribuye al desarrollo de los tebeos en España 1915 Aparece ‘Dominguín’, que incluye las primeras tiras de historietas ilustradas. Otras publicaciones similares también adoptan esta tendencia 1936 Durante la Guerra Civil, los tebeos adquieren un tono propagandístico. Se publican ‘Pelayos’ y, en 1937, ’Flechas’ 1937 ‘Pelayos’ y ‘Flechas’ se fusionan para crear ‘Flechas y Pelayos’, una publicación con influencias políticas que persiste tras la guerra 1940 Postguerra (1940-1950). Proliferan las publicaciones de tebeos con tintes políticos o religiosos, como ‘Maravillas’, ‘Clarín’, ‘Tin Tan’, y otras de carácter humorístico como ‘T.B.O.’, ‘Pulgarcito’ y ‘Jaimito’ 1950 Aparecen numerosos títulos comerciales, humorísticos y de aventura, como ‘El guerrero del antifaz’, ‘Roberto Alcázar y Pedrín’ y ‘El Coyote’ 1970 En España, fue en los años ’70 cuando el cómic dejó de ser únicamente un producto para público infantil y se produjo la eclosión de lo underground

Son muchos los autores consagrados que también apuestan por esta tendencia, nombres consolidados como Fermín Solís, Paco Roca, Miguel B. Núñez, Max…

Portadas de Fermín Solís y Miguel B. Nuñez

«El público infantil-juvenil es un sector muy vivo, supercreativo, y tremendamente difícil», relata Chema García ('Una temporada en el desierto'). «En lo que a mí respecta, mi trabajo en este ámbito es duro y a pie de calle. Cuando te dedicas a ello hay que hacer más de un tour por colegios, bastante carretera, y eso es algo diferente, a veces desconocido, y alejado de la imagen del dibujante en su estudio rodeado de cómics».

Categorías presentes en los catálogos editoriales Creadores españoles 70% Infantil y juvenil 48% Europeo 41% Norteamericano 27% Manga 25% Otros 14% Porcentaje estimado sobre el total de ventas Creadores españoles 29% Manga 24% Norteamericano 13% Europeo 12% Otros 11% Infantil y juvenil 11%

De escuela en escuela, y tiro porque me toca, los autores intercambiando ideas con los críos y se venden más ejemplares. Editoriales como Anaya, especializada en los más pequeños, organiza rutas por toda la geografía con artistas que hablan de su trabajo de aula en aula, en contacto directo con los estudiantes.

Viñetas de 'Una temporada en el desierto', de Chema García

García participa habitualmente en este tipo de iniciativas y se siente «agradecido, siempre fue mi deseo, que cada día pienso en la suerte que tengo. El camino a veces es placentero y otras no tanto, pero en general es un buen trabajo».

«Es todo un mundo», cuenta Olga de Castro ('Carlota y la torre de los libros'). «Al igual que los dibujantes nos adaptamos y hacemos dibujos infantiles, a los escritores les sucede lo mismo: hay escritores que escriben brillantemente, bien novela adulta o narrativa para niños. De ahí surgen historias y cuentos maravillosos, al igual que en los cómics hay auténticos tesoros. Hay editoriales que cuidan mucho lo que editan y hacen las delicias de muchos coleccionistas».

Queda claro que en el oficio de dibujante hay que ser versátil y saber adaptar el estilo a proyectos diferentes, ya sean ilustraciones para narrativa infantil, diseños de carteles, fondos para animación, tebeos… «Básicamente haces lo mismo, dibujar, adaptar el dibujo a un proyecto concreto», dice De Castro. «Y en muchos casos no eres autor absoluto, también se trabaja en equipo, tanto en el caso de la animación, como en narrativa o libros de texto, que se trabaja con escritores, animadores y otros dibujantes».

¿Qué es 'El cómic por dentro'? Este es un gran reportaje que se publica por entregas cada miércoles, vinculado a una newsletter a la que te puedes apuntar aquí . El cómic, la novela gráfica, los tebeos, o como queramos llamar al arte secuencial impreso, subió como la espuma en ventas durante la tremenda pandemia. Las cifras actuales superan los números manejados antes del coronavirus, donde la lectura significó una opción magnífica para matar el tedio durante el encierro, pero 2024 trae una recesión incierta que afecta a las librerías y editoriales. En general, el medio sigue siendo un gran desconocido, tanto para el gran público como para los medios e instituciones, pero se van dando algunos pasos firmes de cara a su «normalización», como el ya consolidado Premio Nacional o el Libro Blanco del Cómic, incompleto pero necesario, publicado a principios de este año. Urge arrojar luz sobre una disciplina artística en expansión, en continua efervescencia inventiva, que no siempre permite vivir holgadamente al artista. Al habla con varios profesionales del sector sobre su estado actual, las últimas tendencias del mercado, la precariedad laboral, su internacionalidad y lo difícil que es emplear la palabra industria por encima del altruismo, entre otros temas básicos que afectan a un arte gráfico en constante movimiento. Creativamente, el cómic está mejor que nunca, se edita más que nunca, pero parece imposible quitarse de encima la dichosa palabra crisis.

