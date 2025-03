El universo de las viñetas animadas: cuando las historietas traspasan el papel

La relación entre el cómic y el medio audiovisual no para de dar frutos. El cruce del rico mundo de las viñetas con otras disciplinas artísticas aporta al panorama cultural una efervescencia creativa que permite que cada vez más productoras compren los derechos de obras gráficas para su adaptación a la multipantalla. Esta tendencia supone una interesante fuente de ingresos para el sector, con el añadido del auge del cine de animación con el lenguaje del cómic como inspiración.

Viñetas del cómic 'Robot Dreams', de Sara Varon

La industria del entretenimiento mira a la historieta como I + D. Dibujantes, guionistas, cineastas, productores, showrunners, art concept, story-board… Ha sido sonado el éxito reciente de la multipremiada 'Robot Dreams', basada en el cómic de Sara Varon, editado por Norma en nuestro mercado.

Escena de la película 'Robot Dreams'

Cabe citar 'La casa', adaptación del cómic de Paco Roca, 'Dispararon al pianista', de Mariscal y Fernando Trueba, o 'Heavies Tendres', la fantástica película de animación que parte de la personal imaginería del polifacético ilustrador Juanjo Sáez, cuyo inconfundible estilo está presente en este aplaudido filme que ha podido verse en numerosos festivales de importancia.

Viñetas del cómic 'Dispararon al pianista', de Mariscal

Este año el cortometraje 'To bird or not to bird' se llevó el Goya a la mejor propuesta en su categoría. Mirada crítica y caleidoscópica del mundo actual contada a través de las tragicómicas y esperpénticas vivencias de varios pájaros, su director Martín Romero es un reconocido dibujante, con obras como 'Las fabulosas crónicas del ratón taciturno', 'Episodios Lunares' o 'La deuda'.

Escena de la película 'Dispararon al pianista'

Con producciones en marcha como la película 'La Chica y el Lobo', de Roc Espinet, o el cortometraje 'El cuerpo de cristo', basado en la novela gráfica homónima de Bea Lema (Premio Nacional del Cómic 2024), el cómic y el medio audiovisual no cesan en su empeño de cruzarse por el bien del entretenimiento y son numerosas las profesiones en su entorno que requieren la pericia de un buen autor de tebeos. José Luis Ágreda ('Cosecha roja') se ha convertido en uno de los grandes directores de arte de nuestro cine animado. Tras lucirse en 'Buñuel y el laberinto de las tortugas' y 'Robot Dreams', con proyección internacional, actualmente está trabajando mano a mano con el cineasta, y también autor de cómic, Alberto Vázquez.

Viñetas del cómic 'Buñuel y el laberinto de las tortugas', de Fermín Solís

Su proyecto inminente, 'Decorado', sucede a la incómoda y perturbadora 'Unicorn Wars', Goya a la Mejor Película de Animación en 2022. Un espectáculo animado que esconde toneladas de mala baba bajo su apariencia de cuento infantil.

Escena de la película 'Buñuel y el laberinto de las tortugas'

«Es bonito disfrutar de varias disciplinas, hacer un cómic, trabajar en animación e ilustrar libros son dedicaciones apasionantes», cita Chema García, un autor que complementa con gusto el cómic con la animación. El diseño de sus fondos está presente en filmes antes citados como 'Buñuel y el laberinto de las tortugas' o la serie 'Pobre Diablo' de HBO, ahora Max, creada por Miguel Esteban, Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla. «Tengo la suerte de trabajar actualmente dibujando para animación, trabajo que compagino con la ilustración. Empecé a dibujar compaginándolo con otros oficios, conozco a autores que incluso tienen doble oficio y tienen que dedicar tiempo a trabajar en labores totalmente diferentes», comenta también la ilustradora Olga de Castro.

Teresa Valero ('Contrapaso') ha trabajado en animación y compagina en estos días el dibujo con la labor docente, impartiendo clases de diseño de personajes en la U-TAD, Universidad de Tecnología y Arte Digital. Son numerosos los alumnos que demandan este temario, con la intención de aprovechar los conocimientos adquiridos en el campo de la animación y los videojuegos.

Son muchas las posibilidades que ofrece el medio audiovisual a un autor de tebeos. Ahí están cineastas nacionales como Álex de la Iglesia ('El día de la bestia', '30 monedas') o Koldo Serra ('La casa de papel', 'Reina roja'), responsables directos de los story-boards de sus trabajos. Expresarse mediante el dibujo permite comunicarse con el equipo con más eficacia, aunque siempre se puede contratar a alguien que se emplee a fondo en ello, si el director prefiere no encargarse de este apartado. Con el crecimiento del uso de los efectos visuales, siempre es mejor contar con un apoyo gráfico.

Viñetas del cómic 'Moon Girl y Dinosaurio Diabólico', de Natacha Bustos

«El cómic es un medio en continua evolución», recalca Natacha Bustos, cuya serie 'Moon Girl y Dinosaurio Diabólico' se ha convertido en una serie de dibujos animados disponible en Disney +.

Escena de la serie 'Moon Girl y Dinosaurio Diabólico'

«Ofrece un producto ya terminado, cuyo coste de producción no es elevado, lo que le hace que sea un caramelo para las productoras audiovisuales ávidas de nuevos contenidos audiovisuales».

¿Qué es 'El cómic por dentro'? Este es un gran reportaje que se publica por entregas cada miércoles, vinculado a una newsletter a la que te puedes apuntar aquí . El cómic, la novela gráfica, los tebeos, o como queramos llamar al arte secuencial impreso, subió como la espuma en ventas durante la tremenda pandemia. Las cifras actuales superan los números manejados antes del coronavirus, donde la lectura significó una opción magnífica para matar el tedio durante el encierro, pero 2024 trae una recesión incierta que afecta a las librerías y editoriales. En general, el medio sigue siendo un gran desconocido, tanto para el gran público como para los medios e instituciones, pero se van dando algunos pasos firmes de cara a su «normalización», como el ya consolidado Premio Nacional o el Libro Blanco del Cómic, incompleto pero necesario, publicado a principios de este año. Urge arrojar luz sobre una disciplina artística en expansión, en continua efervescencia inventiva, que no siempre permite vivir holgadamente al artista. Al habla con varios profesionales del sector sobre su estado actual, las últimas tendencias del mercado, la precariedad laboral, su internacionalidad y lo difícil que es emplear la palabra industria por encima del altruismo, entre otros temas básicos que afectan a un arte gráfico en constante movimiento. Creativamente, el cómic está mejor que nunca, se edita más que nunca, pero parece imposible quitarse de encima la dichosa palabra crisis.

