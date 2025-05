Carnaval de Badajoz: Los Lingotes, un disfraz de 116 euros que se ideó en el confinamiento

Natalia Reigadas Badajoz Martes, 1 de marzo 2022, 07:23 | Actualizado 12:06h. Comenta Compartir

Solo un par de semanas después del Carnaval 2020, la pandemia obligó a confirmar a los españoles. La comparsa Los Lingotes aprovechó para pensar. Soñaron con Egipto, con la diosa Isis y con un gorro que se convirtiese en un complemento de baile. Se reunían por videoconferencia e imaginaban cómo desfilar por Badajoz con esta fantasía. Tardaron dos años en lograrlo, pero tuvo premio.

En 2022 esta comparsa de Talavera la Real son egipcios. Les precede un estandarte con una alas doradas. Cuando se abren aparece la diosa Isis y la corte que la acompaña baila en su honor. En su danza usan plumas azules, telas e incluso humo rojo para hacer contraste.

Cada año el desfile del Carnaval de Badajoz tiene un momento mágico, ese instante que se recordará porque las comparsas siempre son capaces de sorprender. En 2022 el hito han sido los gorros de Los Lingotes que pasaban de adornar su cabeza a ser un complemento de baile.

Su gorro está compuesto por dos coronas egipcias. El gorro blanco que iba por delante y el rojo que lo rodeaba y se veían más por detrás. Representaban el alto y bajo Egipto. A los lados llevaban dos penachos de plumas. En un momento dado, los bailarines se llevaban las manos a la cabeza, cogían las plumas y las separaban de su sombrero para convertirlas en abanicos y usarlas en su baile. Una imagen novedosa en un pasacalles donde parecía que se había visto todo.

Traje de la comparsa ganadora.

El truco del gorro

Detrás de la sorpresa de Los Lingotes hay una historia curiosa. Se le ocurrió a Juan Luis Domínguez, diseñador del traje. Estaba mirando la gala Drag Queen por televisión, tiene esta costumbre con su pareja, que es de Gran Canaria. «Un participante se quitó parte del gorro y le dije: algún día lo usaré en la comparsa».

Lo cumplió, aunque no sin dificultad. Para que las plumas se quitasen y se colocasen con facilidad y no se moviesen durante el baile han tenido que usar imanes, pero no de cualquier tipo. «Son imanes de neodimio. Soportan mucho peso y se pueden esconder detrás de la tela para que no se vean, pero sujeten. Eso sí, lleva muchísimo trabajo».

En general su propuesta de este año ha sido muy laboriosa, entre otras razones porque han preferido hacerlo ellos mismos y así que el traje saliese más barato. Uno de los detalles más complicados han sido las flores de loto que llevan en la parte baja de su falda-pantalón. Cada disfraz lleva 40 flores de este tipo y las han hecho a mano. «Han sido muchísimas horas».

La idea de representar Egipto estaba en la cabeza de Juan Luis Domínguez desde hace años y en el confinamiento decidieron que fuese su propuesta de 2021. No hubo Carnaval, pero mantuvieron el traje para 2022. A pesar de la incertidumbre, querían mantener su estilo cuidado e ir con una propuesta ambiciosa.

El covid sí ha hecho que cambien algunos materiales de los que tenían previsto porque ha habido problemas de suministro. El resultado final ha sido el traje ganador del desfile de 2022. Les ha costado 116 euros a cada componente. Han intentado ayudarse entre ellos y hacer las cosas por su cuenta para que todo resultase más accesible teniendo en cuenta la crisis económica causada por la pandemia.

«Estamos contentísimos», admite Domínguez con el resultado de su propuesta.

Las puntuaciones detalladas

Los Lingotes ganaron el desfile de comparsas con una puntuación de 404 puntos, 15 más que los segundos clasificados, Caribe (389) con sus zombis que gustaron mucho por su interpretación. En tercera posición empataron a 380 El Vaivén (sociedad apocalíptica) y La Kochera (la movida madrileña).

Fue el traje y la coreografía lo que otorgó el triunfo a la comparsa de Talavera la Real. Las puntuaciones detalladas por categorías muestran que Los Lingotes ganaron el apartado de coreografía con 133 puntos, uno más que La Kochera (132). En la sección de disfraz empataron con Los Tukanes y sus fantasía árabe en 144 puntos mientras que Moracantana fue segunda con 141 puntos gracias a su traje inspirado en la familia real británica.

Sin embargo, en el apartado de música, los egipcios solo lograron la tercera posición con 127 puntos. Les ganaron Los Pirulfos (133) y Caribe (131).

Desde hace años el público espera con impaciencia las coreografías de Los Lingotes. Siempre tratan de que sean especiales. Juan Luis Domínguez destaca que esta comparsa comenzó dentro de un grupo de coros y danzas y eso se nota. «Nos encanta movernos por la pista, los cambios de posición y eso nos distingue».

Cada vez que van a diseñar un baile, primero hacen una labor de documentación. «Cada vez empezamos de cero e investigamos», explica Domínguez. En este caso, por ejemplo, les impacto el cortejo funerario que montó el gobierno egipcio para trasladar unas momias. Con esa imagen se inspiraron para crear el ejército de Isis que este domingo entró en el historia del Carnaval de Badajoz.