Los 33.000 perros de Cáceres ya pueden entrar al Ruta de la Plata

María José Torrejón Cáceres Jueves, 19 de enero 2023, 07:49 Comenta Compartir

La imagen impacta por inédita: un pastor alemán recorre junto a su dueña los pasillos del centro comercial Ruta de la Plata de Cáceres, que acaba de sumarse a la filosofía 'pet friendly', abrazada por los establecimientos que permiten el acceso a personas en compañía de sus mascotas.

El Ruta de la Plata aprovechó el martes la festividad de San Antón, considerado el patrón de los animales, para comunicar la noticia en redes sociales y en su página web. «Tu perrito ya puede acompañarte al centro comercial. Porque sí. A nosotros nos encanta tu mejor amigo y a partir de ahora puede venir contigo a vivir las mejores experiencias junto a nosotros», anunciaba la gran superficie, que ha desarrollado un protocolo (disponible en su web) que rige la entrada de canes al centro.

En el texto se habla de mascotas en general, aunque los principales destinatarios son los dueños de los 33.800 perros que hay censados en la capital cacereña, según el registro actualizado del Colegio Oficial de Veterinarios de Cáceres (son 1.454 más que hace un año). La población canina va en aumento y ya hay un perro por cada tres habitantes en la ciudad. Según los últimos datos del INE, Cáceres cuenta con 95.456 vecinos empadronados. En la provincia hay 235.766 perros.

El centro comercial cacereño sigue los pasos de El Faro, en Badajoz, que abrió sus puertas a los perros el pasado mes de abril. El Ruta de la Plata permite su acceso a las zonas comunes, salvo a los aseos y la sala de lactancia. Y cada tienda ha podido decidir si se suma a la iniciativa y en qué condiciones hacerlo. El 70 por ciento de los establecimientos permite la entrada de perros. De los 58 locales que hay operativos, una cuarentena lucen una pequeña placa circular en la puerta que indica al cliente que su mascota es bienvenida en la tienda o en el restaurante en cuestión.

Desde el centro subrayan que el objetivo que hay detrás de este paso es lograr una «convivencia» óptima entre el público y los perros que accedan al recinto. Entre las tiendas 'pet friendly' del Ruta de la Plata están todos los establecimientos de Inditex, la cadena de Amancio Ortega, con Zara como gran buque insignia.

También se puede entrar con animal de compañía en la firma textil H&M, en Lizarrán, en Mango y en la perfumería Primor. En este último caso los perros tienen carta blanca salvo en la zona de parafarmacia. Y los criterios en las tiendas de ropa cambian a la hora de entrar al probador. Algunas no dejan acceder a los animales a esta zona.

Zara sí, Mercadona no

Mercadona, el supermercado del centro comercial, no admite perros. Tampoco lo hacen los establecimientos del grupo Cortefiel (Tendam), entre los que están la propia tienda Cortefiel, Springfield y Women'secret. La placa informativa no aparece ni en la puerta de la juguetería, ni en la de la tienda de deportes Sprinter. «No admitimos perros porque pensamos que pueden soltar pelos y esto puede molestar a los clientes, sobre todo si hay alguno alérgico», apunta Paco González, encargado de este último establecimiento.

Eva Lucía Melchor acudió este miércoles por la mañana a hacer unas compras en compañía de Chica, su pastor alemán hembra. «Es la primera vez que puedo entrar con ella y me parece genial porque son parte de nuestra familia», admite al tiempo que apela a la responsabilidad de los propietarios de las mascotas. «Hay que respetar siempre a los demás. Tengo otros perros que no traería al centro comercial porque no sabrían comportarse aquí. Debemos ser conscientes de esto», concluye mientras recuerda que, hasta ahora, accedían al recinto los perros de pequeño tamaño en brazos de sus dueños o en trasportín. También estaba permitida la entrada a perros guía.

«Estoy a favor totalmente de que los perros entren en el centro comercial con normas y cuidados. Me hace mucha ilusión», comenta Beatriz Becerra, encargada de la tienda de bolsos Misako. No todos los trabajadores de los locales opinan igual y hay quienes se muestran críticos. Dos perros orinaron el martes en el interior de un establecimiento.

El protocolo del centro comercial es claro en este sentido. «Siempre que sea posible se impedirá que los animales depositen sus deyecciones en el interior del centro comercial, procediendo en todo caso a su inmediata retirada y limpieza», recoge. La mascota deberá ir siempre atada con correa corta y permanecer en todo momento junto a su dueño (no se puede dejar amarrada en ningún punto de la galería) y no podrá hacer uso del mobiliario del centro comercial. Durante el viernes, sábado y domingo El Refugio llevará a cabo en el Ruta de la Plata una campaña para promover la adopción de animales abandonados.

La medida adoptada ahora por el centro comercial Ruta de la Plata sigue una tendencia que ya tienen implantadas otras superficies. En Cáceres se puede entrar con mascota en Leroy Merlin. Sin embargo, Carrefour no permite el acceso de animales. Tampoco lo hace Arenal, la perfumería de la cadena gallega que acaba de aterrizar en la Plaza de América. En su puerta ha colocado un cartel en el que informa de que está prohibida la entrada con animales de compañía. «En este establecimiento se venden alimentos», apostilla.

Ampliar Laura Varaldi en una imagen de archivo en El Refugio. HOY El Refugio San Jorge lleva a cabo una campaña para promover las adopciones El centro comercial Ruta de la Plata ha querido hacer coincidir su nueva medida con una actividad solidaria. Ha cedido uno de sus espacios disponibles al Refugio San Jorge, que desde este viernes hasta el domingo llevará acabo una campaña para promover las adopciones de perros y gatos. En la actualidad, en el recinto hay 87 perros y 84 gatos que buscan dueño, según los datos facilitados por Laura Varaldi, responsable de este recinto. «Durante la última semana hemos recogido de la calle dos galgos abandonados al día», alerta. Una pequeña muestra de los ejemplares que hay en El Refugio viajará al Ruta de la Plata, donde además habrá artículos y alimentos para mascotas a la venta. Los voluntarios estarán en horario de mañana y tarde.

Comenta Reporta un error