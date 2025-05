«La mitad del éxito del negocio es porque está en el parque del río»

Miriam F. Rua Badajoz Lunes, 22 de noviembre 2021, 07:13 Comenta Compartir

A Armando siempre le gustó Badajoz. Dice que no sabe si es porque aquí hay más poder adquisitivo o más población, pero le encanta que siempre haya gente en la calle. «Aquí se lo pasan mejor que en Portugal», asegura sin titubeos porque conoce la Raya de los dos lados.

Nació en Borba aunque desde los 23 años vive en la ciudad, la edad que tenía cuando los que entonces eran clientes del restaurante de Elvas donde trabajaba como camarero lo ficharon para la plantilla de la Casona Alta, el primer negocio de hostelería que abrió en la renovada Plaza Alta. Ahora, con ellos, está al frente de 'La Rana loca', el quiosco de la margen derecha que llevaba cerrado dos años entre el puente de la Universidad y el puente Real.

Lleva quince años en Badajoz, aunque sus primeros recuerdos de la ciudad son de niño cuando venía los fines de semana con sus padres a comprar a lo que antes era el Pryca. Adaptarse a una ciudad que le era tan familiar –reconoce– le resultó muy fácil. La oportunidad le vino de unos hosteleros pacenses a los que conocía porque solían ir a comer al 'Retiro de los amigos', un popular restaurante en Elvas. Allí trabajaba como camarero hasta que le pusieron encima de la mesa una oferta para venirse a Badajoz y entrar en la plantilla de La Casona Alta, que estaban a punto de abrir.

«Era un proyecto muy ambicioso pero también de mucha incertidumbre, porque en 2007 cuando abrió a la Plaza Alta subía muy poca gente», recuerda.

«El río solo lo veía sacando la cabeza por la ventanilla del coche cuando pasaba por el puente»

Empezó como camarero pero terminó formando parte de la sociedad que gestiona ese restaurante y los de la plaza de la Soledad y de San José. Los tres tienen en común tener terraza en los lugares más bonitos de Badajoz y eso para un hostelero es un dulce teniendo en cuenta que, como reconoce, «el pacense vive el 90% del año en la terraza. No voy a decir que Badajoz tenga un clima caribeño, pero quitando enero y febrero, el resto del año la gente quiere estar en los veladores».

Ampliar Armando preparando las mesas para el servicio del mediodía. José Vicente Arnelas

Sus vistas para ampliar el negocio estaban puestas en el río. Antes de quedarse con la gestión del quiosco, tantearon lugares también en la margen izquierda. Lo determinante era tener una buena terraza con vistas al Guadiana y, teniendo en cuenta cómo les va con solo medio año abiertos, parece que no se han equivocado. «La mitad del éxito del negocio es por la ubicación, porque está en el parque del río, el otro 50% depende de cómo lo hacemos nosotros».

«Trabajando aquí tengo una ventana paradisiaca que me alegra el día cuando llego por la mañana»

«Sabíamos que el río tenía mucho potencial, pero la covid lo ha acelerado más y cuando el Ayuntamiento se decidió a sacarlo a explotación vimos la oportunidad perfecta». En pleno confinamiento presentaron su oferta para quedarse con el quiosco y lo consiguieron. Tras reformarlo, lo abrieron el pasado 20 de mayo.

A diferencia de sus restaurantes, los clientes de su negocio en el río alargan la sobremesa hasta bien entrada la tarde. «En el Casco Antiguo la costumbre es ir a comer y luego levantarse para tomarse la copa en otro sitio. En el río, la gente no se mueve porque la ubicación es muy especial».

Armando no conoció el entorno del Guadiana hasta que abrieron el parque. «El río solo lo veía sacando la cabeza por la ventanilla del coche cuando pasaba por el puente». Ahora, trabaja ahí y aunque su labor no difiere respecto de la que ha hecho en el Casco Antiguo, dice que en el quiosco tiene «una ventana paradisiaca que me alegra el día cuando llego por la mañana».