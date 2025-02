El barrio de Badajoz donde se hacen sus propias aceras

Natalia Reigadas Badajoz Viernes, 18 de marzo 2022, 07:14 | Actualizado 10:55h. Comenta Compartir

En la calle Virgen de Bótoa, una paralela a la carretera de Cáceres, hay un tramo de acera de hormigón, un poco más allá hay otro tramo con baldosas marrones y, al final, otra zona de la acera está forrada con adoquines de color crema. Detrás de esta variedad están los vecinos que han fabricado sus propias aceras porque no tienen.

Esta calle es una de las que conforman el pequeño barrio Camino Viejo de San Vicente, conocido también como Marchivirito. Se trata de unas vías en la carretera de Cáceres, en la bajada al río, hacia el Molino de los Moscoso y el Canal de los Ayala. Los residentes recuerdan que la última vez que asfaltaron sus calles fue hace 40 años y solo una de ellas, la que da nombre al barrio, cuenta con acerado, pero de hormigón y muy deteriorado. Cuando llueve, además, las casas se inundan porque el sistema de alcantarillado es defectuoso.

Ante esta situación, los residentes han escrito al Ayuntamiento de Badajoz para pedir que se reparen sus calles. Lo han hecho a través de la Asociación de Vecinos del Gurugú, de la que dependen. Desde la Concejalía de Urbanismo aseguran que no tienen constancia de las reclamaciones de estos vecinos, pero aseguran que se estudiará incluir estas calles en las próximas inversiones. En concreto, hay una partida de dos millones de euros que incluye obras en el Gurugú, pero aún no está establecido en qué calles se invertirá.

En el Camino Viejo de San Vicente esperan ser una prioridad para estas inversiones que llevan esperando cuatro décadas. «Puedes poner muchas reclamaciones, muchos escritos, pero no nos contestan, no nos dan nada y tampoco nos dicen qué podemos hacer, así que cada vecino se va arreglando sus baches y, cuando llueve, pues nos entra humedad en casa y todo lo costeamos nosotros», se lamenta Francisco Javier Berrocal. Este joven es uno de los residentes de la calle Virgen de Bótoa que decidió construir su propia acera, con baldosas y bolardos incluidos. «Pensé: me tengo que hacer una acera y así que el agua se vaya al centro de la calle. Pagamos nuestros impuestos, pero no tenemos derecho a nada», se lamenta.

Prácticamente todos los vecinos han tenido que hacer reparaciones y obras por su cuenta para aislar sus viviendas cuando llueve. A Francisco Guerrero se le han inundado la casa dos veces recientemente. «El desagüe de la calle no traga suficiente agua y se va todo a la casa».

Guerrero lleva 42 años viviendo en este barrio. «En todo el tiempo que llevamos aquí no han hecho nada, no he visto un máquina arreglando nada». Este residente explica que solo piden el arreglo de las tuberías, aceras y asfaltado «y en un barrio tan pequeño no tiene que ser un gran gasto para el Ayuntamiento». Añade que las infraestructuras básicas perjudican a este barrio que, por lo demás, «es muy bueno, tranquilo y con buenos vecinos».

Uno de esos buenos vecinos es Francisco Ceballos que pide al Ayuntamiento que les atienda. «Si tenemos las mismas obligaciones que cualquiera que vive en Badajoz, también queremos tener los mismos derechos. Tener aceras, calzadas. No pedimos nada extraordinario, solo lo mínimo».

Ceballos explica que muchas casas se inundan porque el saneamiento es muy antiguo, tiene poca capacidad, recoge aguas de otras zonas y el Camino Viejo de San Vicente, al estar en una cota más baja, es donde se acumula finalmente. «Cuando llueve, se inundan las casas».

Futuro prometedor

El mal estado de las calles de este barrio no solo afecta a sus vecinos porque es una zona que cada vez tiene más visitantes, especialmente senderistas. Esto se debe a que es el acceso a la zona del Molino de los Moscoso y también al camino que recorre la margen izquierda del río. Además, tiene un futuro prometedor porque el Ayuntamiento espera poder construir una pasarela para unir este área con el Pico del Guadiana, donde habrá un parque como se ha anunciado recientemente.

Hace años incluso hubo un proyecto para crear un establecimiento hostelero en el molino abandonado.

