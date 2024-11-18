Tiempo de preparación: 20 minutos para cuatro personas

Ingredientes Para la crema de chocolate: 300 g de chocolate negro al 70 por ciento

Además: 4 rebanadas de pan de tipo brioche o de molde

2 soperas de cacao 2 plátanos

PREPARACIÓN

De la crema de chocolate: trocea el chocolate sobre la tabla con un cuchillo y échalo en un bol con la sopera de mantequilla de cacahuete y la sal. Hierve la nata y, en cuanto aparezca el primer hervor, viértela en dos veces sobre el bol, removiendo cuidadosamente para que funda y se forme una crema untuosa. Déjala reposar para que tome cuerpo.

ACABADO Y PRESENTACIÓN

Rebana los plátanos en lonchas muy finas o en daditos. Unta cada rebanada de pan por una de sus caras, dales la vuelta y unta la otra cara con un par de cucharadas generosas de la crema de chocolate. Espolvoréalas con el cacao amargo y cúbrelas con el plátano. Tapa con el pan y deja las dos caras pringadas de mantequilla hacia fuera. Arrima una sartén anti-adherente a fuego muy suave y coloca los bocatas al menos unos tres o cuatro minutos por cada lado, dejando que les entre el calor para que funda el relleno y se tuesten bien las superficies. Listo.