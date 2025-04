¿Buscas piso? Claves para acertar desde la primera visita

Cálculos sencillos para saber qué casa te puedes permitir (realmente)

«Culturalmente, los españoles solemos ver solo las bondades del ladrillo, que las tiene, no digo que no: por ejemplo, es una forma estupenda de ahorro a largo plazo, te protege contra la inflación y supone una ventaja clarísima de cara a la jubilación», indica Natalia de Santiago, experta en finanzas y autora de 'Invierte con poco' (editorial Planeta. «Pero también existen un montón de pegas que, en mi opinión, hay que mirar con lupa antes de lanzarse a firmar una hipoteca a diestro y siniestro», subraya. Para evitar meter la pata y acabar superados por la hipoteca, la experta nos aconseja hacer algunas comprobaciones. «¿Qué pasa si no has dado una entrada de al menos el 20%? Que corres mucho riesgo de que, a nada que cambie el mercado inmobiliario, te quedes con más hipoteca que casa», advierte muy seria. Y también alerta sobre algo que mucha gente no tiene en cuenta en sus cálculos a la hora de decidir si puede permitirse una casa o no: «Hay que comprobar siempre si tenemos ahorrado dinero suficiente para afrontar los gastos generados por la compra, que van del 10 al 15% del valor de la vivienda», apunta. Es decir, que para ir sin agobios, así de primeras, deberíamos tener el 35% de lo que cuesta la casa. Esto, en caso de que sea nuestra vivienda habitual: si se trata de una segunda vivienda, este colchón debería ser mayor, en torno al 70%. Y ojo si pensamos pagar la casa con la jubilación: con lo que nos queda al jubilarnos –en el caso de un trabajador medio, suele ser en torno al 72% del sueldo–, si tenemos que pagar la hipoteca destinando ese 30% de los ingresos de los que hablábamos al principio..., vamos a andar justos, justos. «Eso, los pensionistas de hoy, porque la cosa parece que va a ir a peor», desliza De Santiago.