El primer aerotaxi español despega entre los olivos de Andalucía

No hay luces de neón ni rascacielos con enormes pantallas publicitarias ni largas avenidas modernas. Esto no es Tokyo ni Nueva York ni Hill Valley. No. Esto es Villacarrillo, un pequeño pueblo de Jaén. Un paraje interior de cielos limpios y azules sobre un mar de olivos verdes y marrones. Un lugar en el que nadie nunca imaginó ver un coche volar. Hasta hoy.

Miércoles, al mediodía. Centro de vuelos experimentales Atlas. Un centenar de personas permanece de pie, como estatuas. Corre una brisa fresca y reina un silencio campestre que invita a la relajación. Sin embargo, a poco más de cincuenta metros hay un aparato que concentración todas las miradas. Es blanco, mide seis metros de largo y cinco de alto. La cabina central es amplia, capaz de transportar a tres personas, y está rodeada por cuatro drones, cuatro grandes hélices. Recuerda a un mosquito mecánico. A una nave espacial futurista. A Blade Runner. Y entonces, de repente, el ruido.

Las cuatro hélices se activan y el aparato levanta el vuelo, con suma facilidad. Luego se desplaza por encima de los olivos y se pasea por el cielo de Villacarrillo. No hay ningún piloto humano a los mandos. El ruido es imponente. Es imposible no imaginar ese futuro que nos espera. Ese futuro mucho más cercano de lo que creemos en el que, para pedir un taxi, miraremos al cielo.

Acabamos de presenciar el primer vuelo libre de Concept Integrity, un aerotaxi cien por cien español, desarrollado por las empresas Umiles Next y Tecnalia, capaz de operar entre ciudades y dentro de las ciudades gracias a una tecnología absolutamente innovadora. Y, aunque le llamemos aerotaxi, el nombre técnico es 'vehículo aéreo eléctrico de despegue y aterrizaje vertical' o, como se conoce en el mundillo, eVTOL.«El reto es integrar nuevos actores en la movilidad de la forma más segura posible», explica Carlos Poveda, CEO de Umiles Next. Si su hijo ve el eVTOL y le pregunta en casa qué es exactamente esa nave, Poveda le da lar espuesta: «Es la forma en la que se van a mover los niños de hoy en el día de mañana. En las ciudades no cabemos todos y el cielo es un espacio más ilimitado».

«Creemos que para 2029, 2030 podremos disfrutar de estos actores en el espacio aéreo» CARLOS POVEDA CEO Umiles Next

Pero ¿cuándo veremos coches voladores por las ciudades? El proceso es lento, pese a que la tecnología está prácticamente lista. «Creemos que para 2029, 2030 podremos disfrutar de estos actores en el espacio aéreo -explica Poveda-. Primero cargas materiales, sin personas. Luego vuelos turísticos y ejecutivos. Y, finalmente, en ciudades para aliviar la congestión de tráfico». En una nave como Concept Integrity podrán viajar dos o tres personas para recorrer una distancia de más de 100 kilómetros. «Eso supone poder dar varios saltos dentro de una ciudad, viajar entre islas, entrar a espacios complicados y asistir en misiones de rescate».Estas aeronaves, además, tendrán un impacto medioambiental «muy grande». «Las fabricamos de manera sostenible y tienen emisión cero. Comparado con otras alternativas actuales, como los helicópteros, es muy disruptivo». La idea es que funcionen como un taxi o un VTC, pero en el aire. «Un desplazamiento de 45 minutos en una gran ciudad, lo podremos hacer en 10 minutos. El precio será un poco más caro, quizás el doble que los medios actuales, pero la eficiencia de tiempo es importante».

El Concept Integrity no es el único aerotaxi que se está desarrollando en el mundo, claro que no. Pero sí cuenta con algunas aportaciones innovadoras. «Es más estable que el resto de aeronaves del mercado, lo que permite una experiencia mucho más agradable al viajante», explica Iñaki Iglesias, responsable técnico de Umiles Next. «Para eso -sigue- hay cuatro drones en cada una de las esquinas, esos drones ejercen fuerza y equilibran la cabina».

La versión del aerotaxi que ha volado en Villacarrillo es «la visión más futurista de la movilidad urbana». ¿Por qué? Porque no tiene piloto, es autónomo. «El tema principal para implantar estos vehículos es la legislación, por temas de seguridad y, también, la aceptación del público. Piensa en viajar solo en una aeronave... si viajar en un coche autónomo plantea dudas, imagina un avión autónomo. Tenemos que acostumbrarnos a esa situación».

«Piensa en viajar solo en una aeronave... si viajar en un coche autónomo plantea dudas, imagina un avión autónomo» IÑAKI IGLESIAS Responsable Técnico Umiles

Por dentro, el Concept Integrity es amplio, pensado para que sea efectivamente cómodo para el usuario. Aunque, por ahora, no se puede mostrar su interior. «Es secreto».Seguro que recuerdan la escena: Marty McFly, en el asiento de copiloto del Delorean, pregunta a Doc Brown cómo va a alcanzar los 140 kilómetros por hora necesarios para que el coche viaje en el tiempo. Doc se coloca las gafas de sol, mira al horizonte y lanza una de las líneas más carismáticas de la historia del cine: «¿Carreteras? A donde vamos no necesitamos carreteras». 'Regreso al Futuro' sigue siendo una magnífica película de ciencia-ficción. Pero lo de no necesitar carreteras, lo de ser capaces de pedir un taxi que nos lleve volando de Jaén a Granada, es cada vez más real.

