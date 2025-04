¿Se puede escuchar una pandemia? Así suenan las olas de covid dentro de las UCI

Sara I. Belled, BELÉN ALMENDROS y rAÚL rIVAS Jueves, 17 de febrero 2022, 00:06 | Actualizado 14:18h. Comenta Compartir

Nunca antes tantos ojos habían estado pendientes de las UCI en los hospitales españoles, sin poder saber bien qué es lo que allí estaba pasando en mitad de la pandemia de coronavirus. Al principio, casi ni una imagen, mucho menos un sonido, salía de aquellos lugares en los que se ha librado la lucha contra la covid cuerpo a cuerpo. No había ni tiempo ni fuerzas que guardar, ni se paró entre esas paredes el mundo para hacer frente a la pandemia. Aunque fuera pudiera parecer que sí.

Algunos, algunas, protagonistas sin elección, dejaron una puerta abierta para contarlo, pero es difícil aproximarse a una realidad tan cruda. Este artículo no lo pretende. Sí busca aportar contexto, abrir una ventana y escuchar, sentir qué estaba pasando dentro de las UCI.

1 ago 2020 ¿Lo has escuchado? Es el 1 de agosto de 2020, cuando había 250 camas de cuidados intensivos ocupadas por enfermos con coronavirus. Es el primer día de la serie histórica que aporta el Ministerio de Sanidad y el dato más bajo. Cuando ha habido casi 20 veces más pacientes, a finales de enero de 2021, este era el sonido de las UCI de los hospitales españoles: 31 ene 2021 Funciona así: sobre cada día se pinta una línea que representa las camas ocupadas por pacientes que presentan clínica covid en las UCI españolas (en naranja claro las que tienen respirador y en oscuro, las que no). Cada una de estas líneas tiene relieve y, como si fuera una caja de música, cuando un marcador pase sobre ellas emitirá un sonido. Un pulso por cada 250 camas ocupadas en un tramo de tres segundos. Hay que tener en cuenta que solo escucharás las camas de cuidados intensivos ocupadas por enfermos con coronavirus, pero el mundo, como leíste antes, no ha parado y sigue habiendo otros pacientes con otras dolencias que también necesitan una cama de críticos. Ese dato, en porcentaje, hace referencia a la presión hospitalaria de las UCI en España.

Este gráfico se actualizará diariamente. El Ministerio de Sanidad publica cada día, excepto los fines de semana y festivos, los datos del número de camas en los hospitales. Así, los centros envían la información relativa al día previo definiendo si esas camas están destinadas a hospitalización convencional o forman parte de las unidades de críticos con o sin respirador y si están ocupadas por pacientes que presentan clínica covid, bien con infección confirmada, bien pendiente de confirmar.

Así, los hospitales han vivido momentos críticos durante la pandemia y el número de camas UCI se ha ampliado en algunos momentos para hacer frente a las diferentes olas de casos de covid. De aquellos primeros meses, en los que muchos no habíamos oído siquiera hablar de los coronavirus en general, al momento actual, en el que casi no hay manera de no escuchar esa palabra al menos una vez al día, han pasado ya dos años y el escenario ha cambiado. Han cambiado, de hecho, muchas cosas más. Las vacunas han sido claves para retener el impacto más grave del virus y las mascarillas son parte del día a día. Otras cosas siguen igual: entre las paredes de los hospitales españoles se sigue librando la batalla contra la covid como el primer día.

