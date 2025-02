Cuando se maltrata a la mascota para torturar a la mujer

Un 'delito centinela' que no se llama violencia vicaria

Aunque alguien crea querer a su mascota como a un hijo, los tribunales han sido enfáticos en que su muerte, aunque sea brutal, no se equipara al asesinato de un menor en manos de su padre. La crueldad contra un animal de compañía para hacer daño a su dueña, a veces con un resultado mortal, no puede llamarse violencia vicaria. Lo deja claro el juzgado de violencia sobre la mujer de Granada, entre otros, cuando el abogado acusador habló de «violencia vicaria ejercida sobre la que fuera mascota de la pareja». El tribunal le recomienda no «retorcer la interpretación de la violencia vicaria para buscarle encaje en los tipos penales de violencia de género». Tampoco le gusta emplear este término a criminólogos especializados como Núria Querol, profesora de la Universidad de Barcelona: «En la nomenclatura de la violencia vicaria el crimen no se centra en los menores. No existen, han desaparecido. Es contra una mujer, que sufre lo más terrible, que es matarle al hijo. ¿Y los menores por sí mismos? Los niños no son de nadie, son derecho de sujeto. Con los animales pasaría lo mismo. Si a estos delitos se les llama así, los estarían dejado fuera de la victimología. Nosotros queremos que aparezcan todas las víctimas». Dentro de un agresivo ambiente machista, las condenas por tanta crueldad son de unos cuantos meses, que se añaden a la pena principal por el delito cometido contra la mujer. Es un agravante que «no refleja la peligrosidad de estas personas», mantiene Eloi Sarrió, director de Aboganimal. Sin embargo, el esfuerzo compensa a los abogados que se involucran en estas causas. «A los casos de maltrato animal les llamamos 'centinela', porque pueden conducir al descubrimiento de una situación de violencia de género, y se pueden tomar las medidas necesarias para proteger a la víctima», prosigue Sarrió. «También las agresiones machistas pueden llevar al descubrimiento de que se maltrata a un animal, ya que el comportamiento violento y abusivo de un individuo suele manifestarse en las diferentes áreas de su vida». Las palizas a los animales y las mujeres siguen el mismo camino.