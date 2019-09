«Si no llueve de aquí a final de mes, nos quedamos sin agua para el ganado», afirma Andrés García Chamarro, ganadero de Oliva de Plasencia. «El abrevadero público que tenemos en la localidad se está vaciando y de la decena que tenemos pequeñas explotaciones aquí, ocho estamos acudiendo a esta charca», asegura. «En total –detalla– cerca de 200 vacas cada día».

Como en otros muchos lugares de la región, y como ya han puesto de manifiesto las organizaciones agrarias, la sequía pertinaz que padece Extremadura está agravando la situación de los ganaderos este verano. La falta de precipitaciones está secando pozos y abrevaderos. «Por eso necesitamos ayuda, en nuestro caso porque las administraciones no han atendido los avisos que les hemos dado al respecto».

Andrés García asegura que, en el caso del abrevadero público de Oliva de Plasencia, «la falta de lluvia están afectando a la charca, pero también e que se haya sacado mucha agua de ella; entonces, cuando ocurrió, avisamos de que íbamos a tener problemas con el abrevadero y así está sucediendo».

El proceso de concentración parcelaria llevado a cabo en este municipio cacereño, que ha dividido las 326 hectáreas de su dehesa boyal en 105 pequeñas parcelas, «ha requerido que la adjudicataria de la obra civil sacara agua del abrevadero para la compactación de los caminos», explica este ganadero, también concejal del PP en el Ayuntamiento de Oliva de Plasencia.

Se trata de la obra de construcción de los caminos de la zona de concentración parcelaria, un proyecto de la Junta cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural, con un presupuesto de 692.876,59 euros.

Este ganadero mantiene que «han sido muchas cubas las que se han sacado de esta charca, en lugar de coger el agua del río o de embalses con más capacidad y, por eso, esta acción unida a la sequía, nos da el resultado que tenemos, que nos estamos quedando sin agua». Y no solo en este abrevadero público, sino también en otro que hay próximo al primero y de menor capacidad. «Porque también se sacó agua del mismo, en lugar de hacerlo de espacios cuya capacidad no depende de las precipitaciones que caigan», asegura otro de los ganaderos afectados y que prefiere no dar su nombre.

Por eso reclaman soluciones «si antes de que acabe el mes no llueve, porque nos vamos a quedar sin agua para nuestro ganado y porque nosotros no somos responsables de la situación en la que se encuentra el abrevadero público».

Pozos y cubas

Soluciones que según el alcalde socialista de Oliva de Plasencia, Ángel González Jiménez, tienen que dar los propios afectados. «Yo doy lo que tengo, no puedo dar más de lo que tengo e intento repartirlo entre todos; si no llueve, ¿qué puede hacer el Ayuntamiento?».

El primer edil asegura que «el problema del abrevadero público es consecuencia de la sequía» y no de las cubas de agua que se sacaron para la construcción de los caminos. «Después de la obra, la charca se llenó», deja claro. También que si la falta de lluvia continúa y el abrevadero se vacía de forma completa, «los ganaderos tendrán que sacar el agua de otros espacios, del río o del pantano, con los pertinentes permisos y llevarla hasta sus explotaciones».

En este sentido, recuerda que uno de los objetivos de la concentración parcelaria fue precisamente evitar que el ganado se mezclara, «por una cuestión de seguridad sanitaria, para impedir el contagio de enfermedades». Por eso, «son una mayoría los que ya tienen agua en sus explotaciones, porque han hecho pozos de sondeo o porque la recogen y transportan en cubas».

Ángel González Jiménez defiende que así deberían actuar todos con el abrevadero público de Oliva de Plasencia, «pero algunos siguen llevando el ganado a la charca y están incumpliendo». «Precisamente, añade, los que se quejan y reclaman soluciones». Insiste en que «todos los ganaderos tienen derecho a coger el agua de aquí, pero lo conveniente y lo que se tiene que hacer no es llevar el ganado a la charca, sino sacar el agua y transportarla hasta las explotaciones», y reitera que «el Ayuntamiento no es responsable de la situación, de que el abrevadero tenga poca agua por la falta de lluvias, ni tiene que dar ninguna solución».

«Es mucho lo que hay que invertir solo en un pozo de sondeo para saber simplemente si tienes agua; e igual pasa con las cubas y el transporte», dicen dos de los ganaderos afectados, que lamentan que «lo que recibimos de la administración nunca son soluciones, sino trabas y obstáculos, y luego se preocupan por la despoblación». Reiteran que «de la decena que tenemos pequeñas explotaciones, somos ocho los que estamos utilizando el abrevadero, seis traemos hasta aquí el ganado para que beba y dos sacan cubas, porque aunque tienen agua en sus parcelas, es insuficiente». Por eso, «si el abrevadero se vacía por completo, necesitamos ayuda».