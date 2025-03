Unas Carantoñas de récord

Álvaro Rubio Cáceres Viernes, 20 de enero 2023, 13:26 | Actualizado 18:44h. Comenta Compartir

En una cochera de apenas 20 metros cuadrados, en la avenida Juan de Morales de Acehúche, está la familia Montero. Son las diez de la mañana y el mayor de ellos, Sebastián, lleva la voz cantante. Es quien viste a su hijo Jesús con pieles de oveja y macho cabrío. Con ellas cubre todo su cuerpo, un ritual que lleva repitiendo desde 1999, cuando se convirtió por primera vez en carantoña.

«Es un momento especial, todo un honor. Esto es lo más grande que hay para nosotros», dice Jesús ante la atenta mirada de su hijo Alonso, de tan sólo ocho años.

En cuanto cumpla 16 (es la edad mínima para vestirse) también será una carantoña más. Y es que está fiesta, declarada de Interés Turístico Nacional desde 2020, se hace más grande cada año y este ha logrado su particular récord. Lo más veteranos de la cita no recuerdan una edición con tantas carantoñas por las calles de Acehúche en un 20 de enero. Son 65 y en ediciones anteriores no solían pasar de 50.

«Yo he salido como carantoña durante casi tres décadas y ahora he pasado el testigo a mi hijo. Luego le tocará el turno a mi nieto. Recuerdo años en los que solo éramos cuatro carantoñas», comenta Sebastián mientras tapa el rostro de Jesús con una careta llena de colmillos teñidos de rojo y algún que otro pimiento seco.

Es un particular atuendo que pesa unos 20 kilos y que los acehucheños llevan con orgullo porque lo han visto toda su vida, una vestimenta que este año ha sido fotografiada incluso por un fotógrafo llegado desde Nueva York.

La fiesta ha reunido a cientos de visitantes, muchos de ellos de otras regiones e incluso del extranjero que han disfrutado, en esta ocasión, de un día soleado y una buena temperatura, algo que no suele ocurrir por las fechas en las que se celebra.

Lo que sí se repite cada año es la participación de nuevas carantoñas y en esta edición se estrenan más de lo habitual. «Desde pequeño me ha gustado la fiesta. Mi padre me lo ha inculcado. Es una emoción muy grande, tenemos mucha devoción a San Sebastián», cuenta Domingo Julián Valiente, de 16 años, mientras última los detalles de su traje.

Él es uno de los 12 jóvenes que sale por primera vez en esta festividad ancestral cuyo año de origen se desconoce. Solo en 2021 la pandemia del coronavirus hizo que no se pudiera celebrar.

Fue un 20 de enero más silencioso de lo habitual. A las seis de la mañana no hubo alborá y el tamborilero no recorrió las calles del pueblo para despertar al vecindario.

Baile y devoción

En está ocasión se ha vivido por todo lo alto. Con las carantoñas ya listas para la fiesta, a las 11.00 horas se han reunido en la puerta de la casa de la mayordoma, Cristina Silva, con las 'regaoras', otra figura imprescindible de la festividad que se encarga de 'regar' con confetis al santo. Allí han bailado al ritmo del tamborilero.

Luego, todos se han dirigido hacia la iglesia del municipio para a las 12.00 sacar la imagen de San Sebastián en procesión. A las puertas del templo le esperaban los escopeteros, que han disparado sus cartuchos al aire a su salida.

Durante la procesión, las 'regaoras', unas 200 mujeres, se han encargado de escoltar la imagen del Santo y gritar en numerosas ocasiones ¡viva San Sebastián! Cuando la procesión ha llegado a la casa de la mayordoma, ha sido el momento de la loa, uno de los más esperados.

«Tus ojos iluminan nuestros pasos. Gracias por ayudarnos en un camino que no es siempre sencillo. Protege a este pueblo que tanto te aclama. Danos salud, protege a nuestros mayores, acompaña a nuestras familias y a todos los que depositan la fe en ti. Que nuestra fiesta siga luciendo cada 20 y 21 de enero», ha dicho la mayordoma, emocionada y mirando al santo sobre un manto de romero, desde el balcón de su casa.

Seguidamente, tras los disparos al aire y el olor a pólvora, las 'regaoras' han echado confeti a San Sebastián y todo el pueblo se ha fundido en un fuerte aplauso antes de celebrar la tradicional misa.

La fiesta termina con la 'vaca tora', una particular figura con cuernos y un gran cencerro. Este sábado, 21 de enero, todo se repetirá del mismo modo con la seguridad de saber que la fiesta tiene futuro. Larga vida a las carantoñas.

