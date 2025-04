El sueño americano de la futbolista extremeña Lucía

Lucio Poves Sábado, 29 de junio 2024, 13:35 Comenta Compartir

Lucía Álvarez Moreno va a poder experimentar eso que llaman el sueño americano. Esta joven de 18 años es una apasionada del fútbol, y se le ha presentado una oportunidad única. Ha conseguido una beca para jugar en el equipo femenino de fútbol de la Universidad de Berton (Kansas, Estados Unidos).

Formada como futbolista en la Escuela Municipal de Deportes de Zafra y jugadora en los últimos años en el Extremadura, ligas autonómicas y Primera nacional, Lucía destaca en este deporte.

A través de una agencia cazatalentos la ha fichado el equipo de fútbol de la Universidad de Barton, en el estado de Kansas en EE UU. Estos días, su felicidad es doble, por que ha sacado un 10,8 en la EBAU.

«Yo estudió en el instituto Doctor Fernández Santana de Los Santos y he acabado segundo de Bachillerato. Mucho antes, cuando tenía cinco años empecé a jugar al fútbol; era mi pasión y como en Los Santos aún no había equipo de chicas, pues mi madre me llevaba a Zafra. Antes de hacer la primera comunión ya me manejaba bien en el centro del campo», señala esta joven de ojos muy abiertos con muchas ganas de descubrir mundo.

Con doce años la fichó el Extremadura y Lucía creció como futbolista. Llegó a jugar con la Selección Extremeña en varias ocasiones como medio centro por la izquierda, que es su posición habitual.

«Lo de irme a EE UU ha sido muy rápido porque una agencia que ayuda a conseguir becas en las universidades de Estados Unidos para ligar la práctica del futbol con los estudios nos lo puso muy fácil. Me voy a finales de julio y viviré en el campus de la Universidad de Barton, donde jugaré en su equipo femenino de fútbol. Tras los triunfos de la Selección Española, los norteamericanos se han fijado mucho en las jugadoras españolas. Y yo voy a ser una de las que pruebe por uno o dos años, según vea, pero esta experiencia única».

El sueño americano de Lucía pasa por cambiar su hábito de vida, e incluso de estudios.

«La EBAU siempre va a estar ahí, y en EE UU me acoplaré a los estudios universitarios que son más específicos que aquí en el primer año, y con la posibilidad de que me fiche otra universidad de más prestigio tanto en fútbol como en programa académico; en Barton son dos años de estudios y luego puedo hacer una carrera de cuatro en otra Universidad…».

Según cuenta, en EE UU existe una liga de fútbol entre universidades, como ocurre en muchos otros deportes; como el baloncesto.

«Yo ficho ahora con una beca que me proporciona estudios y estancia en la universidad de Barton y saldremos a jugar a otras universidades… Es muy atractivo».

De momento Lucía va a probar pero si las cosas salen bien puede acabar jugando en universidades que disputen campeonatos más importantes.

Lucía empezó a jugar al fútbol en Zafra y luego fue fichada por el Extremadura.

Estudios

«Tengo un año con posibilidad de dos y espero que vaya creciendo. Allí viviré en las casas con las que cuenta el campus. Y por supuesto no perderé de vista los estudios porque la beca lo requiere; es una experiencia que no podía descartar», señala Lucía, quien cuenta que en EE UU tiene más relevancia el futbol femenino que el masculino y, antes de que España se alzara con el campeonato del Mundo, en aquel país las chicas del fútbol estaban en lo más alto.

«A las españolas se nos valora por la calidad, estamos cotizando al alza en EE UU y voy a probar suerte un año esperando que el rendimiento sea bueno y pueda repetir otro más», afirma convencida

Lucía cuenta que el equipo de la universidad de Barton está compuesto por 30 chicas, algunas españolas: «Hay que ganarse el puesto y yo he preferido la beca en esta universidad, donde se juega un fútbol del nivel que yo tengo… Y si las cosas salen bien, ya veremos», sonríe Lucia, que está preparando todo para estar en EE UU a finales de julio».

