Siete toneladas de alimentos entre Pinto y Alburquerque

¿Qué une a Pinto con Alburquerque? Nada. O hasta hace apenas un mes, absolutamente nada salvo los 382 kilómetros de carretera que hay entre una localidad y otra. Pero desde hace unas semanas, existe un vínculo social. Este municipio madrileño ha pensado que era hora de arrimar el hombro y se ha movilizado para hacer una colecta de alimentos para los trabajadores afectados por los impagos de nóminas de Alburquerque.

Fue casualidad que Reyes Cañete pusiera la televisión un día al llegar a casa y viera en las noticias una manifestación de los empleados municipales alburquerqueños que protestaban porque se le debían en algunos casos hasta once nóminas. A esta trabajadora del consistorio madrileño se le removieron las entrañas. «No es normal que haya trabajadores que no cobran desde hace once meses», lamenta y, a su vez, se pregunta cómo sobrevive un trabajador sin recibir una compensación económica desde hace tanto tiempo. Con ese sentimiento de justicia social, y sin conocer a nadie de Alburquerque, propuso a sus compañeros hacer algo por las 200 familias afectadas.

Un colectivo de Getafe también ha querido colaborar con la iniciativa.

«Busqué información, llamé al ayuntamiento, contacté con algunos trabajadores y desde entonces, hablo con ellos varias veces a la semana». Reyes, que habla en nombre de todo el colectivo que está apoyando la causa, no entiende cómo se ha podido llegar a esta situación y considera que si esto hubiera ocurrido con un pueblo de Madrid, ya estaría solucionado el problema. Para Reyes, es poca la repercusión mediática que se le está dando a «este tema tan grave».

Así califica esta empleada madrileña la crisis por la que están pasando muchas familias en un pueblo con el que no tenía hasta ahora ningún lazo. No solo va de recoger comida y enseres la campaña. Es tal la red de apoyo, que ha logrado incluso que el Ayuntamiento de Pinto respalde por unanimidad en un pleno una declaración institucional. «Se ha hecho con La Palma, por qué no se va a hacer con Alburquerque».

Reyes Cañete forma parte de un sindicato y es miembro del comité de empresa en el Consistorio de Pinto, pero para ella no es cuestión de política. «Es una manera de apoyar a compañeros que lo están pasando mal», explica. No es la primera vez que se mueven por alguna causa similar, pero nunca ninguna había tomando tales dimensiones. «¡Hasta en Getafe están recogiendo comida! Hemos tenido suerte porque hay mucha gente solidaria y se ha implicado», cuenta muy ilusionada.

Con este despliegue esperan recaudar hasta siete toneladas de comida que traerán a Extremadura el próximo 17 de diciembre. «Solo nos falta el camión», cuenta riendo mientras asegura que eso es lo de menos, «por que también lo conseguiremos», confía Cañete. Y de ser así, recorrerán los 382 kilómetros que hasta ahora era lo único que había entre Pinto y Alburquerque.