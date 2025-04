La Encamisá homenajea a San Antón un mes después

Soledad Gómez Sábado, 19 de febrero 2022, 21:09 | Actualizado 22:02h. Comenta Compartir

De no saberlo, nadie habría pensado este sábado que en la Plaza de España de Navalvillar de Pela no era 16 de enero, día de San Fulgencio y víspera de San Antón. Y es que, a pesar de haber pasado 35 días desde esta fecha, el de este año ha sido un 19 de febrero con el mismo sentir 'sanantonero'. Cientos de caballos con sus jinetes y miles de peleños y visitantes han dado vida a La Encamisá o Carrera de San Antón, anulada en su fecha habitual por la pandemia.

Sin embargo, esta ha sido una Fiesta de Interés Turístico Regional en la que el vino de pitarra y los biñuelos enmielados han tenido el mismo sabor de siempre; las hogueras han crepitado y dieron calor durante horas como si fuera el frío intenso del mes de enero; y los vivas a San Antón han sonado con el mismo sentimiento que los peleños tienen por su fiesta.

Una plaza abarrotaba esperaba a que dieran las 19.50 horas para que la mayordoma, Belén Cañada, saliera al balcón del Ayuntamiento, pronunciara un pregón cargado de emotividad. Un mensaje especial, para una fecha especial, en la que todos los vecinos han vestido su camisa blanca, el pañuelo multicolor y el gorro puntiagudo un 19 de febrero. Y han engalanado a sus caballos con la manta guapa tejida y llena de madroños.

«No pretendí que esto fuera como enero, pero era mi ilusión hacer disfrutar a mi pueblo» fue la explicación que Belén Cañada dio a la decisión de haber pospuesto la fecha de La Encamisá.

San Antón es todo el año, dijo, pero de forma especial siempre el 16 de enero «cuando todo es emoción y desborda el sentimiento y esta plaza se llena del sentir 'sanantonero'».

No faltó el recuerdo a los que ya no están, por uno u otro motivo, o aquellos que, por la pandemia, no pueden estar esta noche disfrutando de la carrera. «Qué orgullo desde el cielo sentirán nuestros ancestros, viendo repetir la historia», dijo la mayordoma.

Los vecinos de Navalvillar de Pela se unieron y, muy bien organizados vencieron, al enemigo recuerda la leyenda «y así estamos hoy nosotros luchando, porque no se acepta una derrota, nosotros somos peleños», repitió.

El pregón finalizó pidiendo que comenzaran a arder las hogueras, que sonara el tambor, que marchara la infantería y que se lanzaran los cohetes. Y es así, como un 19 de febrero los peleños dejaron claro que su sentimiento va más allá de una fecha en el calendario, porque San Antón se lleva el corazón.