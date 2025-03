Doce horas sin luz y a 40 grados

Gloria Jover Lunes, 25 de julio 2022, 19:34 Comenta Compartir

Domingo de julio, más de 40 grados y los vecinos de Barbaño sin luz. Se vieron afectados por un corte en la red eléctrica, la incidencia se comunicó con antelación pero lo que empezó con cortes en el suministro por trabajos en la mejora y en la ampliación de la red acabó convirtiéndose en medio día sin luz.

Uno de los numerosos afectados ayer fue Julio Claro, conocido como 'el Portu', regente del restaurante Corral del Rey. Julio contaba con poder atender las numerosas reservas que tenía programadas y dar de comer como cada día a sus clientes, pero no pudo ser. «El calor era insoportable, en cuanto vi que eran las 14.30 y la luz no volvía, llamé a todos los clientes que pude para avisarles de que no podía darles de comer», ha señalado.

Además, ha reflejado que las pérdidas han sido notorias. «Todos los helados, pescados y productos frescos se han echado a perder. Estos alimentos ya no se pueden ofrecer», ha aseverado. El hostelero ya ha tomado todas las medidas para poder ser indemnizado por las pérdidas ocasionadas.

Otro de los establecimientos que se ha visto afectado ha sido la tienda de alimentación Moto Magdaleno. Nene Moto, uno de los encargados de este negocio familiar, ha explicado que el corte había sido notificado, pero no contaban con que duraría el doble. Sobre las 17.00 horas se acercó a su negocio para ver el estado de los alimentos. «Los productos pueden aguantar y conservarse siete u ocho horas en las cámaras, pero doce es inviable y más rozando los 42 grados. Los congelados y helados han sido los más afectados, están todos derretidos, y claro, esto supone tener que tirar el producto», ha reflejado. Asimismo, intentará que el seguro pueda solventar las pérdidas.

La situación vivida en las casas tampoco fue sencilla. Los vecinos coinciden en que fue «un mal rato». Tuvieron que tirar de bocadillos, móviles casi sin batería, abanicos, duchas de agua fría y, los más afortunados, chapuzones en la piscina. Los barbañeros esperan que la compañía eléctrica Endesa compense de una forma u otra las pérdidas ocasionadas.

Sergio Tena, alcalde de la entidad, ha señalado que van a presentar una reclamación conjunta en la que participen todos los afectados y, además, van a pedir una entrevista con la consejera de Industria para informarle de la situación y que no vuelva a pasar. «No es normal que no hubiese un plan b para prevenir lo que ha sucedido. Es inhumano que hayan tenido así a la población en plena ola de calor», ha apuntado.

«Los vecinos me llamaban desesperados y los propios técnicos de Endesa no me decían la hora a la que la luz iba a volver, me dijeron varías pero ninguna fue la correcta. No solo ha afectado a los negocios, se ha paralizado todo. Sin luz no podemos cocinar, poner el ventilador y aquellas personas que necesitan máquinas de oxígeno estaban preocupadas.», refleja el primer edil.

«Estos cortes eléctricos con fines de mantenimiento son comunes, suelen realizarse en domingo, y la luz vuelve siempre antes de la hora establecida, pero nunca se habían demorado tanto. La solución que ofrece la compañía es que reclamemos, pero claro, ¿quién conserva el ticket de los productos afectados?», ha indicado Tena.

Desde el Consistorio esperan que esta incidencia no vuelva a ocurrir y que la compañía de suministros tome medidas pertinentes.