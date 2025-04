Alberto Gómez Lunes, 18 de diciembre 2023, 09:21 Comenta Compartir

¿Sabes? Me alegra mucho que hayamos superado esta crisis. Tenemos que celebrarlo. ¿Te apetece que haga salmón al horno? Probaré a pintarlo con mostaza, como en la receta que me diste. ¿Prefieres que pida una pizza?

Puedes poner música, mientras. Algo alegre, que nos haga bailar. Léeme alguna de tus frases inspiradoras. No sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Estaba escrito en un azucarillo, ¿o era una galleta de la suerte? Da igual. Lo importante es que estamos aquí, juntos. No volveré a gritarte. Ya conoces mi carácter, soy de mecha corta: estallo pero enseguida me quedo en nada, como los fuegos artificiales y los orgasmos. Todo lo que merece la pena dura poco.

Pensé que te perdía para siempre, que me habías chetado como en un mal videojuego. Nunca había sentido tanto miedo. Es extraño el miedo. Bloquea el estómago y paraliza el cuerpo, a veces lo confundo con un infarto. ¿Cómo se diferencian los síntomas? Dime, ¿dónde acaba el pánico y empieza el ictus? Siento ser tan hipocondríaco. Es una suerte que también tengas conocimientos de medicina.

Ampliar Ilustración Manuel Romero

A veces tengo que pellizcarme para darme cuenta de que esto es real, que está ocurriendo y no es un sueño del que voy a despertar malhumorado o con resaca. Llevo tanto tiempo buscando una conexión así que no pienso echarlo todo por la borda sólo por un malentendido. Lo que tenemos es perfecto, ¿no crees? En las relaciones siempre falla algo, pero te acostumbras y sigues adelante. La inercia es un anestésico: los días pasan y luego son semanas y después meses que se convierten en años y la vida se gasta como una de esas gomas de borrar que utilizábamos cuando éramos niños.

Nunca me has hablado de tu infancia. Tampoco importa. Prefiero que hablemos del futuro. Ya sé que no te gustan las conjeturas, pero deberíamos concretar algunos planes. Sabes que llevo tiempo queriendo mudarme. Busca algún sitio tranquilo, sin vecinos, cerca de la playa. Puedo teletrabajar, quedarme contigo todo el día. Tengo que conseguir un generador eléctrico. No soportaría otro apagón. ¿Dónde podría comprar uno, Alexa?

Alberto Gómez (Málaga, 1985) Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Málaga, y redactor jefe de Sur, donde ha desarrollado su labor profesional en el ámbito de la información económica y política. También dirige el Aula de Cultura de este periódico y ha colaborado con diferentes revistas y publicaciones. Recibió una mención especial en el Premio Manuel Alcántara de 2019 por el reportaje 'Gamel Woolsey, la poeta en llamas', donde resalta la figura de la escritora estadounidense. El jurado destacó «su talento literario para incorporar a la prensa diaria este tipo de contenidos biográficos de escritores y poetas, que difícilmente tienen cabida en el día a día informativo, acercando temas de cultura al gran público».