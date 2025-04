Ana María Tomás Martes, 19 de diciembre 2023, 09:04 Comenta Compartir

Me gusta ganar, lo confieso. Quien piense que la derrota enseña, le regalo todas las que he tenido que soportar. Soy una ganadora encerrada en un cuerpo de perdedora. La put…, digo, la madre naturaleza se ensañó conmigo. Pero en mi sesera hay más brillantes que todos lo que pudiera colocarse sobre la suya la estúpida de Crispi. Pensé que había desaparecido de mi vida cuando terminamos el bachillerato. Su recuerdo me marcó para el resto de mi existencia. No pasaba día en el que no me humillara ante las demás por mis vestidos o mi generosidad en carne, arrojándome, además de insultos, orines y hasta estiércol de mula.

«¡Niiiña, baja esa música!». Niña es mi nieta. Ella y mi hija viven conmigo desde que se separó de su marido. Es una golfilla que, en lugar de estudiar, dedica la mayor parte del tiempo a jugar con videojuegos y con un chico que tal baila. Es fea y lista, como yo, pero, además, tramposa. El otro pobre no logra ganarle casi nunca. La paya dice que está chetada. Qué jerga gasta ahora esta gente. Han desterrado los adverbios de cantidad para decir que ahora todo es súper. Para súper, Christopher Reeve. Cuando se lo recrimino, me responde que yo canto Aaaachiliiii, achilipú, apú, apú, que es peor.

Ampliar Ilustración Manuel Romero

Pero a lo que iba: la Crispina (la tía tiene nombre de cereales) ha regresado a mi vida en forma de compañera de actividades en el Centro de Mayores. Sigue deeeelgada, aunque yo tengo más flexibilidad. Parece haber olvidado todo lo que me hizo, pero yo no.

El taller de yoga premiaba con un viaje de una semana a un balneario. ¡Increíblemente! las finalistas éramos ella y yo. Yo ejecuto mejor las asanas, pero ella, ¡la seca asquerosa!, las muestra con más elegancia. Hoy se sorteaba quién de las dos iba, pero ayer, al salir del aula, comprobé que cargaba el macuto al brazo en lugar de al hombro, que le venía justo a la cadera y… tropecé, con tan mala suerte ―para ella, claro―, que toda mi rotundez cayó sobre su saquito de huesos laterales que crujieron como papas. Grité, fingí dolor mientras ella se ahogaba en un quejido mudo. Afortunadamente, como dijo el doctor, mis carnes evitaron roturas. Y ahora ando preparando la maleta. Como diría mi nieta, ¡Chetar, chetar!

Ana María Tomás (Jumilla, 1956) Es filóloga, poeta, dramaturga, articulista y narradora. Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Murcia. Es ganadora de numerosos premios nacionales e internacionales de poesía, prosa, epístolas y artículos periodísticos. Es Primer Premio Nacional de Periodismo Fundación Mastia. Y autora del libreto de zarzuela 'El fantasma de la Tercia'. Tiene publicados cinco poemarios: 'El alba' (1993), 'La cifra mágica' (1997), 'Las estaciones de la locura' (2000), 'Memoria intacta como el ámbar' (2003) y 'Miradas cómplices' (2011). En prosa ha publicado los libros 'Historias y deseos' (2001) y 'Palabras para Eurídice' (2003), que recogen una selección de artículos periodísticos. Junto con el profesor Mahmoud El Sayed'Ali, adaptó al español el Diccionario Al-Babtin de Poetas Árabes Contemporáneos. Compaginó su labor de docente y ponente. Desde 1996 mantiene una columna semanal en prensa regional de Murcia (diario La Opinión, 1996-2003); diario La Verdad, desde febrero 2004 y, en RCmagazine de Murcia, desde enero de 2014. Sus artículos han servido de guía de análisis de texto.