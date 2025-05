Un tren para la España vaciada

Juan Carlos Ramos Domingo, 20 de octubre 2024, 09:28 Comenta Compartir

Casi más que un encuentro –de representantes políticos, sindicales, empresariales y de colectivos en defensa del ferrocarril y ciudadanos a título individual– lo que sucedió ayer en Plasencia fue una llamada de auxilio para que el oeste peninsular no quede más aislado de lo que ya está. Fue un SOS, no requiriendo un bote salvavidas, sino exigiendo la recuperación de la línea de la Ruta de la Plata entre Plasencia y Astorga. Un tren que haga que la España vaciada no se vacíe cada vez más.

2040 La Junta de Extremadura exigió la reapertura del tren Ruta de la Plata antes de 16 años «para saldar una deuda y un déficit histórico que tiene el ferrocarril con esta parte del país»

El encuentro -convocado por la asociación Manifiesto x Plasencia- tuvo lugar en el Auditorio Santa Ana, por donde desfilaron casi 300 personas. Antes de empezar, el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de Extremadura, Manuel Martín, se mostró demoledor en su crítica al Gobierno de España y exigió la reapertura del tren Ruta de la Plata, no más allá del año 2040, «para saldar una deuda y un déficit histórico que tiene el ferrocarril con esta parte del país».

«Los extremeños nos sentimos engañados, una vez más, por el Gobierno de la Nación, en general; y por el ministro de Transportes, en particular», señaló Martín Castizo, recordando que «el señor Puente dijo en febrero en la sede de Presidencia de la Junta, en Mérida, que la decisión sobre el trazado el AVE a su paso por Castilla-La Mancha iba a adoptarse de forma inmediata». Más tarde, en mayo, «aseguró en el Senado que la decisión estaría adoptada en una semana, con acuerdo o sin acuerdo con la parte castellano-manchega».

El primer discurso del encuentro corrió a cargo de Gabriel Álvarez, presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres, que salió en defensa de los 28.000 empresarios de la provincia para denunciar que «Extremadura ha sufrido y sufre un déficit crónico en infraestructuras de todo tipo, que nos ha hecho pagar durante décadas un precio incalculable en términos de pérdida de competitividad de nuestro tejido productivo».

Fernando Pizarro, como alcalde de Plasencia, dio la bienvenida a colectivos de todo el oeste peninsular y volvió a denunciar los recortes que ha sufrido la capital del Jerte en materia ferroviaria: «Para nosotros, es francamente desesperanzador el hecho de que nuestras infraestructuras desde la pandemia hayan sufrido un gran recorte. Todo eso sumado a la desaparición de la Ruta de la Plata en los años 80 hace que una ciudad con gran cultura ferroviaria se quede en unos límites que hacen que los usuarios del ferrocarril no sean todos los que deseamos».

Todos reclamaron una estrategia sin fisuras a la hora de reivindicar la recuperación de la línea. Sin embargo, de forma paralela, varios colectivos se desvincularon de ese encuentro por sentir que no representaba «la pluralidad» y planificaron una manifestación que salió a la 1 de la tarde de la estación de tren y llegó a la Plaza Mayor. Igualmente, su tesis era la misma, la inclusión del corredor ferroviario de la Ruta de la Plata dentro de la red básica ampliada.

Plasencia

