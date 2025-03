Silvia Paradela, el único 10 de la oposición de maestros

Ana B. Hernández Miércoles, 27 de julio 2022, 07:20 Comenta Compartir

Un 10 redondo en cada uno de los cuatro exámenes que conforman la fase de oposición y un 10 redondo también en la fase de concurso, en la que se bareman y puntúan los méritos.

La placentina Silvia Paradela Marcos no solo ha logrado ser la número 1 en su especialidad de Educación Primaria en la oposición de maestros de este año, con más de 1.900 inscritos para 98 plazas, una decena para el turno de discapacidad. Ella es la única que ha logrado un 10 de los más de 4.500 aspirantes que han participado en total en las siete especialidades que han centrado este proceso selectivo.

«Estoy feliz, la verdad es que no me lo puedo creer», afirma esta placentina de 32 años. «Yo salía contenta de cada examen que iba haciendo, pero no imaginé que sería un 10 en cada uno de ellos, siempre pensaba que podía haberlo hecho mejor».

Silvia Paradela Marcos se diplomó en Magisterio de Lenguas Extranjeras en la Universidad de Extremadura. Después hizo el grado de Educación Primaria también en la UEX, en la Facultad de Formación del Profesorado, y más tarde el grado en Educación Infantil, a distancia por la Universidad de Nebrija, y el máster de Educación Especial.

En 2016 se presentó por primera vez a una oposición docente. «Aprobé y, aunque no logré una plaza, desde entonces he tenido una vacante todos los cursos, no he dejado de trabajar y lo he hecho tanto en pueblos de Cáceres como de Badajoz». En 2019 volvió a presentarse a las oposiciones, «y de nuevo aprobé sin plaza». Pero este 2022, su tercer intento, sí ha logrado plaza y lo ha hecho con un 10.

Es la nota que ha conseguido en los cuatro exámenes que conforman la fase de oposición del proceso selectivo. Por un lado, una primera parte que es eliminatoria con dos pruebas:una en la que hay que desarrollar un tema entre dos opciones y otra con un supuesto práctico.

Superada esta primera parte de la fase de la oposición, la segunda consiste en otros dos exámenes. «Primero hay que defender oralmente durante media hora una programación didáctica, cómo darías la asignatura durante un curso, y después hay que defender durante el mismo tiempo una unidad didáctica, un tema concreto de la asignatura que elijas, que en mi caso opté por Sociales», explica Silvia.

Estudios y trabajo

A los cuatro dieces logrados en los cuatro exámenes de la fase de la oposición, se ha sumado el 10 logrado en la de concurso, «sumando experiencia y formación», porque esta placentina no ha dejado de formarse desde que le dieron su primera vacante en 2016. «He sacado el B2 en Inglés y Portugués y he continuado realizando muchos cursos para sumar puntos, además de trabajar». Y todo ello le ha valido lograr una plaza en propiedad y convertirse en la única opositora que ha alcanzado el 10 en el proceso selectivo que en Extremadura comenzó el pasado 18 de junio.

Antes de que acabe este mes de julio posiblemente conocerá su destino para el próximo curso. «He pedido en primer lugar un colegio de la ciudad de Cáceres, pero el que me toque de la región me gustará», afirma. Porque ahora ya, por primera vez, «aunque tenga que continuar con la formación en este primer año de prácticas, me podré dedicar mucho más a las clases».

Porque desde hace seis años lleva compaginando trabajo y estudios y «renunciando a todo». Por eso, asegura, «ahora me quiero centrar en vivir, llevo muchos años diciendo que no a todo, estudiando un día tras otro». Lo ha hecho para lograr una plaza en propiedad de maestra, «que es mi vocación, la que ha sido siempre, lo que he querido ser desde pequeña». Así que, a pesar del sacrificio, disciplina y esfuerzo diario que han marcado su vida desde 2016, «ha merecido la pena; sabía que tenía que ser así, que no hay otro camino para alcanzar el objetivo más que estudiar y seguir, seguir y seguir, pero se puede».

Temas

Oposiciones a la Junta

Comenta Reporta un error