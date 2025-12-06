La Navidad arranca con un encendido multitudinario Fiestas Navideñas. Unas 5.000 personas abarrotaron la Plaza Mayor para disfrutar de un acto centrado en la luz y un espectáculo infantil

La Navidad ya brilla en Plasencia. Ayer por la tarde, la Plaza Mayor se convirtió en un hervidero de familias, móviles en alto y niños impacientes por ver cómo la ciudad se encendía de golpe para dar la bienvenida oficial a estas fechas. Y se notó: unas 5.000 personas llenaron prácticamente todo el recinto, desde los soportales hasta la fachada del Ayuntamiento, en un ambiente festivo que marcó el arranque oficioso del mes más mágico del año.

Desde poco antes de las 18.30 horas, el público fue ocupando su sitio mientras el Duende de la Navidad –auténtico protagonista de la tarde– hacía de las suyas sobre el escenario instalado a los pies del balcón municipal. Con globos, bromas y magia ligera, se ganó rápidamente a los más pequeños, que coreaban su nombre y seguían cada movimiento como si fuera el mismísimo ayudante de Papá Noel. Este año no hubo ni chocolate caliente ni pasacalles y hubo quien lo echó de menos. De esta forma, toda la atención estaba puesta en el escenario ubicado a los pies de la casa consistorial.

A las 19.00, tras una breve pausa y una cuenta atrás compartida por toda la multitud, llegó el momento más esperado. El pulsador –accionado por el pequeño Marco, de dos años, arropado por sus familiares y por los concejales– desencadenó un estallido de luz que recorrió de inmediato todo el perímetro de la Plaza Mayor. Las fachadas se iluminaron al unísono y los abetos luminosos se encendieron al compás. Cientos de teléfonos grababan el momento para enviarlo a familiares o subirlo a las redes.

Con la plaza resplandeciente, el Duende retomó su espectáculo infantil. Los niños se acercaron al escenario para participar, bailar y reír mientras los adultos aprovechaban para fotografiar la nueva imagen de la plaza, más uniforme y potente que en años anteriores gracias a la iluminación que por fin llegó a cada rincón.

Entre risas, luces y frío moderado, Plasencia dio así el pistoletazo de salida a su Navidad. El horario de encendido variará en función de los días: hasta las 0.00 horas de domingo a jueves, hasta las 2.00 los fines de semana y hasta las 4.00 en Nochebuena, Nochevieja y la víspera de Reyes Magos.

