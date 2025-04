Las Ferias de Plasencia se caldean al son de las cañas

Juan Carlos Ramos Viernes, 14 de junio 2024, 07:32 Comenta Compartir

Las Ferias siguen dejando buenas sensaciones. Y no solo porque, durante estos días, no exista limitación de tiempo para estacionar el vehículo en el parking de Eulogio González. También hay que sumar que las Fiestas están disfrutando de todos los condicionantes atmosféricos que marcan la diferencia: brilla el sol y no hace ni frío ni mucho calor. Hay quien insinúa que las Ferias deberían retrasarse a mediados de junio, como ahora, y no solo cuando están obligadas por la coincidencia de comicios electorales.

La segunda jornada volvió a dejar buen sabor de boca, tal y como lo hizo la tarde-noche del miércoles, con los fuegos artificiales brillando en el cielo de la ciudad y con miles de placentinos coreando los himnos de Coti en la Plaza Mayor.

En esta ocasión, las cañas volvieron a ser protagonistas. Por mucho que los tamborileros, los pasacalles y la charanga trataron de animar las calles casi desde el mediodía, da la impresión de que la gente se incorpora cada vez más tarde a la actividad. Muchos, casi la mayoría, ya salen almorzados de casa. Por lo demás, los centros neurálgicos volvieron a ser los mismos: plaza de San Martín y Rincón de San Esteban. En este último espacio, no cabía ni un alfiler.

La música, atronadora, tanto dentro como fuera de los bares. En unos sonaba, una y otra vez, la sevillana que Omar Montes llevó en directo días antes a la plaza de toros. En otro, el sempiterno Paco Santos tenía que desdoblarse para estar en un sitio y en otro.

El penúltimo pregonero repartió entre su clientela carteles que dieron bastante juego: «Llevo más Ferias que el Abuelo Mayorga» o «Soy más de Plasencia que los bollos de patata».

La actividad para los pequeños se dividió en dos zonas. Por la mañana, en el parque de La Isla, que acogió talleres de globoflexia, pintacaras, tatuajes y castillos hinchables. Los niños y niñas más ambiciosos también se quisieron dar un chapuzón en el canal de baño, que apenas presentaba una capa de agua de 15 centímetros. Por la tarde, todos se desplazaron al recinto ferial.

Este año, las grandes novedades son una noria de 45 metros de alto y una montaña rusa que suscitaron la atención de pequeños y mayores. En el debe, algunos padres y madres se quejaron de que el ferial ha prescindido este año de la hora sin ruido, fundamental para niños con discapacidad.

Para los adolescentes y no tan adolescentes, el Búnker y las casetas de la bandeja alta del ferial volvieron a presentarse como grandes ofertas de ocio. Para los más talluditos, el jueves de Ferias se cerró con el espectáculo cómico '100 años de humor', en el Teatro Alkázar, y los conciertos de Ismael González y Dorian en la Plaza Mayor. Ambos, todo un éxito.

Para este viernes se repite prácticamente el mismo programa, con la inclusión del musical de ABBA en el Alkázar (20.30) y el festival de DJ's en la Plaza Mayor (21.30).

