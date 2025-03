Las escaleras que temen Venancia y Honoria

Ana B. Hernández Sábado, 4 de febrero 2023, 08:56 Comenta Compartir

«Nos cuesta mucho subir estos peldaños, son pocos, pero muy altos», dice Honoria González, una vecina de 78 años que reside en el bloque número 7 de la calle Sorapán de Rieros, en el barrio del Pilar.

«Quisiéramos que se eliminaran y que se sustituyeran por una rampa para que nos resultara más fácil entrar y salir del bloque», añade su vecina Venancia Segura, de 86 años.

Son solo dos de la decena de personas que residen en el 7 de Sorapán de Rieros, «en el que todos tenemos ya muchos años y nos cuesta subir y bajar estas escaleras, que son peligrosas por la altura», explican ambas.

Dicen que hace dos años se lo pidieron al alcalde, «pero seguimos igual». Por eso han contactado con las concejalas de Unidas Podemos (UP), Mavi Mata y Elena Mejías, que han acudido al bloque a ver cuál es la situación y la demanda vecinal, «para ver si nos ayudan en esta reivindicación», señala Olga Arce, una de las vecinas jóvenes que residen en el bloque. «Para las personas mayores estas escaleras son un problema y, aunque los que tenemos menos edad les ayudamos cuando podemos cuando tienen que subir o bajar, más si vienen con las bolsas de la compra, su situación mejoraría con una rampa», explica Olga.

Es la reclamación que UP ha hecho pública y que ha llevado al Ayuntamiento. «Porque estamos hablando de actuaciones que no requieren de una gran planificación ni obras de gran calibre, sino que son pequeñas intervenciones que solo necesitan voluntad política», afirma la portavoz municipal de UP, Mavi Mata.

Honoria y Venancia no son las únicas que tienen que sortear el obstáculo que suponen las escaleras de acceso desde la acera a su bloque. Otras viviendas del barrio del Pilar presentan la misma barrera arquitectónica y a ellas, en Sorapán de Rieros, se suma una más. «El escalón ese que han dejado en medio de la calle, que es un auténtico peligro para todos nosotros, que cualquiera podemos tropezar en él», se queja Venancia.

Se refiere al resalto que se ha dejado, junto al bloque en el que reside, tras la retirada de la antigua cabina telefónica que había. «Pero esa eliminación la han hecho a medias y lo que han dejado supone un peligro para los vecinos y un impedimento para quienes van en sillas de ruedas o con andadores», critica Mata.

«Son pequeñas actuaciones, pero necesarias y hay que acometerlas y hacerlo cuanto antes; no puede ser que por la inacción del Ayuntamiento estos vecinos sigan desamparados», defiende Elena Mejías.

Al respecto las dos concejalas de la formación morada recuerdan que «en pleno se aprobó una moción presentada por este grupo municipal de 'barreras cero', en la que además se incluía la creación del consejo para la promoción de la accesibilidad universal, y no se ha hecho absolutamente nada para llevarlo a cabo».

Honoria y Venancia también piden más bancos en su calle. «Solo tenemos uno y cuando el tiempo lo permite hacemos mucha vida en la calle, y tenemos que cargar con nuestras sillas o hamacas porque no tenemos dónde sentarnos».

