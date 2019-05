Músicas del mundo, jamón ibérico y libros

Planes para este fin de semana en Extremadura. Se celebra el Festival Womad en la parte antigua de Cáceres con conciertos en la Plaza Mayor, Santa María y San Jorge, además de otras actividades, como proyecciones, talleres para adultos y niños y puestos de artesanía en el Paseo de Cánovas. También tiene lugar el XXX Salón del Jamón Ibérico en Jerez de los Caballeros con un amplio programa de actividades y la 38 edición de la Feria del Libro en Badajoz, que se extenderá hasta el próximo fin de semana.

Además, a la capital pacense llega la puesta en escena de 'Mi última noche con Sara', El Monaguillo actúa en Badajoz y Plasencia, Manolo García ofrece conciertos en Trujillo y Herrera del Duque, éste último con motivo de la celebración de la Feria Ganadera y Agroturística de La Siberia; y continúan las fiestas de mayo y patronales en diferentes municipios, entre ellos, Las Lanchuelas, Puebla de Argeme y Guareña. ¡Comenzamos el repaso!

Cáceres Música, cine y talleres con Womad

El Womad ha comenzado ya a festejar sus 28 años en Cáceres con un amplio programa donde no faltan los conciertos al aire libre, el cineclub y los talleres para adultos y niños. Actuarán un total de 32 artistas internacionales y 14 extremeños, entre ellos, ocho bandas extremeñas que presentarán sus trabajos en el escenario de Santa María.

Cuatro grupos abren hoy el Festival en la Plaza Mayor, mañana actúan catorce grupos por el casco antiguo (entre ellos, Mica en San Jorge, Colectivo Panamera en la Plaza Mayor y Tree House en Santa María) y pasado, doce (por citar algunos, Menwar en San Jorge, Calypso Rose en la Plaza Mayor -en el que es su único concierto en España- y Puerta Oeste en Santa María). Consulte aquí la programación completa. El domingo, para cerrar la edición, la tradicional procesión final desde el Museo de Cáceres a la Plaza Mayor.

Además de los conciertos, habrá puestos de artesanía en el Paseo de Cánovas (se ofertan 270 stands) y puestos de gastronomía en el casco viejo.

Una edición más, la Filmoteca de Extremadura y Casa África se unen para ofrecer el ciclo de cine Womad. Este año se puede disfrutar del documental 'Maputo. Etnografía de una ciudad dividida', del drama 'Twaaga', el documental 'El africano que quería volar' y la cinta de ficción 'Sew the winter to my skin'. Consulte aquí días y horarios de proyección.

Coincidiendo con el Festival, el Corral de las Cigüeñas organiza el Corral Fusión del 9 al 12 de mayo, con conciertos gratuitos. Este año actúan Willy Wylazo, Elkano Browning Cream, Los vecinos del callejón, Majaicans, Sonido Internacional, Analogic Band y Groovy Celtic Band. Consulte aquí el programa completo.

No todo es Womad, aunque sí principalmente música. Otros planes para el 'finde' en Cáceres son la actuación de la Orquesta de Extremadura, que pone en escena su concierto sinfónico número 11 el viernes, en el Palacio de Congresos; la del grupo La Big Rabia en Mastropiero, que tiene lugar el sábado como fiesta de presentación del Cáceres Underground Weekend; y la presentación del libro 'El lobo', de Francisco Almancha, en el Ateneo de Cáceres.

Badajoz Libros, solidaridad y un homenaje a Sara Montiel

En Badajoz, el López de Ayala apuesta por espectáculos de música y de humor y por actividades infantiles. 'Mi última noche con Sara', protagonizado por Guadalupe Lancho, Jorge Lucas y Alejandro Vera, es la apuesta para la jornada del viernes. Se trata de un homenaje a la artista Sara Montiel con un musical sobre su vida. Para el sábado, el espectáculo de humor '¿Solo lo veo yo?' de Sergio Fernández, conocido como 'El Monaguillo'; y para el domingo, 'Cantachef', donde se enseña a los peques de la casa a través de canciones que tienen que comer de manera saludable.

En la Biblioteca de Extremadura tendrán lugar varias actividades el sábado: una conferencia sobre acogimiento familiar, la presentación del libro de artes marciales 'Hikari: buscando la luz' y un recital de música de cámara enmarcado en el Ciclo Provincial de Jóvenes Músicos. El mismo día también habrá jornada de puertas abiertas de viento metal (trompeta, trompa, trombón y tuba) en el Conservatorio Superior de Música de Badajoz «Bonifacio Gil». Se ofrecerá información y orientación metodológica, clases de técnica colectiva, música de cámara, clases individuales y clases colectivas. También para el sábado, visita guiada por el casco histórico de la ciudad y actuaciones de DA y de José Mateus.

Para el domingo, la marcha solidaria 'Gigantes contra el hambre' para recaudar fondos y ayudar a Acción contra el Hambre y la V San Romilla, también con fines solidarios, que tendrá lugar en San Roque. Por otro lado, la habitual proyección en dos sesiones en la sede de la Filmoteca, en la Factoría Joven, que en esta ocasión es 'Lazzaro feliz'. Badajoz también acoge el domingo la 39 Exposición Internacional Canina. Un millar de perros procedentes de varios países europeos y de razas diferentes se dan cita este fin de semana en Ifeba de Badajoz.

La 38 edición de la Feria del Libro de Badajoz, por la que pasarán autores como Santiago Posteguillo, Carmen Posadas, Antonio Muñoz Molina o Carlos Zanón, comienza este viernes y hasta el próximo día 19 en el Paseo de San Francisco. El viernes a las 19.15 horas se inaugura la Feria. Habrá animación teatral y pregón a cargo de Palmariz Márquez (21.00 horas) en la carpa de conferencias. El sábado habrá diferentes presentaciones, entre ellas, 'La vida sin más' de Ana Bermejo (11.30 horas), 'Mañana sin falta' de Justo Vila (12.00 horas), 'La rapa rebelde' y 'La guardia' de Julia Cortés Palma (18.00 horas) y 'El último barquero' de Sixto Barroso (18.45 horas). También habrá varias conferencias: Juan Ramón Lucas, Juan del Val y Paloma Sánchez-Garnica. El domingo, algunas de las presentaciones de libros son 'El fracaso escalonado del astronauta' de Mario Quintana (11.30 horas), 'Ni un minuto más' de Álvaro Roa (12.00 horas), 'El final del camino' de Manuel López (12.30 horas), 'Libre con libros' de Manuel Pecellín (19.00 horas). Habrá dos conferencias, a cargo de Vanessa Motfort y Ayanta Barilli.

Mérida y más provincia de Badajoz Jamón Ibérico, Feria en la Siberia y música

En Mérida, tiene lugar la segunda edición de la Fiesta del Comercio organizada por la Asociación de Comerciantes Emérita Augusta, con diversas actividades con el fin de dinamizar el pequeño comercio del centro de Mérida y aledaños. Será un viernes de tarde-noche con muchas actividades para niños y adultos.

En la sala Trajano habrá dos actuaciones este fin de semana: el viernes se pone en escena 'La Prudencia' y el domingo, 'Mariposas negras', ambas funciones a cargo de la ESAD Extremadura. Otro plan más, en esta ocasión para el sábado, un concierto de Cello y Piano a cargo de Alejandro Viana y Ofelia Montalbán en el centro cultural santo Domingo.

El Salón del Jamón Ibérico de Jerez de los Caballeros celebra su 30 aniversario. El viernes tienen lugar las jornadas técnicas para profesionales, el Rincón Infantil y una actuación musical en la caseta joven. El sábado se celebra el XXX concurso 'Jamón de oro del Salón del Jamón Ibérico' (12.00 horas), las jornadas etnogastronómicas, cata de aceites y maridajes con cocina en vivo (13.00 h), orquesta en la plaza central del Recinto Ferial (16.00 h), Rincón Infantil (de 15 a 16 h), Festival Taurino Mixto con Picadores (18.00 h), concierto de Liverpool (22.00 h) y animación musical en la caseta joven a partir de medianoche.

El domingo -durante esta jornada las atracciones infantiles del Ferial cuestan la mitad de su precio normal- tendrá lugar el XII Concurso Nacional de Cortadores de Jamón Ibérico de Bellota (12.00 h), degustación de pulguitas de jamón ibérico (13.30 h), Rincón infantil (12, 15 y 18 horas), entrega de premios a los ganadores de los concursos (14.00 h) y Novillada en clase práctica en la Plaza de Toros (18.00 horas).

En Herrera del Duque se celebra del 9 al 12 de mayo la 9ª Feria Ganadera y Agroturística de la Siberia, que contará con más de un centenar de expositores dedicados a los sectores de servicios, comercio y turismo, y con 70 corrales para ganado ovino y 60 para equinos. Habrá, entre otras actividades, exhibición de esquila, charlas coloquio sobre la comercialización del cordero y la selección genética en ganaderías merinas, actuaciones de folclore y festivales para los jóvenes, además de talleres infantiles con visitas a una explotación ganadera. El plato fuerte musical será el concierto de Manolo García, el sábado en la plaza de toros y para el que ya no hay entradas.

En Villanueva de la Serena tiene lugar el fallo de la trigésima quinta edición del Premio Literario Felipe Trigo Infantil y Juvenil.. El teatro Las Vegas acoge el acto, tras el que se representará 'El gigante que quería ser pequeño', de la compañía Samarkanda.

El merendero de la carretera a Villar del Rey, EX-325, acoge el viernes una nueva velada de naturaleza y estrellas a cargo de Florentino Sánchez y Juan Pablo Hurtado en una jornada de astronomía organizada por el Ateneo de Badajoz y que se centrará en los objetos el cielo de verano y en las cuatro lunas de Júpiter.

Guareña celebra su tradicional Feria de Mayo. El programa incluye charanga, encendido oficial del alumbrado, actuaciones musicales, diferenes torneos deportivos, tren turístico, carreras de galgos, concurso de pesca y de tortilla de patatas.

A Don Benito llega la cuarta edición de Aventura del Museo, un programa de actividades destinado a los más jóvenes en el Museo Etnográfico. Habrá gymkana, velada nocturna, taller de decoración artesanal y chocolate con churros. En el teatro Imperial se representa la obra de teatro 'Homenaje inesperado' por parte de la compañía Sie Producciones.

Plasencia y más provincia de Cáceres Tradiciones, humor y música

En Plasencia, destaca la puesta en escena del espectáculo de humor titulado '¿Solo lo veo yo?', de Sergio Fernández Meléndez, más conocido como El Monaguillo, en el teatro Alkázar. Además, durante el fin de semana en La Puerta de Tannhäuser se presentará el libro 'Tiempo de siega', de Guillermo Galán, y se celebrará un encuentro con editores de La Umbría y la Solana. Por su parte, el rocódromo Cereza Wall de Plasencia acogerá los días 11 y 12 dos grandes eventos de escalada en bloque, entre ellos la tercera y última prueba puntuable de la Copa de España en bloque de 2019.

En Trujillo, Manolo García ofrece un concierto acústico. Tendrá lugar el 10 de mayo en el patio de armas del castillo, a las diez de la noche. Las entradas salieron a la venta el 24 de diciembre y en diez días se han agotado, según han confirmado fuentes municipales.

En Coria y alrededores están de celebración. Puebla de Argeme celebra sus fiestas patronales del 9 al 13. Habrá actuaciones musicales (Kike Luna, Borja Rubio, Cristian Deluxe), orquestas, espectáculos infantiles como toros hinchales y fiesta de la espuma, lidias de toros y encierros, como viene siendo habitual. Puede consultar aquí el programa completo. El festejo acaba el lunes, día en el que tiene lugar la romería de la Virgen de Argeme en su santuario. Anteriormente, el domingo como viene siendo tradición en la víspera de la romería local se celebra la Subida a la ermita 'Campo a través', que llega a su edición 36.

En Valencia de Alcántara, o más concretamente en la entidad singular Las Lanchuelas, hay festejos en honor a la Virgen de Fátima. El programa incluye actuaciones, procesiones, bingo, disparo de morteros y cohetes, degustación de tortilla de patatas y gazpacho, actividades infantiles, subasta de ofrendas y baile con acordeón.

En Navalmoral de la Mata, Txatxu presenta nuevo álbum de estudio titulado 'Nómadas' bajo la producción de Pachi García (Alis). El teatro del Mercado de Navalmoral de la Mata acoge la actuación, el día 11 a partir de las nueve de la noche. Las entradas cuestan dos euros y se pueden aquirir en la casa de cultura.

Varias rutas senderistas protagonizan el fin de semana de la X Semana Europea del Geoparque. La 'tumba del moro' en Aldeacentenera y una ruta por los mejores parajes de Guadalupe son algunas de las propuestas de la Diputación Provincial.

El domingo también se celebra, por quinto año consecutivo, la Marcha Ciclodeportiva de BTT entre las comarcas del Valle del Ambroz, Valle del Jerte y La Vera.

Más ¿Te parece poco?

Si todo esto te parece poco, hay cerca de una veintena de exposiciones que puedes visitar en la región, entre ellas, 'Julio Romero de Torres: pintor de almas' en el MUBA; y 'Agatha Ruiz de la Prada en Cáceres' en la Fundación Cercedes Calles. También puedes consultar la agenda de HOY.es a través de este enlace.