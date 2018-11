Jazz, un viaje a la Luna y una fiesta para horteras

La agenda extremeña sube el ritmo para despedir el último fin de semana de noviembre. De todo y para todos. En Badajoz celebran Jazziberia, con propuestas de música y cine. En Cáceres, llega la cita anual con Horteralia, además de la Noche del Patrimonio. En Mérida, el Festival de Cine Inédito concluye con una gala. Y en Plasencia, Paco Arrojo abre las citas de ocio del fin de semana. Continúan la programación otoñal en los Valles del Jerte (con escenificación de la matanza extremeña), el Ambroz y la comarca de Tentudía; Edu Soto y el espectáculo de Queen dirigido por la compañía Yllana hacen tres paradas en la región y la Orquesta de Extremadura ofrece una sesión especial en Badajoz y Cáceres en la que tocará en directo mientras se proyecta 'Un viaje a la Luna'. Pero hay más: Geosabor, Imperial Kitchen Spain, II Ruta Teatralizada Muevellín o la entrega del Premio Literario Felipe Trigo son tan sólo otros cuantos ejemplos. ¡Empezamos el repaso!

Badajoz Comienza Jazziberia

Este fin de semana en la capital pacense comienza Jazziberia, que celebra su decimotercera edición en el Centro de Ocio Contemporáneo hasta el próximo 9 de diciembre. El viernes se proyecta 'Un tranvía llamado deseo', el sábado actúan Fernando Barroso y Margarida Mariño, y el domingo se dedica a los peques con un espectáculo 'Live! Magia y música', con Sergio Barquilla, Fernando Flores y Mago Trejo.

La primera parada de Edu Soto en Extremadura es Badajoz. Se subirá al escenario del López de Ayala a presentar su espectáculo 'Más vale Soto que ciento volando' el viernes. El sábado, el teatro apuesta por 'Malabart', la Gala Internacional de Circo Contemporáneo, que tendrá acrobacias, clown y números de equilibrio. Y para rematar el fin de semana, el López de Ayala acoge 'Voces contra el silencio', un concierto con motivo del Día Internacional de la Violencia hacia las mujeres y en el que actuarán Divan du Don, Jabato y los disfrutones, y Ulises Fernández, que contarán con la intervención de Step Dance Studio.

Otro espectáculo que recorre durante estos días la región es el de la compañía Yllana sobre la banda británica de rock Queen. El Palacio de Congresos 'Manuel Rojas' acoge el show 'We love Queen' el sábado.

Otras citas: un taller de mindfulness en familia el sábado en la Biblioteca Pública; una actuación del fadista Pedro Calado el viernes en la residencia Universitaria de Fundación CB, y la habitual proyección en el COC dentro de la programación de la Filmoteca de Extremadura, y que en este caso es 'Siempre juntos'.

Cáceres Horteralia, Tentacion-es y la Noche de Patrimonio

En Cáceres, el fin de semana se abre a ritmo de Queen con el espectáculo que la compañía Yllana pone en escena en el Palacio de Congresos de la ciudad y que lleva por título 'We love Queen'. Otra propuesta musical se pondrá en escena en el chalé de los Málaga, dentro del XIII Encuentro Internacional 'Norba Caesarina', con la actuación de Ricardo Gallén. Más música en Boogaloo, con el concierto del ex de Pereza, Rubén Pozo, y el Lichis. En este mismo recinto, el sábado actuarán Rojo Omega y Bad name.

El viernes también habrá teatro, cine y citas con libros. Así, Emulsión teatro representa 'Amelia y el pequeño príncipe' en Maltravieso capitol, con Asunción Mieres y Elisabeth Ruiz; en la Filmoteca se proyecta 'Custodia compartida'; en el Ateneo de Cáceres, Charo Alonso presenta su libro, titulado 'Retazos al Natural'; y en el Palacio de la Isla, la cacereña Purificación Claver presenta 'Madrugadas de tinta'.

También habrá una cita gastronómica con el programa 'Un otoño japonés', que para el viernes propone un taller de cocina tradicional nipona y para el sábado y domingo, masterclass y talleres sobre el manga.

El sábado destacan varios eventos. El Pabellón Multiusos acoge 'Horteralia', con las actuaciones de Azúcar Moreno, Locomía, Esteban y Manuel, Dj Snórquel, Malena Gracia, Las Chillers, Joe Crepúsculo y Cherry Coke. Más música, aunque de otros estilos, en las citas de agenda en Maltravieso Capitol, el complejo cultural San Francisco y el Palacio de Congresos de la ciudad. En el primero, concierto solidario 'Por las personas refugiadas', con la actuación del coro del AMPA 'Isaac Albéniz' y 'Ensemble' de saxofones Big Band Banda Sinfónica; y en el segundo, gala flamenca del 44 Festival de Cáceres, en la que actúan las hermanas Cala (Aroa y Nazareth), Rubito de Pará hijo y Kiki de Castilblanco al cante, y Antonio Cáceres y Carlos Moya 'Kiki la Maruchi' a la guitarra. Por su parte, en el Palacio de Congresos tendrá lugar una propuesta para toda la familia que integra la proyección de 'Viaje a la Luna', de Georges Méliès, con música en directo a cargo de la Orquesta de Extremadura. Por último, Cáceres celebra una nueva edición de la Noche del Patrimonio, en la que se podrán visitar una veintena de espacios culturales, históricos y monumentales hasta la medianoche.

El Gran Teatro apuesta por la gastronomía con el certamen de promoción gastronómica de la Diputación de Cáceres 'Tentacion-es. En esta edición participan Jorge Brazález y Miri Pérez-Cabrero, ganador y finalista de Masterchef 5; y Esther Requena, ganadora de Masterchef Junior 5. Además, el sábado tiene lugar el encuentro 'Edita Nómada', que incluye varias ponencias y presentaciones de libros en la Biblioteca, micrófono abierto en la Plaza Mayor y casco antiguo, y recital poético en los Siete Jardines con la actuaciones de Alonso Torres, Rosario Cruz y Tonio y Curro. Más para el sábado: el taller infantil 'Ayuda Tierra' en el Helga de Alvear, que imparte Andrés Talavero.

El domingo, el humorista Edu Soto protagoniza su último espectáculo, 'Más vale Soto que ciento volando' en el Gran Teatro de Cáceres. Por su parte, en Maltravieso Capitol, hará teatro benéfico con 'Bailan', a cargo de la compañía Aldaba Siglo XXI. En el Paseo Alto de Cáceres se festejarán las Castañas desde las once de la mañana con puestos de mercado antiguo, juegos populares, folklore, exposición de fotos antiguas de Cáceres, migas extremeñas y por supuesto, calbotes. Durante la jornada del día 25 también hay otras citas como la IX Carrera contra la Droga que organiza el Cefot; y una sesión de cuentacuentos en la Biblioteca titulada 'Aquí huele a cuento'.

Mérida Concluye el Festival de Cine Inédito

En Mérida, teatro y música para comenzar. El viernes en la sala Trajano se representa 'Don Juan Tenorio' y en el centro cultural Alcazaba ofrece un concierto de piano el joven emeritense Abraham Samino dentro del ciclo de conciertos que la Sociedad Filarmónica Esteban Sánchez y las Juventudes Musicales de Mérida tienen programado para la temporada 2018-2018. La representación de Cyraco protagonizada por José Luis Gil en el Palacio de Congresos se ha cancelado.

El sábado tendrá lugar la Gala de clausura del Festival de Cine Inédito, que este año presentan Israel J. Espino y Olva Ayuso y en la que habrá actuaciones y se entregarán los premios 'Miradas', 'Público' y 'Jurado Joven'.

Ya el domingo, se representa el espectáculo familiar 'El musical de la dama y el vagabundo' en la sala Trajano. Y hasta el 2 de diciembre se desarrolla en la ciudad la Ruta de la tapa Gourmet, en la que participan 17 establecimientos.

Los días 23 y 24 se celebra, en el polideportivo Guadiana, el Trofeo Internacional de Patinaje Artístico 'Ciudad del Imperio Romano', que reunirá a 180 participantes desde los 4 a los 20 años.

Plasencia Paco Arrojo abre el 'finde'

En Plasencia también hacen parada los espectáculos de 'We love Queen' y del humorista Edu Soto, aunque la agenda de ocio para el fin de semana la abre el viernes artista placentino Paco Arrojo, que presenta en el teatro Alkázar su último disco, titulado 'Alto voltaje'. También en esta jornada se presenta, en la Puerta de Tannhäuser, el libro 'Cartografía urbana del deseo', de Tiro Priscilo Vallecillos.

Ya el sábado, el cómico catalán Edu Soto se subirá al escenario del Alkázar para presentar su espectáculo de humor 'Más vale Soto que ciento volando'; y el domingo, en el Palacio de Congresos, la compañía Yllana pone en escena 'We love Queen', un show donde los asistentes participarán en una divertida y original liturgia de exaltación y entusiasmo a la vida y obra de la banda británica de rock.

Más provincia de Cáceres Imperial Kitchen Spain, Otoño Mágico y Otoñada

El Otoño Mágico continúa en el Valle del Ambroz. Para este fin de semana hay en Baños de Montemayor una ruta de los cesteros, visita teatralizada y XXI rally fotográfico, además de un concierto de Duodeno Band, el espectáculo Risas mágicas, y el Interclub Vespas Norte de Extremadura. En Hervás tendrá lugar el espectáculo 'Ambroz flamenco' y una actuación de Saxophobia. En Segura del Toro, donde se instalará un mercado de productos locales y donde habrá animación, comenzará la XX Marcha Bosques del Ambroz.

También prosigue la Otoñada en el Valle del Jerte. Este fin de semana se celebra el II campeonato de Skeet (tiro al plato) en Rebollar y el IX Concurso de pintura rápida en El Torno, pero destaca principalmente una matanza extremeña en Valdastillas. Durante la jornada habrá varias actividades en el municipio cacereño, desde mercado de productos de chacina y ambientación popular hasta la escenificación de la matanza tradicional y la degustación de los productos típicos de la matanza.

El programa Geodisea, del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, apuesta para su tercer fin de semana por la temática aventurera. Así, Geoaventura recoge actividades de escalada en Cañamero, astroturismo en Navalvillar de Ibor, de exploradores en la Mina Constanaza de Logrosán, de piraguas en el embalse del Cancho del fresno o de búsqueda de tesoros por los castaños de calabazas.

Coria celebra desde el pasado lunes 19 al domingo 25 la XI edición de las Jornadas Gastronómicas, con degustación de tapas y platos típicos micológicos y una tradicional salida al campo para recolectar setas, además del V Certamen Ruta de Tapas 'Coria Sabor Micológico'. También habrá Paseo Micológico a la Dehesa Boyal de Mínguez . Además, Coria acoge este fin de semana 'Una noche en la ópera', a cargo de la Escuela de Canto de Badajoz, y en Rincón del Obispo, pedanía del municipio cacereño, continúan con su Semana Cultural.

Valverde del Fresno también se centra este fin de semana en micología con el programa 'Sierra de Gata micológica', con iniciación, rutas por el Castañar de los Ojesto, showcooking, exposición y comidas micológicas para degustar especies como el Boletus Edulis y la Criadilla de Tierra.

El cocinero 'triestrellado' Quique Dacosta participará en el evento culinario Imperial Kitchen Spain que se celebra en Jarandilla de la Vera los días 23 y 24. El 'triestrellado' participará en una conferencia junto a Luis Miguel Burcio en la que hablarán de gastronomia e identidad en el territorio, y posteriormente protagonizará un showcooking.

Trujillo acoge la III edición del Certamen Miss y Míster Model Mediterráneo Global. La final se celebra en el teatro Gabriel y Galán el sábado. También el sábado, el Teatro del Mercado de Navalmoral de la Mata acoge un espectáculo de magia a cargo de Yunke.. El mismo día, en Casar de Cáceres, la compañía lusa Amador o Camões pone en escena en la Nave del Duende el espectáculo de teatro 'O nome todos os nomes'.

Más provincia de Badajoz Muevellín, Otoño en Tentudía y Premio Felipe Trigo

En la provincia de Badajoz destacan la II Ruta Teatralizada Muevellín, con visita guiada por el municipio, además del teatro romano, el castillo y la plaza de Hernán Cortés.

El X Ciclo de Música Actual de Badajoz hace parada en la localidad de Jerez de los Caballeros el sábado. La formación de percusión Tulam Dúo ofrece el concierto, que irá desde el Romanticismo a la música actual.

Otro ciclo que continúa es el Otoño en Tentudía, que da a conocer los recuros turísticos de la comarca. Este sábado en Montemolín se lleva a cabo la actividad 'El origen del foie', con visita guiada a una finca que da soporte a la producción ecológica del foie gras de ganso en Pallares.

En Aceuchal hay varias actividades enmarcadas en el programa Aceuchal Mágica: el fin de semana celebra la primera edición de la fiesta 'La bruja de los ajos' y además, se desarrollará la IX Ruta de la Tapa por la localidad.

En Villanueva de la Serena se falla la XXXVIII edición del Premio Literario Felipe Trigo en el Palacio de Congresos. La cita estará presentada por la televisiva Ana García Siñeriz y amenizada por Olga Román. El mismo día en el cine-teatro, IV Festival de cortometrajes 'NI UNA MÁS', con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género.

El viernes, en Alburquerque habrá un concierto de Supertennis; en Almendralejo, tendrá lugar el Concierto Extraordinario de Santa Cecilia; y en Bienvenida, espectáculo flamenco a cargo de Vicky González, con Sara Castro al toque.

En Montijo, el teatro Nuevo Calderón acoge dos espectáculos: para el sábado, 'El lunar de Lady Chatterley', que protagoniza Ana Fernández; y para el domingo, 'El bosque de Grimm', un show visual y sin texto donde la historia será contada a través de la música.

En Puebla de la Calzada, el sábado habrá concierto del grupo emeritense Karma. Por su parte, en Zafra, actúa la Banda municipal de música con motivo de la conmemoración del día de Santa Cecilia.

Más ¿Te parece poco?

Si todo esto te parece poco, hay cerca de una treintena de exposiciones que puedes visitar en la región, entre ellas, 'Historietas del tebeo. 1917-1977', en la Fundación Mercedes Calles; Y 'Felipe Trigo, fotógrafo' en el MEIAC. También puedes consultar más citas de conciertos, cineclub, planes con niños y espectáculos en la agenda de HOY.es.