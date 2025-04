Todas las caras de Brendan Fraser

Mikel Labastida Valencia Miércoles, 8 de marzo 2023, 18:24 Comenta Compartir

Nadie perdonará jamás a Brendan Fraser el éxito conseguido con taquillazos como 'George de la jungla' o 'La momia'. Y a lo mejor se lo merece porque ninguna es especialmente buena. Le va a tocar cambiar mucho de cara para que se le tome en serio. Él ya ha demostrado estar dispuesto a todo. Incluso a ganar más de 100 kilos para interpretar al profesor con obesidad mórbida de 'La ballena', que le puede hacer ganar su primer Oscar. Nunca antes había sido nominado a este premio. A la Academia nunca le han convencido su variedad de rostros.

1994 Cabezas huecas: ¿Quién es Brendan Fraser?

Ampliar Fraser en 'Cabezas huecas'. R.C.

En un reparto en el que también estaban Adam Sandler, Steve Buscemi o David Arquette nadie reparó en aquel muchacho melenudo que estaba probando suerte en todo tipo de comedias juveniles para encontrar su hueco en Hollywood. Había interpretado a un estudiante con una enorme capacidad física en 'School Ties', a un joven que descubre a un hombre de las cavernas en 'El hombre de California' y a un miembro de una banda de rock con poco éxito en 'Cabezas huecas'. Pero todavía era Brendan ¿qué?

1997 George de la jungla: el Brendan más primitivo

Ampliar Fraser en 'George de la jungla'. RC

Basada en un dibujo animado de Jay Ward del mismo nombre, que es una especie de parodia de Tarzán, la película se convirtió en un gran éxito que puso el foco sobre Brendan Fraser y demostró sus capacidades como actor cómico y de cintas de acción, un sambenito que después le ha acompañado durante toda su carrera. Hubo, por supuesto, una secuela en 2003, que sorprendentemente fue lanzada directamente a vídeo y que tuvo peores críticas. A Brendan se le quedó cara de pocos amigos.

1998 Dioses y monstruos: Brendan sabe actuar

Ampliar Fraser en 'Dioses y monstruos'. R.C.

Sorprendió la inclusión de Fraser en este proyecto de Bill Condon en torno a la sexualidad de James Whale, director de la película 'Frankenstein'. El intérprete, en el papel de un atractivo jardinero que comienza a trabajar en casa del cineasta, dio la réplica a Ian McKellen. Y lo hizo bien. Demostró que, si le dejaban, estaba preparado para abordar papeles distintos. La Academia se fijó en el trabajo del actor británico pero no en el de Fraser, que fue ninguneado en todos los palmarés. La revista 'People', sin embargo, le nombró una de las 50 personas más atractivas del planeta.

1999 La momia: Brendan encuentra otro taquillazo

Ampliar

Fraser se encontró con otro taquillazo, en lo que en realidad era una nueva versión de la película de 1932 del mismo nombre con Boris Karloff en el papel principal. Volvió a demostrar sus dotes en las tramas de aventuras y confirmó que era un valor seguro para la taquilla. El filme funcionó tan bien que le crecieron secuelas por todas partes, algo que no desagradó al actor, que aumentó su caché según estas se iban estrenando y triunfaban.

2000 Al diablo con el diablo: el Brendan más cómico

Ampliar Fraser en 'El diablo con el diablo'. RC

El Brendan Fraser más divertido que hemos visto en la gran pantalla se dejó ver en este 'remake' en el que compartía protagonismo con Elizabeth Hurley. Hizo un esfuerzo por estar bien en una comedia absurda en torno a un hombre torpón y un diablo con apariencia sensual. Y lo consiguió con creces, en una película que se ha convertido en un placer culpable.

2002 El americano impasible: Brendan sigue intentándolo

Ampliar Fraser en 'El americano impasible'. RC

De nuevo una versión de un título anterior basado en una novela, una constante en la carrera de Fraser. Esta vez del filme homónimo de Mankiewicz, que se centra en la obra de Graham Greene. El actor repetía jugada y se enfrentaba cara a cara con un soberbio intérprete veterano como es Michael Caine. Y nuevamente esto se le volvió en contra porque todo el mundo se fijó en la gran estrella y no apreció su solvencia. El joven americano no podía hacer nada ante el periodista inglés.

2004 Crash: caleidoscopio sobre las miserias humanas

Ampliar Fraser en 'Crash'. RC

La revelación en 2004, el año de 'Brokeback Mountain', 'Buenas noches y buena suerte' o 'Munich', fue esta película sobre la condición humana, firmada por Paul Haggis (creador de series como 'Walker Texas Ranger) y en la que Fraser logró colarse en un elenco en el que también figuraban Sandra Bullock, Matt Dillon, Thandiwe Newton, Ryan Phillippe o Don Cheadle. El galardón a mejor reparto que esta producción consiguió en varios festivales o certámenes es lo más cerca que Brendan ha estado de un premio.

2008 Viaje al centro de la tierra: Brendan en tres dimensiones

Ampliar Fraser en 'Viaje al centro de la Tierra'. RC

Superproducción sobre la novela de Julio Verne en la que Fraser además de la cara puso dinero como productor. Para él se reservó el papel de protagonista y no dudó en utilizar todo tipo de fuegos artificiales, como el 3D, con el fin de lograr otro taquillazo en su carrera. No tuvo el impacto de títulos anteriores del actor pero siguió manteniéndolo en órbita, para que el gran público no se olvidase de su cara.

2010 Medidas extraordinarias: basada en hechos reales

Ampliar Fraser en 'Medidas extraordinarias'. RC

Basada en hechos reales (esa advertencia que sirve como reclamo para casi todo el mundo) Fraser superó el reto de llevar a la pantalla la historia de John Crowley, quien puso todo su empeño en buscar la curación de sus dos hijos, diagnosticados con la enfermedad de Pompe. La película, que contaba con Harrison Ford en el reparto, no convenció a nadie pese a sus buenas intenciones. Pese a todo la crítica alabó el esfuerzo de Fraser. Le dijo algo así como «progresa adecuadamente».

2020 El secreto del Karma: Brendan no se rinde

Ampliar Fraser en 'El secreto del Karma'. RC

Título menor en la filmografía de Fraser en un momento en que se estaba recuperando de una fuerte depresión, en la que cayó tras su divorcio y la muerte de su madre. Además había denunciado una agresión sexual por parte de Philip Berk, presidente de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, que provocó todo tipo de reacciones. El actor se había encontrado con un Hollywood hostil, que daba la espalda al que un día fue su niño bonito.

2022 La ballena: Brendan lo da todo

Ampliar Fraser en 'La ballena'. RC

Darren Aronofsky pensó y sondeó a varios actores pero no era fácil que ninguno aceptase el reto de interpretar a un hombre de 270 kilos. Fraser quiso. Y se mostró entusiasmado con este papel, para el que tuvo que engordar más de 100 kilos y someterse a un proceso complejo de maquillaje. Su propósito, hacer un retrato real de los problemas con los que conviven las personas con obesidad. El aplauso unánime recibido en el Festival de Venecia fue una muestra de que había conseguido su objetivo. Su primera nominación al Oscar (y partir como favorito) lo reafirma.

