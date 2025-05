Las diez mejores películas de Bruce Willis

Boquerini . Sábado, 18 de marzo 2023, 00:41 | Actualizado 09:21h. Comenta Compartir

Ha trabajado en más de 150 películas y ha sido uno de los actores más prolíficos de Hollywood hasta ahora, que, diagnosticado con demencia frontotemporal, la enfermedad le ha alejado de las cámaras. Y aun tiene una película pendiente de estreno, 'Assassin', que veremos este año. Willis nació el 19 de marzo de 1955 en la entonces Alemania Occidental. Su salto a la fama mundial no fue por ningún largometraje, sino por una serie de televisión, 'Luz de luna', que protagonizó como Sybill Shepherd. Estuvo casado con Demi Moore y actualmente lo está con Emma Heming.

Estas son sus diez películas imprescindibles, de menos a más, entre las que están disponibles en plataformas:

10 Richard Rush, 1994 Disponible en Filmin y Tivifi. Y en alquiler en Rakuten TV El color de la noche

Un caliente drama de intriga que buscaba de alguna manera seguir la senda marcada por 'Instinto básico', donde Willis exhibe su trasero y la seductora Jane March su palmito. Atormentado por el extraño suicidio de una paciente, un prestigioso psicólogo llamado Bill Capa (Bruce Willis) abandona su consulta y se instala en Los Ángeles en busca del apoyo de su amigo y colega Bob Moore (Scott Bakula) que, a su vez, se encuentra muy alterado por las incesantes amenazas de muerte de que está siendo objeto. Poco antes de ser asesinado, Bob le confiesa que sospecha de cinco pacientes que está tratando en una terapia de grupo. Bill se hará cargo de los clientes de su colega e iniciará una apasionada relación sexual con una bella jovencita, Rose (Jane March), que no es lo que aparenta.

Película llena de escenas sofocantes en las que Willis y Jane March tienen una buena química. Una historia de psiquiatras, crímenes, sospechosos y terapias de grupo en la que hubo unanimidad en que lo más interesante estaba en las escenas de piscina entre March y Willis que provocaron cierto escándalo.

9 Robert Benton, 1994 Disponible en Prime Video, Rakuten TV, Filmin y Acontra+. Y en alquiler en Amazon Ni un pelo de tonto

Comedia costumbrista basada en una novela de Richard Russo que fue creada a la medida de Paul Newman, aquí un sexagenario que se niega a envejecer. La película combina un brillante retrato social con unos personajes muy bien dibujados y con el ambiente de un lugar, North Bath, a pocos kilómetros de Nueva York, que forma un pequeño microcosmos. Junto a Newman, el resto del elenco también es notable: Bruce Willis, como el tradicional enemigo de Newman hace un personaje muy alejado de sus héroes de acción habituales, y Melanie Griffith, su pareja, que acaba con Newman. Mención aparte merece la veterana Jessica Tandy, que falleció pocas semanas después de finalizar esta película, con un trabajo muy inteligente. El director fue Robert Benton, el mismo de 'Kramer contra Kramer' o 'En un lugar del corazón', que hace que todo encaje con suavidad, logrando una comedia amable y simpática:

El viejo Donald Sullivan (Newman) es un trabajador de la construcción que sigue siendo tan encantador, adulador y rebelde como cuando era joven. Ha puesto un pleito contra un promotor inmobiliario local por una lesión de rodilla que se produjo mientras realizaba un trabajo. Pese a perder en el juicio no se dará por vencido. Un día se encuentra, además, con su hijo, al que abandonó siendo niño. Perfectamente narrada con mucha inteligencia por Benton, es una historia amable y simpática, llena de humanidad, en la que todo encaja como un guante.

8 Brian De Palma, 1990 Disponible en alquiler en Rakuten TV La hoguera de las vanidades

Una apasionante historia sobre el lujo y la ostentación de la llamada década de la codicia (los años 80), escrita por Tom Wolfe, una adaptación de uno de sus mejores best-sellers. Tom Hanks protagoniza a un agente de bolsa, Bruce Willis es un periodista con una posibilidad de subir a la cima, Melanie Griffith interpreta a la amante de Hanks y Morgan Freeman es el juez honrado en cuya sala la verdad puede, o no, salir a la luz:

Sherman McCoy (Tom Hanks) es el número uno de Wall Street, un agente de la bolsa con mucho éxito. La vida le sonríe, tiene un trabajo estupendo, una mujer maravillosa, la casa perfecta y una amante espectacular llamada Maria Ruskin (Melanie Griffith), una aventurera belleza sureña. Tras recogerla en el aeropuerto y mientras se dirigen al apartamento de Maria, toman un desvío equivocado en la autopista que les lleva a un barrio del sur del Bronx, una zona poco recomendable a unas horas poco aconsejables.

En una parada para ubicarse y mirar la dirección correcta, ven a un joven de color aproximarse al coche de Sherman. Asustada, Maria acelera y atropella y mata al joven dándose a la fuga, sin mirar atrás. Ambos deciden no llamar a la policía ni volver a comentar el accidente. Pero, Peter Fallow (Bruce Willis), un indigente periodista, alcohólico y ansioso por conseguir una buena historia que le reconcilie con su editor, descubre el delito y se lo cuenta a un líder de la comunidad negra, el reverendo Bacon (John Hancock). Éste decide utilizar el caso para atraer la atención sobre la marginación y las agresiones a las que se ve sometida la comunidad de color.

Se arma entonces un gran alboroto porque resulta que todos los negros tenían fama de delincuentes pero el joven atropellado era estudioso y no se metía en líos. Mientras, Fallow es acreditado para cubrir la noticia que cada vez toma mayor relevancia, hundiendo la reputación de un humillado Sherman. La opinión pública neoyorkina se divide, utilizando el caso para dar forma a todas su cínicas propuestas políticas. Sherman se queda sin amigos, sin aliados que le apoyen, exceptuando al juez White (Morgan Freeman) y el compungido Fallow.

'La hoguera de las vanidades' refleja una época tan apasionante, que una simple chispa podría encender la hoguera. Y esta es un atropello que provoca el enfrentamiento a los grandes centros de poder de la sociedad moderna de Nueva York.

7 Robert Benton, 1991 Disponible en alquiler Prime Video Billy Bathgate

Un interesante thriller que parte de un atractivo planteamiento en la que, de nuevo Robert Benton, aporta elegancia en la adaptación de la novela homónima de E. L. Doctorow en la que se basa. El guion lo firma el dramaturgo Tom Stoppard, y la fotografía el español Néstor Almendros. Fue el último trabajo de este gran operador, que falleció sin llegar a comprobar el brillante resultado de su trabajo.

Un joven ha crecido en las calles de su barrio en dónde un mafioso es el amo, y se propone ingresar en la banda: Los altibajos del respetado mafioso Dutch Schultz (Dustin Hoffman) vistos a través de su joven pupilo. Billy (Loren Dean), un joven ambicioso de origen humilde que vive en un barrio de gángsters, decide ingresar en la banda del mafioso para aprender los entresijos del negocio. Poco a poco, va escalando posiciones a la sombra del capo, hasta que éste empieza a decaer, momento que Billy aprovecha para hacerse con el poder. Bruce Willis tiene aquí un papel menor pero muy significativo.

6 Robert Rodriguez, 2005 En HBO Max y Movistar Plus+, y en alquiler en Rakuten TV, Amazon y Apple TV. Sin City: Cudad del pecado

Robert Rodríguez, director de 'Desperado', 'Four Rooms' o 'Abierto hasta el amanecer', lleva a la pantalla el cómic homónimo de Frank Miller, contando Quentin Tarantino como 'director invitado'. La película, ambientada en una ciudad corrupta, con personajes fascinantes y ambiguos y grabada en interiores mediante increíbles técnicas digitales, es una historia con una violencia de cómic, tan exagerada, que a veces roza más lo fantástico que lo real. Medio Hollywood apareció en el reparto dando vida a personajes muy ultra violentos.

La película contiene tres historias de tres hombres perdidos en el caos que ponen en riesgo su piel por salvar la de las mujeres de sus vidas en una ciudad llamada Sin City, un mundo duro y despiadado tanto desde fuera como desde dentro. Sólo ilumina la ciudad algún toque de color. Se trata de un lugar lleno de profundos contrastes, que se producen entre los corruptos, ambiciosos e irredimibles habitantes del lugar, y entre los que aún se empeñan en mantener la moral, la esperanza y los desesperados ideales de amor al prójimo. Es una metrópolis imaginaria condenada no sólo a ser mala sino a estallar por culpa de sus impulsos y emociones en estado puro.

Allí se desarrollan tres historias: la de Marv (Mickey Rourke), un matón callejero sediento de venganza tras la pérdida del amor de su vida; la de Dwight (Clive Owen), un investigador privado que no se detiene ante nada para proteger a sus amigos y la de John Hartigan (Bruce Willis), el último policía honrado de Sin City. No hay superhéroes en Sin City, sólo hay tipos duros, casos difíciles, pistolas, chicas, amantes y perdedores que se deslizan en la oscuridad de la noche. Marv es un matón forzudo y abandonado a su suerte. Una noche, Marv encuentra a una mujer que le demuestra lo que significa la ternura, una diosa de la belleza llamada Goldie (Jaime King). Pero al amanecer aparece muerta y Marv se entrega en cuerpo y alma a la búsqueda de su asesino.

Mientras conserva su cadáver en la cama, peina la ciudad para vengarse de la pérdida del único amor que había sentido en su corazón. Marv se encuentra con un villano terrible, el escalofriante caníbal Kevin (Elijah Wood). Mientras, el detective privado Dwight, se empeña una y otra vez en dejar atrás los problemas a pesar de que no consigue deshacerse de ellos. Dwight es un antiguo reportero gráfico muy poco sentimental y la única persona en que pueden confiar las mujeres de Old Town. Está intentando dar un cambio a su vida. Pero cuando las mujeres de Old Town se enfrentan a The Mob, y un policía aparece muerto en el casco antiguo de la ciudad. Dwight se dedicará en cuerpo y alma a proteger a sus amigos entre las damas de la noche.

Dwight se ve enfrentado a la despiadada a la vez que angelical Gail (Rosario Dawson), una mujer con botas de tacones vertiginosos que empuña un subfusil Uzi, líder de las prostitutas de Sin City, que le salvó una vez la vida y que le había ayudado a forjarse una nueva identidad. Cuando la camarera Shellie (Brittany Murphy) se fija en Dwight, despierta la ira de Jackie Boy (Benicio Del Toro), un hombre que había sido honrado, pero que ahora es otro policía corrupto que crea más de un problema en el Old Town de Sin City, y se produce un gran altercado. Jackie fue un héroe, pero perdió la cabeza. Se ha convertido en un arrogante, un tipo que cree que puede salirse siempre con la suya. Es un hombre muy autosuficiente con licencia para matar.

También aparece Manute (Michael Clarke Duncan) un hombre tan enorme que un puñetazo suyo es como un tren descarrilado, además es enigmático y letal. Si hay un héroe en Sin City, ese es John Hartigan (Bruce Willis). Es el último policía honrado de la ciudad, y está a punto de jubilarse. Al principio, es una persona que desea volver a casa con su mujer y alejarse de esta ciudad de crimen y perdición. Pero su sueño no se puede cumplir por culpa de un descuido. Deberá salvar a Nancy Callahan (Makenzie Vega), una niña de 11 años, de las garras del perturbado y sádico, hijo del senador Roark Jr., también conocido como Ese Bastardo Amarillo (Nick Stahl), un sociópata demente que con el tiempo se transformó en una criatura de aspecto tan desagradable, y terriblemente apestosa como su personalidad.

Lo más interesante de 'Sin City' está en la forma con la que se narran las historias, con escenas parecen viñetas de tebeos. La película está rodada en blanco y negro pero con algún tono de color en cada plano, como puede ser el rojo de la sangre, y su estética sombría remite a los clásicos del cine negro de los años 30 y 40.

5 Terry Gilliam, 1995 Disponible en Filmin Doce monos

Una inquietante y desasosegante película fantástica del ex Monty Phyton Terry Gilliam, que venía de dirigir títulos como 'Las aventuras del barón Munchausen', 'Los héroes del tiempo' o 'El rey pescador', ambientada en el año 2035. Presenta una fábula futurista realmente inquietante que parte del supuesto de que casi toda la humanidad ha sido aniquilada. Para acabar con este caos, un grupo de científicos prepara un viaje al pasado que cambie el curso de los acontecimientos.

En 1996 la Tierra fue presa de un virus mortal acabando con la vida de millones de personas. Las pocas personas que sobrevivieron, tuvieron que habitar en bunkers, y comunidades subterráneas húmedas y frías. En el año 2035 los científicos descubren una técnica para poder realizar viajes en el tiempo. Un preso, James Cole (Bruce Willis), se presta a viajar al año en el que se inició la epidemia, para recoger muestras sobre el virus, a cambio de la amnistía. Durante el viaje conoce a una bella psiquiatra, Kathryn Railly (Madeleine Stowe) y a Goines (Brad Pitt), un enfermo mental excepcional. Para encontrar el virus, Cole deberá encontrar primero al ejército de los Doce Monos, un grupo vinculado a la mortal enfermedad. Pero a Cole le ingresan también en un sanatorio mental.

Aunque desconcertante y extraña al principiio, es una película que atrapa, y que puede entusiasmar a los consumidores de la ciencia ficción. Además Bruce Willis, con su personaje raro y complejo, está en todo su esplendor.

4 Renny Harlin, 19 Disponible en Disney, y en alquiler en Apple TV, Movistar plus+, Rakuten TV y Amazon La Jungla 2: Alerta máxima

Primera secuela de 'Jungla de cristal' donde John McClane vuelve a estar en el sitio equivocado en el momento erróneo. En esta ocasión, unos terroristas toman el aeropuerto de Washington mientras McClane espera la llegada de su esposa.

Es Navidad. El teniente John McClane (Bruce Willis) de la policía de Nueva York, espera en el aeropuerto de Washington la llegada de su esposa Holly (Bonnie Bedelia). Sin embargo, el reencuentro de la pareja no va a resultar tan fácil, porque, guiados por el fanático coronel Stuart (William Sandler), un grupo de terroristas se hace con el control del aeropuerto. Pretenden liberar al general Ramón Esperanza (Franco Nero), un dictador centroamericano acusado de tráfico de drogas y que va a ser juzgado en Estados Unidos. El avión en el que es trasladado aterrizará en 58 minutos. Para conseguir sus objetivos, el coronel Stuart y sus hombres, anulan los sistemas que permiten tomar tierra al resto de los vuelos. Pero los aeropuertos cercanos están cerrados por una terrible tormenta de nieve y a los aviones no les queda más remedio que permanecer en el aire mientras agotan el combustible para acabar estrellándose. Pero, por suerte, John McClane decide intervenir, y él solo se enfrentará a los malhechores con toda su astucia y valentía.

En la dirección Renny Harlin, otro director experto en cine de acción, sustituye a John McTiernan realizador de la anterior entrega, que impone un ritmo frenético a una acción llena de acciones espectaculares. En esta ocasión la trama está centrada en un aeropuerto, en víspera de Navidad. El filme se apoya en un guión muy ocurrente y eficaz, lleno de frases sepulcrales que han hecho historia.

3 Quentin Tarantino, 1994 Disponible en Netflix y Movistar Plus+, y en alquiler en Rakuten TV, Amazon y Apple TV Pulp Fiction

Podría ser la mejor película de Bruce Willis, pero ya ha aparecido varias veces en estas listas, así que vamos a darle la oportunidad a otros títulos. Fue el segundo largometraje de Quentin Tarantino, que construye, como un rompecabezas, las vidas de dos mafiosos, un boxeador, la esposa de un gánster y un par de bandidos que se entrelazan en cuatro historias de violencia y redención con múltiples saltos temporales hacia delante y hacia atrás.

Jules (Samuel L. Jackson) y Vincent (John Travolta) son dos asesinos a sueldo con muy pocas luces que trabajan para Marsellus Wallace (Ving Ehames). Antes de realizar un trabajo, Vincent le confiesa a Jules que Marsellus le ha pedido que cuide de Mia (Uma Thurman), su mujer. Jules le recomienda prudencia porque es muy peligroso sobrepasarse con la novia del jefe, pero llega la hora de trabajar y ambos deben ponerse manos a la obra. Su misión: recuperar un misterioso maletín. Su camino se cruzará con el de un boxeador que rehúsa dinero de la mafia por perder un combate.

La película, Palma de Oro en Cannes, está llena de momentos icónicos (el baile de Travolta y Uma Thurman, la aparición de Harvey Keitel como el señor Lobo...) y está preservada en el Registro Nacional de Filmes de la Biblioteca del Congreso de EE.UU. por su significativa relevancia cultural, histórica o estética. Bruce Willis toene de nuevo un papel menor, si es que cabe este calificativo en el reparto de 'Pulp Fiction', pero apasionante.

2 John McTiernan, 1998 Disponible en Disney+, y en alquiler en Apple TV, Rakuten TV y Amazon Jungla de cristal

Película de acción que abrió paso a una saga. La historia de un policía secuestrado junto con un grupo de rehenes en un rascacielos se desarrolla a caballo entre la película de suspense, la montaña rusa repleta de secuencias trepidantes, y el cine de catástrofes. Trabajando todos estos referentes, McTiernan elabora uno de los títulos básicos del cine de acción de los treinta años, que de paso sirvió para lanzar definitivamente en el cine a Bruce Willis, que ya era una estrella de televisión merced a la serie 'Luz de luna':

En Navidad y a tres mil millas de su mujer y de sus dos hijos, el detective de Nueva York John McClane (Bruce Willis) decide irse a Los Ángeles y, cargado de regalos, intentar rehacer su vida familiar. Mientras tanto Hans Gruber (Alan Rickman), un hombre frío y calculador, ya está en Los Ángeles, pero no precisamente para entregar regalos a nadie. McClane llega a la oficina de su mujer Holly (Bonnie Bedelia) y se relaja mientras ella y sus compañeros de trabajo celebran una fiesta navideña. Mientras tanto, Gruber y una docena de terroristas se ocupan de sellar meticulosamente el edificio y tomar como rehenes a los empleados. McClane no ha sido visto por los terroristas, pero solo posee su arma reglamentaria, aunque también tiene un edificio de 34 plantas donde puede utilizar su valor, su agudeza y su resistencia, en un mortífero juego de persecución entre gato y ratón.

El título que consagró a Bruce Willis (que venía de protagonizar la serie de televisión 'Luz de luna') como héroe de acción y que dio a conocer a la actriz Bonnie Bedelia. Willis encarnó a uno de los héroes de acción más icónicos, el agente de policía John MacLane, que siempre se encuentra en el lugar equivocado en el momento adecuado. La película es una explosiva combinación de acción trepidante, violencia y espectaculares efectos especiales.

1 M. Night Shyamalan, 1999 Disponible en Disney+ El sexto sentido

El director de origen indio M. Night Shyamalan abordó con éste, su tercer largometraje como guionista y realizador, un apasionante e inquietante thriller fantástico terrorífico. La película posee una lograda atmósfera tenebrista y asfixiante, y un guion que va dosificando sorpresa tras sorpresa hasta alcanzar el clímax final de la trama, que redondea una historia de terror nada convencional, con un planteamiento y un desarrollo cargado de trucos que mantienen al espectador completamente en vilo.

El pequeño Cole Sear (Haley Joel Osment), de 8 años, vive obsesionado con un oscuro secreto: unos fantasmas le visitan de vez en cuando. Cole tiene miedo de esos seres que surgen de las sombras, con sus problemas sin resolver a cuestas. El niño, trastornado por sus poderes paranormales, es demasiado joven para entender lo que pasa y tan sólo consigue contarle su angustia al doctor Malcolm Crowe (Bruce Willis), un psicólogo infantil que intenta descubrir la terrible verdad tras los poderes del pequeño, aunque las consecuencias para ambos sean igualmente estremecedoras e inexplicables. Crowe sufrió un violento ataque en su pasado que le ha cambiado las vida.

M. Night Shyamalan se confirmó con este largometraje como uno de los jóvenes realizadores del cine americano más prometedores, capaz de deparar historias muy originales que cuentan con el favor del público. En esta ocasión contó con el apoyo de dos veteranos productores de Hollywood como son Frank Marshall y Kathleen Kennedy, habituales colaboradores de Steven Spielberg en algunos de sus principales éxitos comerciales. Bruce Willis supo mostrar un cambio de registro que dio excelentes e inesperados resultados.

