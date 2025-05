Nombramientos de partido, un mal de la política española desde el siglo XIX

Un sistema que promueve las 'puertas giratorias'

La expresión 'puerta giratoria' define de forma coloquial el hecho de que un alto cargo público dé el salto más o menos inmediato para trabajar en el sector privado. «En Suecia esto no es visto como un problema», apunta Jiménez Sánchez, «siempre y cuando se eviten al máximo los conflictos de interés con una buena política de transparencia y de lucha contra los conflictos», apunta el experto de GRECO. No ocurre así en España, donde, según Jiménez Asensio, «la política, mediante una profesionalización temprana en esa actividad de quienes no tienen actividad laboral definida, promueve una noria permanente, con saltos de un cargo público a otro hasta la jubilación o, cuando no es posible, entre la política y la actividad empresarial».