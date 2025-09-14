'Delcygate': la mancha del petróleo venezolano se extiende por el 'caso Ábalos' Los últimos mensajes de Koldo descubiertos por la UCO, que certifican que el asesor viajó a Caracas de mano de la vicepresidenta de Maduro, reavivan la pista sobre la supuesta exportación de crudo

Las dudas sobre el 'Delcygate' persisten cinco años y medio después de la extraña visita de Delcy Rodríguez a Barajas. Pero entre tanta nebulosa, en los últimos días la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha encontrado algunos claros gracias a nuevos mensajes que Koldo García guardaba en sus dispositivos. Unos wasaps que evidencian que la sombra de la todopoderosa vicepresidenta de Nicolás Maduro se extiende mucho más allá de aquella madrugada del 20 de enero de 2020 en el aeropuerto de Madrid.

La supuesta exportación de crudo venezolano fuera de la ley -certifican fuentes de la investigación- planea cada vez con más fuerza sobre el 'caso Ábalos'. En particular, las miradas de la UCO se fijan en el petróleo pesado Boscán, proveniente del estado de Zulia, y en su refinado y venta a través de terceros países para evitar el embargo al régimen bolivariano.

Por lo pronto, el juez Ismael Moreno, instructor primigenio en la Audiencia Nacional del llamado 'caso Koldo', ha remitido a su colega Santiago Pedraz, encargado a su vez del 'caso hidrocarburos', todos los mensajes que el asistente de Ábalos envió en octubre de 2021, tres meses después de la salida del exministro de Transportes del Gobierno, directamente a Delcy Rodríguez para encontrarse en persona con ella en Caracas en esas fechas. En este caso también llamado 'Villafuel' (en el que en principio se investigaba solo el fraude al IVA a través de operadores españoles, pero que se han ido ampliando con ramificaciones internacionales), Pedraz mantiene como principal encausado a Víctor de Aldama. El empresario –según los informes de la UCO- mantenía igualmente una estrecha relación por mensajería con la vicepresidenta bolivariana.

El juez Moreno -explican fuentes del caso- se ha desentendido de todos estos mensajes porque ha concluido que nada tienen que ver con la trama corrupta por obra pública y sí con el supuesto tráfico irregular de hidrocarburos al que se está ampliando la investigación de Pedraz.

Conversación íntegra entre Koldo y Delcy para quedar en su viaje a Caracas incluida en el sumario Registrada el 3 de octubre de 2021 Koldo García Muy buenas vicepresidenta perdonque la moleste soy Koldo 22:00:10 Muy buenas vicepresidenta perdonque la moleste soy Koldo Delcy Rodríguez HOla K 22:00:34 HOla K Koldo García Hola señora 22:00:47 Hola señora Koldo García Cuando pueda la llamo por otro medio y decirle que gracias estaré el jueves ahí paracuando usted me pueda recibir 22:01:57 Cuando pueda la llamo por otro medio y decirle que gracias estaré el jueves ahí paracuando usted me pueda recibir Delcy Rodríguez Bien K 22:02:09 Bien K Koldo García Gracias 22:02:17 Gracias Koldo García Perdone que me exprese mal cuando pueda usted la llamo!!! perdón el error !!! 22:10:09 Perdone que me exprese mal cuando pueda usted la llamo!!! perdón el error !!! Delcy Rodríguez Sisi. Estoy en un acto ahorita 22:22:40 Sisi. Estoy en un acto ahorita Delcy Rodríguez (Envía una foto del acto) 22:22:49 (Envía una foto del acto) Koldo García Mil gracias 22:23:15 Mil gracias Koldo García Yo espero todo lo que usted me diga 22:23:58 Yo espero todo lo que usted me diga Delcy Rodríguez Perfrcto 22:24:23 Perfrcto

A la UCO le ha sorprendido la familiaridad que rezuman los mensajes de Koldo con Delcy, pero no que el exasesor tuviera contactos con Venezuela. Ya se conocía que el exportero del prostíbulo -según uno de los audios descubiertos en sus dispositivos- ofreció a Ábalos el 9 de abril de 2019 una comisión de 500.000 euros al mes durante tres años de parte de una petrolera del país caribeño.

No son estas, sin embargo, las primera pistas de las supuestas conexiones del 'caso Ábalos' con las tramas petrolíferas venezolanas. La Guardia Civil ya señaló en sus informes de octubre del pasado año que el régimen de Nicolás Maduro estuvo involucrado en el origen de la compra del chalé de lujo para el disfrute del exministro en la urbanización La Alcaidesa, en la Línea de la Concepción (Cádiz). La investigación reveló que De Aldama y un grupo de destacados chavistas comenzaron juntos las gestiones para hacerse con el inmueble. Sin embargo, los venezolanos acabaron abandonando la operación tras una crisis diplomática bilateral con Caracas en 2021.

El 14 de enero de ese año, seleccionada ya la vivienda por Ábalos, De Aldama reenvió el 'link' al venezolano Rafael Alfredo Chirino, al que la UCO define como un «empresario ligado a la compraventa de oro y diamantes, así como al sector del petróleo» y cuyo nombre aparece en el listado (confeccionado por De Aldama) de fallidas entrevistas que Delcy Rodríguez tenía que haber mantenido en Madrid en enero de 2020 violando el veto europeo de pisar territorio Schengen.

En aquellos tratos para regalar una casa de veraneo al exministro también participó, según la UCO, José Henrique Rodríguez Guillén, muy próximo a Maduro y que fue presidente de una compañía que es socia estratégica de la empresa pública Petróleos de Venezuela (PDVSA).

PDVSA ya había aparecido en las investigaciones. El sumario que instruye Pedraz incluye un atestado que revela que el 12 de agosto de 2024, medio año después de que De Aldama fuera arrestado por primera vez en el marco de la 'trama Ábalos-Cerdán-Koldo', el conseguidor pidió a Luis Alberto Escolano, su amigo, socio y supuesto testaferro, que custodiara un sobre. La foto de ese sobre, que consta en las diligencias, lleva un matasellos «correspondiente a la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela», que certifica que el propio empresario español recogió en persona en Caracas ese enigmático envío. El cual, a su vez, había remitido a la vicepresidenta previamente Manuel Quevedo Fernández, entonces «ministro del Poder Popular del Petróleo» y presidente de PDVSA.

De Aldama aseguró en enero en la Cope que ese sobre contiene información que «ciertamente apunta al presidente Pedro Sánchez». Una documentación «muy delicada» que su defensa quiere tratar «directamente» con la Fiscalía y con el Tribunal Supremo habida cuenta de la «delicadeza» del asunto que, según el imputado, concierne al jefe del Ejecutivo.

250 millones de dólares

Los investigadores de la UCO ya apuntaron que esa información que De Aldama dice tener contra Sánchez le fue facilitada por la vicepresidenta venezolana el 4 de febrero de 2020, solo dos semanas después de la misteriosa visita de la número dos de Maduro a Barajas. Exactamente ese mismo día, Caracas dio luz verde a una enorme operación de venta de seis millones de crudo Boscán por un valor cercano a los 250 millones de dólares, que, sin embargo, nunca llegó a cerrarse.

Aquel viaje exprés a Madrid, a pesar de los avances en la investigación, sigue entre tinieblas. Se sabe que Sánchez dio el visto bueno a la llegada a España de Rodríguez a pesar de la prohibición de pisar suelo europeo, ya que el 16 de enero de 2020 Ábalos se lo comentó en un mensaje al que el presidente respondió con un lacónico «bien».

De Aldama afirmó ante el Supremo que Delcy Rodríguez iba a quedarse varios días en un chalé de lujo de Madrid con el conocimiento del Gobierno y que incluso el Ministerio del Interior había preparado un dispositivo de seguridad. El propio Koldo, según consta en el sumario, escribió al número dos de Marlaska, el hoy exsecretario de Estado de Seguridad Rafael Pérez, horas antes de la llegada de la vicepresidenta. Y Pérez le confirmó que estaba todo listo cuando el asesor de Ábalos le envió incluso la dirección de la vivienda del barrio de Salamanca donde se iba a alojar la mandataria.

68 millones en oro

Ese polémico periplo fue organizado personalmente por De Aldama, al que se le incautó documentación por la compra en aquellos días de 68,5 millones de dólares en oro de las reservas venezolanas cuyo paradero sigue siendo un misterio.

Esta misma semana, tras conocerse los mensajes de Koldo a Delcy, De Aldama incluyó como pieza clave en estas confusas relaciones con el Gobierno de Maduro al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El conseguidor afirmó que la número dos del régimen bolivariano le pidió que llevara en su avión privado a Zapatero, al tiempo que aseguró que estuvo junto al exjefe de Gobierno español en «varias reuniones celebradas» en el país latinoamericano.

