Todas las cifras para seguir el debate de los debates

El debate del estado sobre la nación que hoy comienza en el Congreso de los Diputados será el viségimo sexto en la historia democrática española desde que el expresidente Felipe González lo convocase por primera vez en 1983. Precisamente, el exlíder socialista es el político español que más veces ha participado en estos debates parlamentarios, habiendo intervenido en un total de 11 ocasiones: lo hizo como presidente del Ejecutivo en los diez primeros debates llevados a cabo y una, en 1997, como líder de la oposición.

El líder con más debates Años con debate Años sin debate Felipe González PSOE Presidente del Gobierno Líder de la oposición 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 El líder con más debates Años con debate Años sin debate Felipe González PSOE Presidente del Gobierno Líder de la oposición 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 El líder con más debates Años con debate Años sin debate Felipe González PSOE Presidente del Gobierno Líder de la oposición 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2004 2005 2006 2001 2002 2003 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2019 2020 2021 2022

El que ha desempeñado en más ocasiones el papel de jefe de la oposición durante los debates ha sido el expresidente Mariano Rajoy, hasta en seis ocasiones. Como presidente del Gobierno, por su parte, se ha enfrentado a este debate hasta tres veces: en 2013, 2014 y 2015.

Más debates en la oposición Años con debate Años sin debate Mariano Rajoy PP Presidente del Gobierno Líder de la oposición 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Más debates en la oposición Años con debate Años sin debate Mariano Rajoy PP Presidente del Gobierno Líder de la oposición 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Más debates en la oposición Años con debate Años sin debate Mariano Rajoy PP Presidente del Gobierno Líder de la oposición 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2004 2005 2006 2001 2002 2003 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2019 2020 2021 2022

Su predecesor al frente de los populares, José María Aznar, participó en estas citas parlamentarias hasta en seis ocasiones como presidente del Ejecutivo, mientras que como jefe de la oposición lo hizo en cuatro, en 2005, 2006, 2007, 2009 y 2011.

Las legislaturas de Aznar Años con debate Años sin debate José María Aznar PP Presidente del Gobierno Líder de la oposición 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Las legislaturas de Aznar Años con debate Años sin debate José María Aznar PP Presidente del Gobierno Líder de la oposición 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Las legislaturas de Aznar Años con debate Años sin debate José María Aznar PP Presidente del Gobierno Líder de la oposición 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2004 2005 2006 2001 2002 2003 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2019 2020 2021 2022

El otro dirigente que acumula más debates es José Luis Rodríguez Zapatero, quien como representante del principal partido de la oposición participaría hasta tres veces en un debate del estado sobre la nación. Como presidente del Ejecutivo, por su parte, lo hizo en seis ocasiones.

Los años de Zapatero Años con debate Años sin debate José Luis Rodríguez Zapatero PSOE Presidente del Gobierno Líder de la oposición 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Los años de Zapatero Años con debate Años sin debate José Luis Rodríguez Zapatero PSOE Presidente del Gobierno Líder de la oposición 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Los años de Zapatero Años con debate Años sin debate José Luis Rodríguez Zapatero PSOE Presidente del Gobierno Líder de la oposición 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2004 2005 2006 2001 2002 2003 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2019 2020 2021 2022

Por el contrario, los políticos que han sido jefes de oposición y que menos veces han participado en este debate son Joaquín Almunia (PSOE), que lo hizo en 1999, y Josep Borrell, que hizo lo propio en 1999. Manuel Fraga (Alianza Popular), por su parte, lo hizo en 1983, 1984 y 1985; Antonio Hernández Mancha (Alianza Popular), en 1987, 1988 y 1989; y Alfredo Pérez Rubalcaba hizo lo propio en 2013 y 2014. Todos ellos desempeñaron en aquellos debates el papel de jefe de la oposición.

Líderes con menos debates Años con debate Años sin debate Josep Borrell PSOE Joaquín Almunia PSOE Líder de la oposición 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 JB JA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Líderes con menos debates Años con debate Años sin debate Josep Borrell PSOE Joaquín Almunia PSOE Líder de la oposición 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 JB JB JA JA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Líderes con menos debates Años con debate Años sin debate Josep Borrell PSOE Joaquín Almunia PSOE Líder de la oposición 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 JB JA 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2004 2005 2006 2001 2002 2003 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2019 2020 2021 2022

El último debate del estado sobre la nación tuvo lugar en 2015, con Rajoy como presidente del Gobierno y Pedro Sánchez, por primera vez, en el papel de jefe de la oposición. Hasta ese año, esta cita electoral únicamente no se había celebrado en 1986, 1990, 1993, 1996, 2000, 2004, 2008 y 2012 porque esos años se convocaron elecciones generales. No obstante, en 2021 no hubo ningún proceso electoral y no se llevó a cabo, habiendo sido la decimocuarta vez que no se celebra desde 1983.

El último debate en 2015 Años con debate Años sin debate Pedro Sánchez PSOE Presidente del Gobierno Líder de la oposición 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 debate del estado sobre la nación en la historia democrática Motivos para no celebrar el debate Elecciones generales Declaración ilegal de independencia de Cataluña Moción de censura a Mariano Rajoy Sin motivo Pandemia coronavirus El último debate en 2015 Años con debate Años sin debate Pedro Sánchez PSOE Presidente del Gobierno Líder de la oposición 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 debate del estado sobre la nación en la historia democrática Motivos para no celebrar el debate Elecciones generales Declaración ilegal de independencia de Cataluña Moción de censura a Mariano Rajoy Sin motivo Pandemia coronavirus El último debate en 2015 Años con debate Años sin debate Pedro Sánchez PSOE Presidente del Gobierno Líder de la oposición 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2004 2005 2006 2001 2002 2003 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2019 2020 2021 2022 debate del estado sobre la nación en la historia democrática Motivos para no celebrar el debate Elecciones generales Declaración ilegal de independencia de Cataluña Moción de censura a Mariano Rajoy Sin motivo Pandemia coronavirus

Por otra parte, el partido que más debates del estado sobre la nación ha vivido en la Cámara Baja ha sido el PSOE, presente en todos los que se han celebrado desde 1983. Vox, por su parte, y a pesar de ser la tercera fuerza del Congreso, participará por primera vez en una cita parlamentaria de estas características.

Partido con más debates PSOE 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Partido con menos debates Vox 2022 Partido con más debates PSOE 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Partido con menos debates Vox 2022 Partido con más debates PSOE 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2004 2005 2006 2001 2002 2003 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2019 2020 2021 2022 Partido con menos debates Vox 2022

Los grupos parlamentarios que participan en este debate pueden formular hasta un máximo de 15 propuestas de resolución, por lo que el Congreso podrá votar un total máximo de 150 textos (los cuales pueden ser objeto de enmiendas). En el último debate de 2015, por ejemplo, los grupos parlamentarios llegaron a presentar 105 propuestas.

Máximo de propuestas propuestas por grupo parlamentario propuestas máximas en el debate Máximo de propuestas propuestas por grupo parlamentario propuestas máximas en el debate Máximo de propuestas propuestas por grupo parlamentario propuestas máximas en el debate

Los distintos grupos parlamentarios contarán con 15 minutos para defender las iniciativas que lleven al debate.

Desconocemos si las altas temperaturas que se registran estos días serán sinónimo de que se vaya a producir un debate más acalorado de lo normal. Si echamos la vista atrás, el primer debate del estado sobre la nación (del 20 al 22 de septiembre de 1983) se registró una temperatura de 34 grados, aunque al ser el primero de todos ellos la cordialidad primó por encima del resto en un debate. La segunda mayor de todas se registró durante el realizado en 2011 (28 y 29 de junio) cuando se alcanzaron temperaturas de 35,4 grados.

Temperatura máxima más alta registrada En los días de celebración del debate en la estación madrileña del Retiro 41º 11º 34º Sept 22,1º Oct 25º Oct 1983 1984 1985 13º Feb 12,1º Feb 1986 1987 1988 16,8º Feb 21,5º Mar 1989 1990 1991 11º Mar 15,8º Abr 1992 1993 1994 12º Feb 26,8º Jun 1995 1996 1997 18,6º May 31,9º Jun 1998 1999 2000 31,6º Jun 28,7º Jul 24,7º Jun-Jul 2001 2002 2003 23,1º May 28,8º May 2004 2005 2006 30º Jul 23,2º May 2007 2008 2009 32,5º Jul 35,4º Jun 2010 2011 2012 14,7º Feb 11,3º feb 14,3º Feb 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 41º Jun Temperatura máxima prevista en Madrid 2022 Temperatura máxima más alta registrada En los días de celebración del debate en la estación madrileña del Retiro 41º 11º 34º Sept 22,1º Oct 25º Oct 1983 1984 1985 13º Feb 12,1º Feb 1986 1987 1988 16,8º Feb 21,5º Mar 1989 1990 1991 11º Mar 15,8º Abr 1992 1993 1994 12º Feb 26,8º Jun 1995 1996 1997 18,6º May 31,9º Jun 1998 1999 2000 31,6º Jun 28,7º Jul 24,7º Jun-Jul 2001 2002 2003 23,1º May 28,8º May 2004 2005 2006 30º Jul 23,2º May 2007 2008 2009 32,5º Jul 35,4º Jun 2010 2011 2012 14,7º Feb 11,3º feb 14,3º Feb 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 41º Jun Temperatura máxima prevista en Madrid 2022 Temperatura máxima más alta registrada En los días de celebración del debate en la estación madrileña del Retiro 41º 11º 34º Sept 22,1º Oct 25º Oct 13º Feb 12,1º Feb 1986 1983 1984 1985 1987 1988 16,8º Feb 21,5º Mar 11º Mar 15,8º Abr 1990 1993 1989 1991 1992 1994 12º Feb 26,8º Jun 18,6º May 31,9º Jun 1995 1997 1998 1999 1996 2000 31,6º Jun 28,7º Jul 24,7º Jun-Jul 23,1º May 28,8º May 2001 2002 2003 2005 2006 2004 32,5º Jul 35,4º Jun 30º Jul 23,2º May 2007 2009 2012 2008 2010 2011 14,7º Feb 11,3º feb 14,3º Feb 2016 2017 2018 2013 2014 2015 41º Jun Temperatura máxima prevista en Madrid 2022 2019 2020 2021